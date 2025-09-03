Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
В Киев прибыла миссия МВФ для переговоров о финансовой поддержке Украины. Экономист Андрей Новак ожидает продолжения или увеличения финансирования из-за военных расходов.
В Киев прибыли представители Международного валютного фонда, которые будут работать в украинской столице в течение ближайших дней. Какой финансовой поддержки ожидает Украина от этой миссии и на что может надеяться - журналисту УНН объяснил экономист Андрей Новак.
Миссия МВФ в Киеве
Когда в Украину приезжает миссия Международного валютного фонда, то делает она это, безусловно, не просто для прогулки. На этих переговорах будут решаться вопросы о продлении или увеличении финансовой поддержки Украины. Это будет происходить с пониманием того, что Украина и дальше ведет жестокую войну, которую Россия развязала против Украины. К сожалению, интенсивность боев не уменьшилась и даже увеличилась. Это требует от Украины увеличения расходов на оборону
Экономист отметил, что главной темой переговоров будет продолжение финансирования. Он также выразил убеждение, что Украина будет просить его увеличить из-за больших расходов на оборону.
Основным предметом переговоров будет как минимум продолжение финансирования Украины по существующей программе между Украиной и МВФ. Но я уверен, что украинские власти будут выступать с просьбой увеличить это финансирование в связи с увеличением интенсивности боевых действий
Новак также добавил, что пока нет возможности предсказать, о какой сумме будет идти речь. Так же неизвестно, будет ли речь о новой программе финансирования или расширении уже существующей.
По состоянию на сейчас не видно каких-либо анонсов с конкретными суммами. Думаю, что в процессе переговоров, возможно сегодня до конца дня, кто-то либо с украинской стороны, либо со стороны МВФ, озвучит какие-то суммы. Либо новую программу, либо расширение существующей программы. Тогда можно будет сориентироваться о каких суммах и каких периодах времени идет речь
Он также выразил оптимистичное мнение, что поскольку представители МВФ прибыли в Киев, то какое-то решение будет найдено. Для отказа в помощи нет необходимости ехать в Киев.
Для того, чтобы дать отрицательный ответ не нужно приезжать в Украину, это можно сделать и онлайн. Поэтому я уверен, что если миссия приехала в Украину, то это не прогулка и не для того, чтобы просто Украине отказать
Также Андрей Новак выразил надежду, что уже конкретная информация о результатах работы этой миссии МВФ станет известна уже до конца недели.
Обычно работа миссии МВФ в Украине длится несколько дней. Два, три, иногда четыре дня. Поэтому мы можем рассчитывать, что до конца этой недели мы будем иметь конкретную информацию о результатах работы этой миссии и последствиях для Украины
Напомним
1 июля Международный валютный фонд направил Украине 500 млн долл. очередного транша по программе сотрудничества EFF после нового пересмотра
Позже премьер-министр Юлия Свириденко сообщала о вероятном обращении Украины за дополнительным финансированием в МВФ, поскольку международные доноры выделили лишь половину необходимых средств.