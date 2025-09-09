Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці

Прем'єрка Юлія Свириденко провела зустріч із місією Міжнародного валютного фонду, а також передала керівнику місії Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці, яка повинна підтримати Україну протягом наступних декількох років, передає УНН.

За словами Свириденко, Україна пройшла рекордні 8 переглядів за чинною програмою. Вона подякувала МВФ за підтримку усі ці роки повномасштабного вторгнення. Але активні бойові дії тривають, і проєкт держбюджету 2026 року сформований з розрахунком, що війна далека від завершення.

Сьогодні на зустрічі передала керівнику місії МВФ Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці, яка повинна підтримати Україну протягом наступних декількох років. Ми домовились продовжити необхідні консультації між нашими командами в наступні місяці, щоб отримати позитивне рішення Ради директорів МВФ до кінця року