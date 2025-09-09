$41.250.03
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Прем'єрка Юлія Свириденко зустрілася з місією МВФ та передала запит на нову програму співпраці. Україна пройшла 8 переглядів за поточною програмою, а держбюджет 2026 року сформований з урахуванням тривалої війни.

Свириденко передала керівнику місії МВФ лист із запитом про нову програму співпраці

Прем'єрка Юлія Свириденко провела зустріч із місією Міжнародного валютного фонду, а також передала керівнику місії Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці, яка повинна підтримати Україну протягом наступних декількох років, передає УНН.

Деталі

За словами Свириденко, Україна пройшла рекордні 8 переглядів за чинною програмою. Вона подякувала МВФ за підтримку усі ці роки повномасштабного вторгнення. Але активні бойові дії тривають, і проєкт держбюджету 2026 року сформований з розрахунком, що війна далека від завершення.

Сьогодні на зустрічі передала керівнику місії МВФ Гевіну Грею лист із запитом про нову програму співпраці, яка повинна підтримати Україну протягом наступних декількох років. Ми домовились продовжити необхідні консультації між нашими командами в наступні місяці, щоб отримати позитивне рішення Ради директорів МВФ до кінця року 

- повідомила Прем'єрка.

Місія МВФ розпочала роботу в Києві: які зустрічі вже відбулися та що ще у програмі03.09.25, 15:13 • 3088 переглядiв

Додамо

Крім того, за словами Свириденко, під час розмови обговорили проєкт держбюджету-2026.

Наш пріоритет незмінний — фінансування оборони та соціальних програм. Для цього працюємо над пошуком внутрішніх ресурсів та мобілізацією міжнародного фінансування.  Окремо зупинилися на питаннях залучення капіталу для розвитку приватного сектору, дерегуляції та відновлення енергетики. Щиро вдячна команді МВФ за послідовну та надійну підтримку України 

- резюмувала Свириденко.

Видатки на оборону та джерела фінансування: представники місії МВФ зустрілись із міністром оборони Шмигалем06.09.25, 18:38 • 4106 переглядiв

Антоніна Туманова

ЕкономікаПолітика
Електроенергія
Міжнародний валютний фонд
Україна