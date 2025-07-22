Новый Премьер Свириденко допустила обращение за новой программой к МВФ

Правительство Украины, вероятно, обратится за дополнительным финансированием к Международному валютному фонду, сообщила новый Премьер-министр Юлия Свириденко в интервью Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По словам Свириденко, международные доноры на данный момент выделили лишь половину из примерно 75 миллиардов долларов, необходимых для бюджета, пострадавшего от войны, в течение следующих двух лет.

В частности, учитывая, что срок действия кредитной программы МВФ на сумму около 16 миллиардов долларов истекает в 2027 году, неопределенность относительно продолжительности войны, вероятно, приведет к обсуждению нового плана во время пересмотра кредитором в следующем месяце, сказала Премьер-министр.

Если базовый сценарий предполагает, что война продолжится в следующем году, очень вероятно, что у нас будет новая программа МВФ - сказала Свириденко Bloomberg News в своем первом интервью после вступления в должность.

Экономические и военные сценарии будут на повестке дня во время августовского визита, "чтобы определить, будет ли новая программа целесообразной и каковы могут быть ее вероятные параметры", сказала Свириденко.

Сотрудничество с США

Новый премьер-министр заявила, что также планирует в ближайшие дни дистанционно поговорить с министром финансов США Скоттом Бессентом, с которым она интенсивно работала над соглашением о полезных ископаемых, чтобы обсудить потенциальную финансовую помощь. Новый Кабинет министров также будет стремиться сотрудничать с США по закупке оружия, в частности систем противовоздушной обороны Patriot, и совместному производству беспилотников.

По словам Свириденко, это может включать строительство заводов в США для производства беспилотных летательных аппаратов.

"Идея заключается в том, что мы действительно сильная нация - я считаю, что это один из лучших в мире примеров единого поля боя для испытания технологий", - сказала Премьер-министр.

Производство оружия

Помимо укрепления финансов Украины, главной целью Свириденко будет наращивание внутреннего производства оружия в стране как защита от риска потери внешней помощи. Но она дала понять, что - учитывая срочность во время войны - окно возможностей "будет очень коротким".

"Наша задача - достичь результатов в большинстве сфер в течение очень короткого периода времени", - сказала Свириденко, которая сменила Дениса Шмыгаля, чей пятилетний срок был рекордным для Украины. Она сказала, что стремится "достичь чего-то в течение следующих нескольких месяцев".

Любое новое соглашение с МВФ будет частью этого, пишет издание. По словам чиновников, знакомых с мнением фонда и центрального банка Украины, переговоры по новой программе ожидаются в этом году. Вашингтонский кредитор подписал соглашение о текущем кредитовании два года назад, нарушив прецедент не предоставлять займы стране, находящейся в состоянии войны.

Свириденко пообещала решить все нерешенные вопросы, включая меры борьбы с коррупцией, в рамках текущей программы и Ukraine Facility, финансовой помощи ЕС, до конца года.

В интервью Свириденко, пишет издание, "пыталась преуменьшить значение проблемы коррупции, ссылаясь на опросы, которые показывают, что хотя подавляющее большинство считает взяточничество распространенным явлением, гораздо меньше людей сталкивались с такой деятельностью".

"Откровенно говоря, в украинском обществе и определенных социальных группах этот вопрос усиливается и преувеличивается", - сказала Премьер-министр. С другой стороны, внешние наблюдатели "оценивают Украину по разным показателям", сказала она.

Она также защитила отклонение правительством кандидатуры в Бюро экономической безопасности, чего требовали МВФ и Европейская комиссия, даже несмотря на то, что кандидат был одобрен отборочной комиссией.

Кабинет министров "действовал в соответствии с установленными процедурами: мы получили кандидатуру от отборочной комиссии, проголосовали коллективно и вернули решение в комиссию", сказала Свириденко.

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