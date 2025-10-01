Премьер Дании о замороженных активах рф для Украины: есть некоторые юридические вопросы, но в конце концов "идея хорошая"

$41.140.18
Эксклюзив
12:21 • 2344 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
10:38 • 5450 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
09:34 • 8488 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 39411 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 34849 просмотра
Правительство США приостановило работу впервые с 2019 года: кто получит зарплату во время шатдауна, а кто - нет
1 октября, 05:47 • 28115 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00 • 45233 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto
30 сентября, 17:35 • 25266 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
Эксклюзив
30 сентября, 16:26 • 34610 просмотра
Когда делать прививку от гриппа и как долго длится защита: в начале эпидсезона врач ответил на основные вопросы
Эксклюзив
30 сентября, 13:32 • 63016 просмотра
Вместо министров - предприниматели: что не так с уголовными производствами НАБУ
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
В Одессе почти сутки ликвидируют последствия непогоды: 9 человек погибли, в том числе ребенокPhoto1 октября, 05:18 • 28903 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo07:33 • 25835 просмотра
Орбан может получить неожиданную поддержку в попытках не допустить Украину в ЕС - Politico08:02 • 14903 просмотра
В Германии зафиксированы массовые полеты дронов над объектами критической инфраструктуры - Spiegel08:09 • 21021 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto09:58 • 11444 просмотра
публикации
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
12:21 • 2318 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя11:02 • 5732 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto10:37 • 8274 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 39399 просмотра
Новая категория получателей базовой социальной помощи, назначение субсидий, изъятие монет: нововведения с первого октябряPhoto1 октября, 05:00 • 45225 просмотра
УНН Lite
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto09:58 • 11572 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo07:33 • 25976 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 21597 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 25351 просмотра
Поместье режиссера Дэвида Линча выставлено на продажу за 15 миллионов долларов30 сентября, 09:59 • 35516 просмотра
Премьер Дании о замороженных активах рф для Украины: есть некоторые юридические вопросы, но в конце концов "идея хорошая"

Киев • УНН

 • 1070 просмотра

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен поддержала использование замороженных активов рф для Украины. Она отметила, что россия ведет гибридную войну против Европы, но защититься от всех ее проявлений невозможно.

Премьер Дании о замороженных активах рф для Украины: есть некоторые юридические вопросы, но в конце концов "идея хорошая"

Премьер-министр председательствующей в Совете ЕС Дании Метте Фредериксен выступила в поддержку использования замороженных активов рф для Украины, указав также, что россия ведет "гибридную войну" против Европы, но в гибридной войне нельзя защитить себя от всех видов деятельности, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Фредериксен была первым лидером, прибывшим во дворец Кристиансборг в Копенгагене на неформальный саммит ЕС, и выступила с отрезвляющим заявлением: "Гибридная война ударила по Европе".

"Главная цель лидеров - обсудить меры сдерживания в сфере безопасности и обороны, включая беспилотники и помощь Украине, а также вопросы миграции", - сказала она, добавив, что Копенгаген поддерживает использование замороженных активов россии для поддержки Украины.

"Конечно, есть некоторые юридические вопросы, которые необходимо решить", - признала она, но передача подсанкционных средств Украине - это, в конце концов, "хорошая идея".

Фредериксен указала, что россия ведет "гибридную войну" против Европы, но страны не смогут сражаться на всех фронтах одновременно.

"Я хочу, чтобы мы перевооружались, закупали больше вооружений, внедряли больше инноваций, но мы должны быть предельно прозрачными и откровенными: в гибридной войне невозможно защититься от всех видов деятельности, - сказала она. - Мы должны делать больше, но мы никогда не придем к такому решению, при котором беспилотники не летают над Европой".

"Война в Украине - это попытка россии угрожать всем нам", - добавила Фредериксен, призвав европейские страны "смотреть на Украину с европейской, а не с национальной точки зрения".

"Южноевропейские страны, такие как Испания, сейчас не воспринимают российскую угрозу так остро, как страны восточного фланга. Это может стать проблемой в попытках привлечь все страны, например, для высвобождения средств ЕС на оборонные проекты", - указывает при этом издание.

Тройка лидеров ЕС встретилась перед неформальным саммитом, говорили об Украине и обороне - Politico01.10.25, 13:54 • 1340 просмотров

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Метте Фредериксен
Копенгаген
Европейский Союз
Дания
Испания
Европа
Украина