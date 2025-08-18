В случае продолжения боевых действий в 2026 году Украина будет нуждаться в 45 миллиардах долларов - Минфин

В 2026 году Украина нуждается в 45 миллиардах долларов исходя из того, что в следующем году боевые действия еще будут продолжаться. Об этом заявил Министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщил УНН.

На 2026 год мы ожидаем продолжения боевых действий. Это соответствующим образом предусматривает нашу потребность, которая составляет 45 миллиардов долларов

Марченко также добавил, что сейчас эта потребность полностью не покрыта и ведутся соответствующие переговоры с партнерами.

На сегодняшний день эта потребность полностью не покрыта, мы ведем переговоры с нашими ключевыми партнерами. Это страны G7, это Европейский Союз. И я думаю, что вместе с МВФ, нашими ключевыми союзниками мы выйдем на приемлемый вариант, каким образом эти потребности закрывать