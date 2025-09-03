$41.360.01
Эксклюзив
12:08 • 1724 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФ
Эксклюзив
11:49 • 8576 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05 • 10994 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 15204 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
07:25 • 15808 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
3 сентября, 06:20 • 19929 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 30658 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00 • 29237 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 84316 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 105408 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
публикации
Эксклюзивы
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
11:49 • 8676 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo06:57 • 17677 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
3 сентября, 06:16 • 30690 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в Евросоюз
3 сентября, 06:00 • 29262 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника Земли
2 сентября, 11:50 • 84336 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: какие встречи уже состоялись и что еще в программе

Киев • УНН

 • 518 просмотра

Миссия МВФ во главе с Гэвином Греем начала визит в Киев, проведя экспертные встречи с НБУ. Обсуждены макроэкономическая ситуация, инфляция, резервы и валютный рынок.

Миссия МВФ начала работу в Киеве: какие встречи уже состоялись и что еще в программе

Миссия МВФ во главе с руководителем миссии в Украине Гэвином Греем начала свой рабочий визит в Киев, состоялись первые экспертные встречи, передает УНН со ссылкой на НБУ.

Детали

Как указано в сообщении, представители МВФ провели первые экспертные встречи с руководством и специалистами Национального банка Украины.

Участники обсудили текущую макроэкономическую ситуацию, в частности инфляционную динамику, состояние международных резервов, устойчивость валютного рынка. Также очертили актуальные риски для макроэкономического прогноза 

- сообщили в НБУ.

Добавим

Кроме того, как сообщили в Нацбанке, в течение работы миссии запланированы экспертные дискуссии относительно финансовых потребностей Украины на 2026 год, кредитно-денежной и валютной политики, состояния финансового сектора и прогресса во внедрении структурных реформ. Отдельное направление вопросов обсуждения – промежуточные результаты выполнения текущей программы EFF и ее перспективы.

Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине03.09.25, 14:49 • 8676 просмотров

Напомним

В Киев прибыла миссия Международного валютного фонда. Она будет работать в Украине в течение следующей недели.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Международный валютный фонд
Национальный банк Украины
Украина
Киев