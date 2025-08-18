Україна очікує на місію МВФ та координацію програм з ЄС - Свириденко
Київ • УНН
Україна очікує місію МВФ наприкінці серпня, частиною переговорної групи будуть депутати ВР. Країна прагне координації програм МВФ та ЄС.
Україна очікує на прибуття місії Міжнародного валютного фонду (МВФ) наприкінці серпня. Про це заявила премʼєр-міністр Юлія Свириденко під час презентації, пише УНН.
Деталі
"Ми в кінці серпня очікуємо місію МВФ", - сказала вона під час презентації Програми дій уряду в понеділок.
Свириденко також повідомила, що частиною переговорної групи будуть депутати Верховної Ради.
"Ми дуже б хотіли, щоб вимоги наших партнерів були скоординовані з нами. Бажано скоординовані з Європейським союзом… Нам потрібно працювати, щоб програма МВФ і Європейського Союзу між собою координувалися", - додала вона.
Доповнення
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про ймовірне звернення України за додатковим фінансуванням до МВФ, оскільки міжнародні донори виділили лише половину необхідних коштів. Вона також планує обговорити фінансову допомогу та спільне виробництво зброї зі США.