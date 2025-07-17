Свириденко прокомментировала процедуру назначения нового главы БЭБ

Юлия Свириденко заявила, что процедура по Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ) была выполнена в соответствии с законами и нормативными актами. Об этом она сказала, выступая в ВР перед назначением ее на должность премьер-министра, передает УНН.

На вопрос, собирается ли правительство назначить нового главу БЭБ, Свириденко ответила:

Что касается процедуры БЭБ. Она выполнена в соответствии с законами, нормативными актами. Нам было внесено решение. Мы как члены правительства рассмотрели это решение и каждый из нас имел возможность высказать свою позицию: воздержаться, проголосовать "за" или отказаться, в соответствии с той информацией, которая была услышана соответствующим министром европейской евроинтеграции – юстиции, что касалось связей со страной-агрессором

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Контекст

Конкурсная комиссия определилась с единственным кандидатом на должность директора Бюро экономической безопасности. Победителем стал руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Цивинский. Относительно кандидатуры Цивинского во время конкурса высказывала предостережения СБУ - там указывали, что у его отца есть российский паспорт.

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности опубликовала официальный документ от Кабмина относительно решения не назначать победителя конкурса Александра Цивинского на должность директора БЭБ.

Конкурс проводился в рамках принятого ВР 29 июня 2024 года закона №10439 о перезагрузке БЭБ, предусматривающего конкурсный отбор руководителя с участием экспертов, делегированных международными партнерами, а также аттестацию сотрудников БЭБ в течение года после назначения нового директора.

Кроме того, избрание главы БЭБ по результатам конкурса до конца июля этого года является условием программы расширенного финансирования с МВФ.