Непокрита потреба в зовнішній допомозі наразі стосується $18,1 млрд на 2026 рік - голова бюджетного комітету

05:00 • 18374 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 19032 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 22978 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 38823 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 41666 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 40832 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 63034 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 68598 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 63177 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 30681 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
Популярнi новини
Директор компанії привласнив майже 4 млн грн, виділених на модульні будинки на КиївщиніPhoto23 вересня, 01:12 • 14793 перегляди
Аеропорт Осло тимчасово закрили через появу невідомих дронів23 вересня, 01:48 • 17348 перегляди
Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларівVideo23 вересня, 02:44 • 17667 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 12444 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 8254 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto08:45 • 8742 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання07:45 • 12783 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів05:00 • 18374 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 59564 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 63034 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Махмуд Аббас
Емманюель Макрон
Керолайн Левітт
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Бельгія
Запоріжжя
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 59564 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 28273 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 44225 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 95598 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 117368 перегляди
The Guardian
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot
Tesla Model Y
Шахед-136

Непокрита потреба в зовнішній допомозі наразі стосується $18,1 млрд на 2026 рік - голова бюджетного комітету

Київ • УНН

 • 970 перегляди

Потреба України у зовнішньому фінансуванні бюджету на 2025 рік становить $39,3 млрд, з яких $30,6 млрд вже надійшли. Ще $8,7 млрд, про які є домовленості, очікуються від партнерів, покриваючи поточні потреби.

Непокрита потреба в зовнішній допомозі наразі стосується $18,1 млрд на 2026 рік - голова бюджетного комітету

Непокрита потреба в зовнішньому фінансуванні від партнерів наразі стосується $18,1 млрд на 2026 рік, тоді як $8,7 млрд на цей рік, про які можна було бачити публікації, - це гроші, про які є домовленості, або покрита потреба, роз'яснила у Facebook у вівторок народна депутатка, голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа, пише УНН.

Деталі

"Учора в медіа ви могли прочитати хибну тезу про те, що Україні потрібно ще "майже $9 млрд" в 2025 році. Це не зовсім так. Потреба в зовнішньому фінансуванні бюджету на 2025 рік - $39,3 млрд, і вона поки що не змінювалась протягом року. $30,6 млрд – це гроші, які вже надійшли на рахунки уряду в Нацбанку. $8,7 млрд – це гроші, про які є домовленості і вони надійдуть від партнерів в 2025 році. Це покрита потреба", - пояснила Підласа.

Нардепка зауважила, що "дійсно, існує імовірність внесення нових змін до Бюджету-2025 восени для збільшення видатків на сектор нацбезпеки і оборони". "Але перш ніж це стане можливим, Україні потрібно досягнути домовленостей з ЄС про використання грошей ERA loans ("50 мільярдів від G7") на потреби оборони. Якщо уряд досягне згоди з Єврокомісією, це все одно буде покрита потреба - тому що частина ERA loans від ЄС і так має надійти в цьому році", - вказала вона.

"Непокрита потреба в обсягах зовнішньої допомоги - гроші, які потрібно знайти - наразі стосується лише 2026 року і становить $18,1 млрд", - зазначила Підласа.

МВФ переконав Україну збільшити прогноз щодо додаткового фінансування до $65 млрд - Bloomberg 23.09.25, 08:59 • 2456 переглядiв

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Національний банк України
Європейська комісія
Європейський Союз
Україна