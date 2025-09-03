Миссия МВФ начала работу в Киеве: какие встречи уже состоялись и что еще в программе
Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начала визит в Киев, проведя экспертные встречи с НБУ. Обсуждены макроэкономическая ситуация, инфляция, резервы и валютный рынок.
Миссия МВФ во главе с руководителем миссии в Украине Гэвином Греем начала свой рабочий визит в Киев, состоялись первые экспертные встречи, передает УНН со ссылкой на НБУ.
Как указано в сообщении, представители МВФ провели первые экспертные встречи с руководством и специалистами Национального банка Украины.
Участники обсудили текущую макроэкономическую ситуацию, в частности инфляционную динамику, состояние международных резервов, устойчивость валютного рынка. Также очертили актуальные риски для макроэкономического прогноза
Кроме того, как сообщили в Нацбанке, в течение работы миссии запланированы экспертные дискуссии относительно финансовых потребностей Украины на 2026 год, кредитно-денежной и валютной политики, состояния финансового сектора и прогресса во внедрении структурных реформ. Отдельное направление вопросов обсуждения – промежуточные результаты выполнения текущей программы EFF и ее перспективы.
В Киев прибыла миссия Международного валютного фонда. Она будет работать в Украине в течение следующей недели.