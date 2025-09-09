Свириденко передала руководителю миссии МВФ письмо с запросом о новой программе сотрудничества

Премьер-министр Юлия Свириденко провела встречу с миссией Международного валютного фонда, а также передала руководителю миссии Гэвину Грею письмо с запросом о новой программе сотрудничества, которая должна поддержать Украину в течение следующих нескольких лет, передает УНН.

По словам Свириденко, Украина прошла рекордные 8 пересмотров по действующей программе. Она поблагодарила МВФ за поддержку все эти годы полномасштабного вторжения. Но активные боевые действия продолжаются, и проект госбюджета 2026 года сформирован с расчетом, что война далека от завершения.

Сегодня на встрече передала руководителю миссии МВФ Гэвину Грею письмо с запросом о новой программе сотрудничества, которая должна поддержать Украину в течение следующих нескольких лет. Мы договорились продолжить необходимые консультации между нашими командами в следующие месяцы, чтобы получить положительное решение Совета директоров МВФ до конца года

Миссия МВФ начала работу в Киеве: какие встречи уже состоялись и что еще в программе

Кроме того, по словам Свириденко, во время разговора обсудили проект госбюджета-2026.

Наш приоритет неизменен — финансирование обороны и социальных программ. Для этого работаем над поиском внутренних ресурсов и мобилизацией международного финансирования. Отдельно остановились на вопросах привлечения капитала для развития частного сектора, дерегуляции и восстановления энергетики. Искренне благодарна команде МВФ за последовательную и надежную поддержку Украины