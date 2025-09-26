$41.490.08
Эксклюзив
09:46 • 7144 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 12412 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
09:01 • 17144 просмотра
09:01 • 17144 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
Эксклюзив
06:40 • 24211 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 30062 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 26747 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17 • 38757 просмотра
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41 • 35310 просмотра
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24 • 67679 просмотра
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48 • 42930 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

План ЕС по кредиту в 140 млрд евро за счет активов рф для Украины: Bloomberg узнало детали

Киев • УНН

 • 690 просмотра

Европейский Союз разрабатывает схему предоставления Украине новых кредитов на сумму 140 миллиардов евро, используя замороженные активы центрального банка России. Блок надеется заключить кредитное соглашение до конца года, чтобы начать выплату средств Украине в 2026 году.

План ЕС по кредиту в 140 млрд евро за счет активов рф для Украины: Bloomberg узнало детали

Bloomberg узнал подробности схемы, предложенной в ЕС для предоставления Украине новых кредитов на сумму 140 миллиардов евро с использованием замороженных активов центрального банка россии. Блок надеется заключить кредитное соглашение до конца года, чтобы начать выплату средств Украине в 2026 году, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Обсуждение плана в пятницу начнут послы ЕС.

Politico: Еврокомиссия представила предложение о кредите с использованием российских средств на €140 млрд для Украины26.09.25, 12:37 • 1370 просмотров

Согласно предложению, с которым ознакомилось Bloomberg, "средства, полученные от примерно 180 миллиардов евро российских активов, хранящихся в Euroclear, будут постепенно перенаправлены в ЕС, чтобы он мог выдавать кредиты Киеву".

В то же время ЕС заключит "специализированный долговой договор" с Euroclear с нулевой процентной ставкой, чтобы гарантировать, что бельгийская клиринговая палата сможет удовлетворить любые потенциальные будущие российские претензии, согласно документу.

Киеву придется вернуть кредит, который ЕС затем вернет Euroclear, только если москва согласится финансировать реконструкцию и репарации Украине, или если санкции ЕС против россии будут сняты, пишет издание. Теоретически это означает, что поддержка не увеличит долг Украины и не будет считаться прямым изъятием российских активов, отмечает издание.

ЕС неоднократно заявлял, что активы будут оставаться замороженными до тех пор, пока москва не компенсирует Украине ущерб, нанесенный войной.

В записке по плану говорится, что эта операция будет гарантирована государствами-членами, пишет издание.

В Еврокомиссии продолжают работу над "репарационным кредитом", но против захвата 200 млрд евро из активов рф - Euractiv25.09.25, 17:07 • 3094 просмотра

Страны "Группы семи" также обсуждают совместный подход к использованию активов для усиления экономического давления на россию. Отдельно G7 изучает санкции в отношении энергетического сектора и доходов москвы, а также в отношении сетей третьих стран, которые позволяют ей торговать нефтью.

ЕС ранее согласился предоставить Украине 45 миллиардов евро займов через инициативу G7, которая использует доходы, полученные от российских активов (ERA). Эти займы будут продолжать покрываться новой моделью ЕС, оставляя около 140 миллиардов евро свежих средств для Киева, говорится в документе.

Лидеры ЕС, которые встретятся на саммите в Копенгагене на следующей неделе, должны будут подписать план займа, прежде чем он вступит в силу. Бельгия, где находится большинство российских активов, долго сопротивлялась такому шагу.

"Забрать деньги путина и оставить риски нам. Этого не произойдет", - заявил в пятницу премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, сообщает информационное агентство Belga.

Однако предложение ЕС не предусматривает полной конфискации российских активов. И, вероятно, для ее реализации потребуется лишь квалифицированное большинство государств-членов ЕС, вместо единогласия, необходимого для санкций, пишет издание.

Блок надеется заключить кредитное соглашение до конца года, чтобы начать выплату средств Украине в 2026 году, сообщают источники, знакомые с этим вопросом, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить частные обсуждения.

Юлия Шрамко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Владимир Путин
Барт Де Вевер
Euroclear
G7
Bloomberg L.P.
Копенгаген
Европейский Союз
Бельгия
Украина