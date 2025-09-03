$41.360.01
48.180.29
ukenru
Эксклюзив
12:08 • 160 просмотра
У Зеленского объяснили, что нужно, чтобы «додавить» теневой флот РФVideo
Эксклюзив
11:49 • 2658 просмотра
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
10:05 • 8958 просмотра
На Киевщине во время ссоры брат убил несовершеннолетнюю сестру
09:24 • 13398 просмотра
Рада сделала шаг к легализации криптовалюты
Эксклюзив
07:25 • 14549 просмотра
Акционеры банков в Украине лишены правовых инструментов защиты бизнеса - политолог
06:20 • 19205 просмотра
Воздушная атака РФ 3 сентября: ПВО сбила 451 цель из 526Photo
Эксклюзив
06:16 • 29057 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
3 сентября, 06:00 • 27896 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto
2 сентября, 11:50 • 83009 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto
2 сентября, 11:02 • 105171 просмотра
Убийство Парубия: суд арестовал подозреваемогоPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+24°
2м/с
43%
751мм
Популярные новости
ЕС обсуждает новые санкции против рф и использование замороженных активов для Украины - Radio Prague International31 августа, 02:29 • 239805 просмотра
Эрдоган прибыл в Китай на саммит ШОС для переговоров с лидерами: ожидается встреча с путиным30 августа, 23:45 • 239777 просмотра
Нардеп Безугла предупредила о возможных блэкаутах и тяжелой зиме31 августа, 18:14 • 230520 просмотра
Металлургия рф переживает глубочайший кризис с начала вторжения в Украину: производство обвалилось до худших показателей - ЦПД31 августа, 19:40 • 227090 просмотра
«Понимания, достигнутые на Аляске, открывают дорогу к миру»: путин на саммите ШОС сделал ряд заявлений по Украине1 сентября, 04:35 • 221216 просмотра
публикации
Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине
Эксклюзив
11:49 • 2636 просмотра
В США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой Госавиаслужба Украины доверила сопровождение ремонтной документации по вертолетам Ми-8Photo06:57 • 16365 просмотра
Политолог о новом политическом сезоне: какие ожидания от правительства и Рады
Эксклюзив
06:16 • 29055 просмотра
Отпечатки пальцев и борьба с нелегальной миграцией: все, что нужно знать о новых правилах въезда в ЕвросоюзPhoto3 сентября, 06:00 • 27893 просмотра
Луна станет красной: когда украинцы будут наблюдать полное затмение спутника ЗемлиPhoto2 сентября, 11:50 • 83006 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Елена Соседка
Андрій Єрмак
Руслан Кравченко
Алексей Гончаренко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Днепр
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Месси появился на сборах сборной Аргентины с эксклюзивной сумкой Hermès за $65 тысячPhoto2 сентября, 14:15 • 20665 просмотра
«Увидимся в суде»: Эктор Хименес-Браво обещает подать в суд на лиц, сливших в сеть его интимные видео и подделавших перепискуPhotoVideo2 сентября, 11:20 • 34408 просмотра
Потап назвал размер своего гонорара за 45-минутное выступление2 сентября, 10:43 • 37134 просмотра
Потап заявил, что с начала полномасштабной войны более 14 раз приезжал и выезжал из Украины2 сентября, 08:32 • 51285 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo1 сентября, 18:36 • 96671 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Шахед-136
«Калибр» (семейство ракет)
M1 Abrams
YouTube

Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине

Киев • УНН

 • 2694 просмотра

В Киев прибыла миссия МВФ для переговоров о финансовой поддержке Украины. Экономист Андрей Новак ожидает продолжения или увеличения финансирования из-за военных расходов.

Миссия МВФ в Киеве: экономист объяснил, чего ожидать Украине

В Киев прибыли представители Международного валютного фонда, которые будут работать в украинской столице в течение ближайших дней. Какой финансовой поддержки ожидает Украина от этой миссии и на что может надеяться - журналисту УНН объяснил экономист Андрей Новак.

Миссия МВФ в Киеве

Когда в Украину приезжает миссия Международного валютного фонда, то делает она это, безусловно, не просто для прогулки. На этих переговорах будут решаться вопросы о продлении или увеличении финансовой поддержки Украины. Это будет происходить с пониманием того, что Украина и дальше ведет жестокую войну, которую Россия развязала против Украины. К сожалению, интенсивность боев не уменьшилась и даже увеличилась. Это требует от Украины увеличения расходов на оборону

- сообщил Новак.

Экономист отметил, что главной темой переговоров будет продолжение финансирования. Он также выразил убеждение, что Украина будет просить его увеличить из-за больших расходов на оборону.

Основным предметом переговоров будет как минимум продолжение финансирования Украины по существующей программе между Украиной и МВФ. Но я уверен, что украинские власти будут выступать с просьбой увеличить это финансирование в связи с увеличением интенсивности боевых действий

- добавил Андрей Новак.

Зеленский обсудил с главой МВФ новую программу финансовой помощи Украине07.08.25, 19:40 • 5759 просмотров

Новак также добавил, что пока нет возможности предсказать, о какой сумме будет идти речь. Так же неизвестно, будет ли речь о новой программе финансирования или расширении уже существующей.

По состоянию на сейчас не видно каких-либо анонсов с конкретными суммами. Думаю, что в процессе переговоров, возможно сегодня до конца дня, кто-то либо с украинской стороны, либо со стороны МВФ, озвучит какие-то суммы. Либо новую программу, либо расширение существующей программы. Тогда можно будет сориентироваться о каких суммах и каких периодах времени идет речь

- объяснил эксперт.

Он также выразил оптимистичное мнение, что поскольку представители МВФ прибыли в Киев, то какое-то решение будет найдено. Для отказа в помощи нет необходимости ехать в Киев.

Для того, чтобы дать отрицательный ответ не нужно приезжать в Украину, это можно сделать и онлайн. Поэтому я уверен, что если миссия приехала в Украину, то это не прогулка и не для того, чтобы просто Украине отказать

- объяснил Новак.

Также Андрей Новак выразил надежду, что уже конкретная информация о результатах работы этой миссии МВФ станет известна уже до конца недели.

Обычно работа миссии МВФ в Украине длится несколько дней. Два, три, иногда четыре дня. Поэтому мы можем рассчитывать, что до конца этой недели мы будем иметь конкретную информацию о результатах работы этой миссии и последствиях для Украины

- подытожил он.

В случае продолжения боевых действий в 2026 году Украина будет нуждаться в 45 миллиардах долларов - Минфин18.08.25, 13:35 • 3924 просмотра

Напомним

1 июля Международный валютный фонд направил Украине 500 млн долл. очередного транша по программе сотрудничества EFF после нового пересмотра

Позже премьер-министр Юлия Свириденко сообщала о вероятном обращении Украины за дополнительным финансированием в МВФ, поскольку международные доноры выделили лишь половину необходимых средств.

Павел Зинченко

Экономикапубликации
Международный валютный фонд
Украина
Киев