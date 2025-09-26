План ЄС щодо 140 млрд євро кредиту за рахунок активів рф для України: Bloomberg дізналося деталі

Bloomberg дізналося деталі схеми, запропонованої у ЄС для надання Україні нових кредитів на суму 140 мільярдів євро з використанням заморожених активів центрального банку росії. Блок сподівається укласти кредитну угоду до кінця року, щоб розпочати виплату коштів Україні у 2026 році, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Обговорення плану у п'ятницю розпочнуть посли ЄС.

Згідно з пропозицією, з якою ознайомилося Bloomberg, "кошти, отримані від приблизно 180 мільярдів євро російських активів, що зберігаються в Euroclear, будуть поступово перенаправлені до ЄС, щоб він міг видавати кредити Києву".

Водночас ЄС укладе "спеціалізований борговий договір" з Euroclear з нульовою відсотковою ставкою, щоб гарантувати, що бельгійська клірингова палата зможе задовольнити будь-які потенційні майбутні російські претензії, згідно з документом.

Києву доведеться повернути кредит, який ЄС потім поверне Euroclear, лише якщо москва погодиться фінансувати реконструкцію та репарації Україні, або якщо санкції ЄС проти росії будуть зняті, пише видання. Теоретично це означає, що підтримка не збільшить борг України і не вважатиметься прямим вилученням російських активів, зазначає видання.

ЄС неодноразово заявляв, що активи залишатимуться замороженими доти, доки москва не компенсує Україні збитків, завданих війною.

У записці щодо плану йдеться про те, що ця операція буде гарантована державами-членами, пише видання.

Країни "Групи семи" також обговорюють спільний підхід до використання активів для посилення економічного тиску на росію. Окремо G7 вивчає санкції щодо енергетичного сектору та доходів москви, а також щодо мереж третіх країн, які дозволяють їй торгувати нафтою.

ЄС раніше погодився надати Україні 45 мільярдів євро позик через ініціативу G7, яка використовує прибутки, отримані від російських активів (ERA). Ці позики продовжуватимуть покриватися новою моделлю ЄС, залишаючи близько 140 мільярдів євро свіжих коштів для Києва, ідеться в документі.

Лідери ЄС, які зустрінуться на саміті в Копенгагені наступного тижня, повинні будуть підписати план позики, перш ніж він набуде чинності. Бельгія, де знаходиться більшість російських активів, довго чинила опір такому кроку.

"Забрати гроші путіна та залишити ризики нам. Цього не станеться", - заявив у п’ятницю прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер, повідомляє інформаційне агентство Belga.

Однак пропозиція ЄС не передбачає повної конфіскації російських активів. І, ймовірно, для її реалізації знадобиться лише кваліфікована більшість держав-членів ЄС, замість одноголосності, необхідної для санкцій, пише видання.

Блок сподівається укласти кредитну угоду до кінця року, щоб розпочати виплату коштів Україні у 2026 році, повідомляють джерела, знайомі з цим питанням, які говорили на умовах анонімності, щоб обговорити приватні обговорення.