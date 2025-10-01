Прем'єр Данії про заморожені активи рф для України: є деякі юридичні питання, але зрештою є "гарною ідеєю"

Прем'єр-міністр головуючої у Раді ЄС Данії Метте Фредеріксен виступила на підтримку використання заморожених активів рф для України, вказавши також, що росія веде "гібридну війну" проти Європи, але у гібридній війні не можна захистити себе від усіх видів діяльності, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Фредеріксен була першим лідером, який прибув до палацу Крістіансборг у Копенгагені на неформальний саміт ЄС, і виступила з протверезною заявою: "Гібридна війна вдарила по Європі".

"Головна мета лідерів - обговорити заходи стримування у сфері безпеки та оборони, включаючи безпілотники та допомогу Україні, а також питання міграції", - сказала вона, додавши, що Копенгаген підтримує використання заморожених активів росії для підтримки України.

"Звичайно, є деякі юридичні питання, які необхідно вирішити", - визнала вона, але передача підсанкційних коштів Україні - це, зрештою, "гарна ідея".

Фредеріксен вказала, що росія веде "гібридну війну" проти Європи, але країни не зможуть битися на всіх фронтах одночасно.

"Я хочу, щоб ми переозброювалися, закуповували більше озброєнь, впроваджували більше інновацій, але ми маємо бути гранично прозорими та відвертими: у гібридній війні неможливо захиститись від усіх видів діяльності, - сказала вона. - Ми повинні робити більше, але ми ніколи не прийдемо до такого рішення, за якого безпілотники не літають над Європою".

"Війна в Україні - це спроба росії загрожувати всім нам", - додала Фредеріксен, закликавши європейські країни "дивитися на Україну з європейської, а не з національної точки зору".

"Південноєвропейські країни, такі як Іспанія, нині не сприймають російську загрозу так гостро, як країни східного флангу. Це може стати проблемою у спробах залучити всі країни, наприклад, для вивільнення коштів ЄС на оборонні проекти", - вказує при цьому видання.

