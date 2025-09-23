МВФ переконав Україну збільшити прогноз щодо додаткового фінансування до $65 млрд - Bloomberg
Міжнародний валютний фонд переконав уряд України значно збільшити прогноз щодо додаткового фінансування, яке буде потрібне країні до кінця 2027 року в умовах затяжного вторгнення росії, з посиланням на джерела, знайомі із ситуацією, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Як повідомляється, Україна спочатку оцінювала дефіцит зовнішнього фінансування у майже 38 мільярдів доларів, "але в результаті переговорів з МВФ ця цифра збільшилася до приблизно 65 мільярдів доларів", повідомляють офіційні особи.
Bloomberg раніше повідомляло, що український уряд і кредитор, що базується у Вашингтоні, "розійшлися в думках щодо обсягу додаткового фінансування", яке Україні потрібно отримати від союзників у найближчі роки для фінансування воєнних дій.
Розбіжності, як повідомляється, виникли на тлі того, що Україна поспішає домовитись із МВФ про нову чотирирічну кредитну програму до кінця року. Україна уже вичерпала велику частину фінансування в межах поточної програми обсягом 15,5 млрд доларів, термін дії якої спливає у 2027 році.
Узгоджена оцінка вже була надана Європейській комісії, виконавчому органу ЄС, повідомили джерела. Головний донор України тепер планує надати більшу частину необхідної суми за рахунок залишку коштів, що утворився внаслідок заморожених російських активів, пише видання.
Раніше Єврокомісія покладалася лише на доходи від цих активів, які були заморожені невдовзі після того, як глава кремля володимир путін розпочав повномасштабне вторгнення в Україну у лютому 2022 року.
Представник Міністерства фінансів України та пресслужби МВФ відмовилися від коментарів.
МВФ висловив сумнів щодо оцінок Україною своїх потреб у фінансуванні, на тлі того, як війна змусила країну збільшити військовий бюджет, "що поставило під загрозу її фінансову стійкість", зазначає видання. Країна постраждала від небажання США, колись найбільшого донора, продовжувати надавати допомогу при адміністрації президента Дональда Трампа, вказує видання.
Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з Трампом та провести низку інших двосторонніх зустрічей під час засідання Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку у вівторок.
Обсяг нового пакету допомоги МВФ офіційно не обговорювався, "але, за попередніми оцінками, він становитиме близько 8 мільярдів доларів", повідомили джерела. Кредитор обговорить параметри нової програми з урядом у Києві у листопаді, пише видання.