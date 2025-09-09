Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества

$41.250.03
48.380.22
ukenru
Эксклюзив
9 сентября, 07:55 • 31865 просмотра
В России в результате взрывов выведены из строя магистральный нефтепровод и региональный газопроводPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 57246 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 50994 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
9 сентября, 06:31 • 32106 просмотра
Кабмин обновил правила бронирования и мобилизации: акцент на оборонных предприятиях и уточнение процедур
8 сентября, 21:35 • 28577 просмотра
США прекращают сотрудничество с Европой в противодействии дезинформации со стороны россии, Китая и Ирана
8 сентября, 17:31 • 27494 просмотра
Враг атаковал здание Кабмина ракетой "Искандер" - Ермак
8 сентября, 16:59 • 39533 просмотра
Ермак обсудил с Рубио гарантии безопасности и усиление санкций против рф
8 сентября, 15:42 • 57225 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo
8 сентября, 12:50 • 29172 просмотра
Генсек НАТО отправится в Лондон на встречу в формате "Рамштайн" 9 сентября
8 сентября, 12:30 • 50809 просмотра
В россии атаковали воинскую часть, совершавшую военные преступления в Буче: есть погибшие и раненыеPhoto
На ВОТ ищут предателей, помогающих отбирать жилье у украинцев - ЦНС9 сентября, 05:16 • 12789 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 35145 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 26626 просмотра
Удары по нефтеперерабатывающим заводам РФ способствуют прибыльности соответствующей отрасли в США - Reuters9 сентября, 08:15 • 5294 просмотра
Порошенко ставит рекорды обогащения – лишь за август задекларировал почти 1 млрд: до войны он зарабатывал такую сумму за 6 лет 12:18 • 6556 просмотра
Apple готовится представить iPhone 17: как и когда смотреть презентацию9 сентября, 07:22 • 35145 просмотра
Несокрушимый бизнес. Импортер «Heel» возобновляет работу после прямого попадания российского дронаPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:10 • 57252 просмотра
Стоит ли покупать квартиру осенью: эксперт рассказал о ценах и рисках на рынке недвижимостиPhoto
Эксклюзив
9 сентября, 07:01 • 50998 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины проведет второй поединок в квалификации против АзербайджанаPhotoVideo8 сентября, 15:42 • 57227 просмотра
АН-32П Firekiller: украинский самолет тушит масштабные пожары за границей8 сентября, 13:06 • 48570 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Денис Шмыгаль
Виталий Кличко
Дональд Туск
Украина
Соединённые Штаты
Непал
Государственная граница Украины
Индия
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 26627 просмотра
Apple представит iPhone 17 на «Awe Dropping»: стоит ли ожидать «революционных» изменений?8 сентября, 15:39 • 29891 просмотра
Фильм «Нюрнберг» с Расселом Кроу и Лео Вудоллом претендует на «Оскар» и уже удивил критиковPhoto8 сентября, 15:06 • 28812 просмотра
Лауреаты премии MTV VMAs 2025: среди победителей Леди Гага и Ариана Гранде8 сентября, 06:53 • 97900 просмотра
Джесси Джей вернулась на сцену после операции по лечению рака: она выступила вместе с двухлетним сыномPhoto7 сентября, 08:47 • 54828 просмотра
Шахед-136
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы
Эйфелева башня

Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества

Киев • УНН

 • 74 просмотра

Премьер-министр Юлия Свириденко встретилась с миссией МВФ и передала запрос на новую программу сотрудничества. Украина прошла 8 пересмотров по текущей программе, а госбюджет 2026 года сформирован с учетом длительной войны.

Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества

Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с миссией Международного валютного фонда, а также передала руководителю миссии Гэвину Грею письмо с запросом о новой программе сотрудничества, которая должна поддержать Украину в течение следующих нескольких лет, передает УНН.

Детали

По словам Свириденко, Украина прошла рекордные 8 пересмотров по действующей программе. Она поблагодарила МВФ за поддержку все эти годы полномасштабного вторжения. Но активные боевые действия продолжаются, и проект госбюджета 2026 года сформирован с расчетом, что война далека от завершения.

Сегодня на встрече передала руководителю миссии МВФ Гэвину Грею письмо с запросом о новой программе сотрудничества, которая должна поддержать Украину в течение следующих нескольких лет. Мы договорились продолжить необходимые консультации между нашими командами в следующие месяцы, чтобы получить положительное решение Совета директоров МВФ до конца года

- сообщила Премьер-министр.

Добавим

Кроме того, по словам Свириденко, во время разговора обсудили проект госбюджета-2026.

Наш приоритет неизменен — финансирование обороны и социальных программ. Для этого работаем над поиском внутренних ресурсов и мобилизацией международного финансирования. Отдельно остановились на вопросах привлечения капитала для развития частного сектора, дерегуляции и восстановления энергетики. Искренне благодарна команде МВФ за последовательную и надежную поддержку Украины

- резюмировала Свириденко.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Электроэнергия
Международный валютный фонд
Украина