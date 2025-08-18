Украина ожидает миссию МВФ и координацию программ с ЕС - Свириденко
Киев • УНН
Украина ожидает миссию МВФ в конце августа, частью переговорной группы будут депутаты ВР. Страна стремится к координации программ МВФ и ЕС.
Украина ожидает прибытия миссии Международного валютного фонда (МВФ) в конце августа. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко во время презентации, пишет УНН.
Подробности
"Мы в конце августа ожидаем миссию МВФ", - сказала она во время презентации Программы действий правительства в понедельник.
Свириденко также сообщила, что частью переговорной группы будут депутаты Верховной Рады.
"Мы очень хотели бы, чтобы требования наших партнеров были скоординированы с нами. Желательно скоординированы с Европейским союзом… Нам нужно работать, чтобы программа МВФ и Европейского Союза между собой координировались", - добавила она.
Дополнение
Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о вероятном обращении Украины за дополнительным финансированием в МВФ, поскольку международные доноры выделили лишь половину необходимых средств. Она также планирует обсудить финансовую помощь и совместное производство оружия с США.