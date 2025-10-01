Европейские налогоплательщики не должны оплачивать войну россии: фон дер Ляйен указала на план по €140 млрд из активов рф для Украины
Киев • УНН
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские налогоплательщики не должны оплачивать войну россии. Она предложила изъять 140 миллиардов евро замороженных российских активов для финансирования военных усилий Украины.
Европейские налогоплательщики не должны оплачивать войну россии, заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, прибыв на неформальный саммит ЕС в Копенгагене, пишет УНН со ссылкой на Politico.
Детали
"Мы живем в неспокойные времена. россия испытывает нашу решимость", - сказала Урсула фон дер Ляйен.
Она в то же время подчеркнула свой план изъятия 140 миллиардов евро замороженных российских активов для финансирования военных усилий Украины как предмет сегодняшних важных дискуссий, утверждая, что существует "надлежащий законный способ" сделать это.
"Не только европейские налогоплательщики должны платить за поддержку Украины, но и россия должна нести ответственность", - сказала фон дер Ляйен.
Это, отмечает издание, перекликается со сказанным главой дипломатии ЕС Каей Каллас, которая также сегодня утверждала, что замороженные средства кремля, а не европейские "деньги налогоплательщиков", должны быть использованы для поддержки Украины.
Как отмечает Bloomberg, Еврокомиссия, исполнительный орган ЕС, представила столицам план по предоставлению Украине 140 миллиардов евро в виде займов из обездвиженных активов центрального банка рф в конце прошлой недели в надежде получить поддержку перед официальным саммитом ЕС в конце месяца.
"Государства-члены, включая Бельгию и Францию, хотят увидеть детали относительно правовой основы плана и другой логистики, прежде чем двигаться дальше", - указывает при этом Bloomberg.
"Это сложный юридический вопрос - нельзя просто захватить активы, принадлежащие другому государству, - сказал премьер-министр Люксембурга Люк Фриден. - Все предложения приветствуются, но сначала мы должны убедиться, что это работает на практике".
Как пишет Politico, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, прибыв на саммит, заявил, что план Еврокомиссии по изъятию миллиардов замороженных российских активов и их перенаправлению для Украины должен учитывать озабоченность Бельгии.
"Мы ждем конкретного правового предложения от Еврокомиссии, - сказал Пленкович. - Я уверен, что есть способы сделать это [изъять активы]". Но: "Нам нужно учитывать интересы Бельгии и… Euroclear", - призвал он.
Дополнение
Подсанкционные средства москвы хранятся на счету в Брюсселе, и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер ранее выступал против "вскрытия копилки", заявив, что это создаст опасный прецедент.
