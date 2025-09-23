МВФ переконав Україну збільшити прогноз щодо додаткового фінансування до $65 млрд - Bloomberg

$41.250.00
48.420.36
ukenru
05:00 • 5118 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
00:52 • 6318 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 13893 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 29067 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 33127 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 36444 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 53202 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 63501 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 59813 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 29277 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3.9м/с
62%
752мм
Популярнi новини
У Норвегії пролунала тривога через загрозу безпілотників: затримано двоє іноземців - AftonBladet22 вересня, 20:21 • 10817 перегляди
російські війська атакували Чернігів: є влучання в об'єкт критичної інфраструктури22 вересня, 23:15 • 7090 перегляди
Директор компанії привласнив майже 4 млн грн, виділених на модульні будинки на КиївщиніPhoto01:12 • 5090 перегляди
Аеропорт Осло тимчасово закрили через появу невідомих дронів01:48 • 9580 перегляди
Українські десантники знищили російський БпЛА "Форпост" вартістю 7 мільйонів доларівVideo02:44 • 10200 перегляди
Публікації
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів05:00 • 5136 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 48252 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 53210 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України22 вересня, 09:32 • 63510 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 59819 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Керолайн Левітт
Анналена Бербок
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Запоріжжя
Ізраїль
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 48252 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 24129 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 40266 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 91171 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 113297 перегляди
Актуальне
Fox News
МіГ-31
Bild
E-6 Mercury
Детонатор

МВФ переконав Україну збільшити прогноз щодо додаткового фінансування до $65 млрд - Bloomberg

Київ • УНН

 • 332 перегляди

Міжнародний валютний фонд переконав уряд України значно збільшити прогноз щодо додаткового фінансування, яке буде потрібне країні до кінця 2027 року, з $38 мільярдів до $65 мільярдів. Це пов'язано із затяжним вторгненням росії та необхідністю фінансування воєнних дій.

МВФ переконав Україну збільшити прогноз щодо додаткового фінансування до $65 млрд - Bloomberg

Міжнародний валютний фонд переконав уряд України значно збільшити прогноз щодо додаткового фінансування, яке буде потрібне країні до кінця 2027 року в умовах затяжного вторгнення росії, з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Як повідомляється, Україна спочатку оцінювала дефіцит зовнішнього фінансування у майже 38 мільярдів доларів, "але в результаті переговорів з МВФ ця цифра збільшилася до приблизно 65 мільярдів доларів", повідомляють офіційні особи.

Bloomberg раніше повідомляло, що український уряд і кредитор, що базується у Вашингтоні, "розійшлися в думках щодо обсягу додаткового фінансування", яке Україні потрібно отримати від союзників у найближчі роки для фінансування воєнних дій.

Розбіжності, як повідомляється, виникли на тлі того, що Україна поспішає домовитись із МВФ про нову чотирирічну кредитну програму до кінця року. Україна уже вичерпала велику частину фінансування в межах поточної програми обсягом 15,5 млрд доларів, термін дії якої спливає у 2027 році.

Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці09.09.25, 17:25 • 41091 перегляд

Узгоджена оцінка вже була надана Європейській комісії, виконавчому органу ЄС, повідомили джерела. Головний донор України тепер планує надати більшу частину необхідної суми за рахунок залишку коштів, що утворився внаслідок заморожених російських активів, пише видання.

Раніше Єврокомісія покладалася лише на доходи від цих активів, які були заморожені невдовзі після того, як глава кремля володимир путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

Представник Міністерства фінансів України та пресслужби МВФ відмовилися від коментарів.

МВФ висловив сумнів щодо оцінок Україною своїх потреб у фінансуванні, на тлі того, як війна змусила країну збільшити військовий бюджет, "що поставило під загрозу її фінансову стійкість", зазначає видання. Країна постраждала від небажання США, колись найбільшого донора, продовжувати надавати допомогу при адміністрації президента Дональда Трампа, вказує видання.

Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з Трампом та провести низку інших двосторонніх зустрічей під час засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок.

Візит Зеленського до Нью-Йорка: Андрій Єрмак оприлюднив план поїздки Президента України23.09.25, 03:26 • 1666 переглядiв

Обсяг нового пакету допомоги МВФ офіційно не обговорювався, "але, за попередніми оцінками, він становитиме близько 8 мільярдів доларів", повідомили джерела. Кредитор обговорить параметри нової програми з урядом у Києві у листопаді, пише видання.

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Володимир Путін
Міжнародний валютний фонд
Генеральна Асамблея ООН
Міністерство фінансів України
Європейська комісія
Bloomberg
Вашингтон
Дональд Трамп
Нью-Йорк
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ