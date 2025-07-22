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Новий Прем'єр Свириденко допустила звернення за новою програмою до МВФ

Київ • УНН

 • 974 перегляди

Нова Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила про ймовірне звернення України за додатковим фінансуванням до МВФ, оскільки міжнародні донори виділили лише половину необхідних коштів. Вона також планує обговорити фінансову допомогу та спільне виробництво зброї зі США.

Новий Прем'єр Свириденко допустила звернення за новою програмою до МВФ

Уряд України, імовірно, звернеться за додатковим фінансуванням до Міжнародного валютного фонду, повідомила нова Прем'єр-міністр Юлія Свириденко в інтерв'ю Bloomberg, пише УНН.

Деталі

За словами Свириденко, міжнародні донори наразі виділили лише половину з приблизно 75 мільярдів доларів, необхідних для бюджету, що постраждав від війни, протягом наступних двох років.

Зокрема, враховуючи, що термін дії кредитної програми МВФ на суму близько 16 мільярдів доларів закінчується у 2027 році, невизначеність щодо тривалості війни, імовірно, призведе до обговорення нового плану під час перегляду кредитором наступного місяця, сказала Прем'єр-міністр.

Якщо базовий сценарій передбачає, що війна продовжиться наступного року, дуже ймовірно, що у нас буде нова програма МВФ

- сказала Свириденко Bloomberg News у своєму першому інтерв'ю після вступу на посаду.

Економічні та військові сценарії будуть на порядку денному під час серпневого візиту, "щоб визначити, чи буде нова програма доцільною та якими можуть бути її ймовірні параметри", сказала Свириденко.

Співпраця з США

Нова прем'єр-міністр заявила, що також планує найближчими днями дистанційно поговорити з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, з яким вона інтенсивно працювала над угодою про корисні копалини, щоб обговорити потенційну фінансову допомогу. Новий Кабінет міністрів також прагнутиме співпрацювати зі США щодо закупівлі зброї, зокрема систем протиповітряної оборони Patriot, та спільного виробництва безпілотників.

За словами Свириденко, це може включати будівництво заводів у США для виробництва безпілотних літальних апаратів.

"Ідея полягає в тому, що ми справді є сильною нацією - я вважаю, що це один із найкращих у світі прикладів єдиного поля бою для випробування технологій", - сказала Прем'єр-міністр.

Виробництво зброї

Окрім зміцнення фінансів України, головною метою Свириденко буде нарощування внутрішнього виробництва зброї в країні як захист від ризику втрати зовнішньої допомоги. Але вона дала зрозуміти, що - враховуючи терміновість під час війни - вікно можливостей "буде дуже коротким".

"Наше завдання - досягти результатів у більшості сфер протягом дуже короткого періоду часу", - сказала Свириденко, яка змінила Дениса Шмигаля, чий п'ятирічний термін був рекордним для України. Вона сказала, що прагне "досягти чогось протягом наступних кількох місяців".

Будь-яка нова угода з МВФ буде частиною цього, пише видання. За словами чиновників, знайомих з думкою фонду та центрального банку України, переговори щодо нової програми очікуються цього року. Вашингтонський кредитор підписав угоду про поточне кредитування два роки тому, порушивши прецедент не надавати позики країні, яка перебуває у стані війни.

Свириденко пообіцяла вирішити всі невирішені питання, включаючи заходи боротьби з корупцією, у межах поточної програми та Ukraine Facility, фінансової допомоги ЄС, до кінця року.

В інтерв'ю Свириденко, пише видання, "намагалася применшити значення проблеми корупції, посилаючись на опитування, які показують, що хоча переважна більшість вважає хабарництво поширеним явищем, набагато менше людей стикалися з такою діяльністю".

"Відверто кажучи, в українському суспільстві та певних соціальних групах це питання посилюється та перебільшується", - сказала Прем’єр-міністр. З іншого боку, зовнішні спостерігачі "оцінюють Україну за різними показниками", сказала вона.

Вона також захистила відхилення урядом кандидатури до Бюро економічної безпеки, чого вимагали МВФ та Європейська комісія, навіть попри те, що кандидата було схвалено відбірковою комісією.

Кабінет міністрів "діяв відповідно до встановлених процедур: ми отримали кандидатуру від відбіркової комісії, проголосували колективно та повернули рішення до комісії", сказала Свириденко.

Свириденко прокоментувала процедуру призначення нового голови БЕБ17.07.25, 12:33 • 88502 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ЕкономікаПолітика
Міжнародний валютний фонд
Юлія Свириденко
Європейська комісія
Bloomberg
MIM-104 Patriot
Сполучені Штати Америки
Україна
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