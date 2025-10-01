Премьер Дании о замороженных активах рф для Украины: есть некоторые юридические вопросы, но в конце концов "идея хорошая"

Премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Дании Метте Фредериксен выступила в поддержку использования замороженных активов рф для Украины, указав также, что россия ведет "гибридную войну" против Европы, но в гибридной войне нельзя защитить себя от всех видов деятельности, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Фредериксен была первым лидером, прибывшим во дворец Кристиансборг в Копенгагене на неформальный саммит ЕС, и выступила с отрезвляющим заявлением: "Гибридная война ударила по Европе".

"Главная цель лидеров - обсудить меры сдерживания в сфере безопасности и обороны, включая беспилотники и помощь Украине, а также вопросы миграции", - сказала она, добавив, что Копенгаген поддерживает использование замороженных активов россии для поддержки Украины.

"Конечно, есть некоторые юридические вопросы, которые необходимо решить", - признала она, но передача подсанкционных средств Украине - это, в конце концов, "хорошая идея".

Фредериксен указала, что россия ведет "гибридную войну" против Европы, но страны не смогут сражаться на всех фронтах одновременно.

"Я хочу, чтобы мы перевооружались, закупали больше вооружений, внедряли больше инноваций, но мы должны быть предельно прозрачными и откровенными: в гибридной войне невозможно защититься от всех видов деятельности, - сказала она. - Мы должны делать больше, но мы никогда не придем к такому решению, при котором беспилотники не летают над Европой".

"Война в Украине - это попытка россии угрожать всем нам", - добавила Фредериксен, призвав европейские страны "смотреть на Украину с европейской, а не с национальной точки зрения".

"Южноевропейские страны, такие как Испания, сейчас не воспринимают российскую угрозу так остро, как страны восточного фланга. Это может стать проблемой в попытках привлечь все страны, например, для высвобождения средств ЕС на оборонные проекты", - указывает при этом издание.

Тройка лидеров ЕС встретилась перед неформальным саммитом, говорили об Украине и обороне - Politico