Украина ожидает миссию МВФ и координацию программ с ЕС - Свириденко

Киев • УНН

 • 342 просмотра

Украина ожидает миссию МВФ в конце августа, частью переговорной группы будут депутаты ВР. Страна стремится к координации программ МВФ и ЕС.

Украина ожидает миссию МВФ и координацию программ с ЕС - Свириденко

Украина ожидает прибытия миссии Международного валютного фонда (МВФ) в конце августа. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко во время презентации, пишет УНН.

Подробности

"Мы в конце августа ожидаем миссию МВФ", - сказала она во время презентации Программы действий правительства в понедельник.

Свириденко также сообщила, что частью переговорной группы будут депутаты Верховной Рады.

"Мы очень хотели бы, чтобы требования наших партнеров были скоординированы с нами. Желательно скоординированы с Европейским союзом… Нам нужно работать, чтобы программа МВФ и Европейского Союза между собой координировались", - добавила она.

Дополнение

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила о вероятном обращении Украины за дополнительным финансированием в МВФ, поскольку международные доноры выделили лишь половину необходимых средств. Она также планирует обсудить финансовую помощь и совместное производство оружия с США.

Павел Зинченко

Экономикаполитика
Международный валютный фонд
Юлия Свириденко
Верховная Рада
Европейский Союз
Соединённые Штаты
Украина