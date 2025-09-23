Непокрита потреба в зовнішній допомозі наразі стосується $18,1 млрд на 2026 рік - голова бюджетного комітету

Непокрита потреба в зовнішньому фінансуванні від партнерів наразі стосується $18,1 млрд на 2026 рік, тоді як $8,7 млрд на цей рік, про які можна було бачити публікації, - це гроші, про які є домовленості, або покрита потреба, роз'яснила у Facebook у вівторок народна депутатка, голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, пише УНН.

Деталі

"Учора в медіа ви могли прочитати хибну тезу про те, що Україні потрібно ще "майже $9 млрд" в 2025 році. Це не зовсім так. Потреба в зовнішньому фінансуванні бюджету на 2025 рік - $39,3 млрд, і вона поки що не змінювалась протягом року. $30,6 млрд – це гроші, які вже надійшли на рахунки уряду в Нацбанку. $8,7 млрд – це гроші, про які є домовленості і вони надійдуть від партнерів в 2025 році. Це покрита потреба", - пояснила Підласа.

Нардепка зауважила, що "дійсно, існує імовірність внесення нових змін до Бюджету-2025 восени для збільшення видатків на сектор нацбезпеки і оборони". "Але перш ніж це стане можливим, Україні потрібно досягнути домовленостей з ЄС про використання грошей ERA loans ("50 мільярдів від G7") на потреби оборони. Якщо уряд досягне згоди з Єврокомісією, це все одно буде покрита потреба - тому що частина ERA loans від ЄС і так має надійти в цьому році", - вказала вона.

"Непокрита потреба в обсягах зовнішньої допомоги - гроші, які потрібно знайти - наразі стосується лише 2026 року і становить $18,1 млрд", - зазначила Підласа.

