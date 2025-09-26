План ЕС по кредиту в 140 млрд евро за счет активов рф для Украины: Bloomberg узнало детали

Bloomberg узнал подробности схемы, предложенной в ЕС для предоставления Украине новых кредитов на сумму 140 миллиардов евро с использованием замороженных активов центрального банка россии. Блок надеется заключить кредитное соглашение до конца года, чтобы начать выплату средств Украине в 2026 году, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Обсуждение плана в пятницу начнут послы ЕС.

Politico: Еврокомиссия представила предложение о кредите с использованием российских средств на €140 млрд для Украины

Согласно предложению, с которым ознакомилось Bloomberg, "средства, полученные от примерно 180 миллиардов евро российских активов, хранящихся в Euroclear, будут постепенно перенаправлены в ЕС, чтобы он мог выдавать кредиты Киеву".

В то же время ЕС заключит "специализированный долговой договор" с Euroclear с нулевой процентной ставкой, чтобы гарантировать, что бельгийская клиринговая палата сможет удовлетворить любые потенциальные будущие российские претензии, согласно документу.

Киеву придется вернуть кредит, который ЕС затем вернет Euroclear, только если москва согласится финансировать реконструкцию и репарации Украине, или если санкции ЕС против россии будут сняты, пишет издание. Теоретически это означает, что поддержка не увеличит долг Украины и не будет считаться прямым изъятием российских активов, отмечает издание.

ЕС неоднократно заявлял, что активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока москва не компенсирует Украине ущерб, нанесенный войной.

В записке по плану говорится, что эта операция будет гарантирована государствами-членами, пишет издание.

В Еврокомиссии продолжают работу над "репарационным кредитом", но против захвата 200 млрд евро из активов рф - Euractiv

Страны "Группы семи" также обсуждают совместный подход к использованию активов для усиления экономического давления на россию. Отдельно G7 изучает санкции в отношении энергетического сектора и доходов москвы, а также в отношении сетей третьих стран, которые позволяют ей торговать нефтью.

ЕС ранее согласился предоставить Украине 45 миллиардов евро займов через инициативу G7, которая использует доходы, полученные от российских активов (ERA). Эти займы будут продолжать покрываться новой моделью ЕС, оставляя около 140 миллиардов евро свежих средств для Киева, говорится в документе.

Лидеры ЕС, которые встретятся на саммите в Копенгагене на следующей неделе, должны будут подписать план займа, прежде чем он вступит в силу. Бельгия, где находится большинство российских активов, долго сопротивлялась такому шагу.

"Забрать деньги путина и оставить риски нам. Этого не произойдет", - заявил в пятницу премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, сообщает информационное агентство Belga.

Однако предложение ЕС не предусматривает полной конфискации российских активов. И, вероятно, для ее реализации потребуется лишь квалифицированное большинство государств-членов ЕС, вместо единогласия, необходимого для санкций, пишет издание.

Блок надеется заключить кредитное соглашение до конца года, чтобы начать выплату средств Украине в 2026 году, сообщают источники, знакомые с этим вопросом, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить частные обсуждения.