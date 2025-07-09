Комісія БЕБ отримала від Кабміну документ про відмову призначати переможця конкурсу на посаду директора

Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки опублікувала офіційний документ від Кабміну щодо рішення не призначати переможця конкурсу Олександра Цивінського на посаду директора БЕБ. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу комісії у Facebook.

Згідно із витягом протологу від 7 липня, Кабмін вирішив відхилити проєкт розпорядження Кабміну про призначення Цивінського О.І. Директором БЕБ. У документі зазанчається, що рішення ухвалили з урахуванням інформації з листа Служби безпеки.

Завдання поінформувати про це рішення міжнародні та іноземні організації, що надавали Україні міжнародну технічну допомогу в сфері запобігання і протидії корупції покладено на віцепрем'єр- міністра Ольгу Стефанішину.

"Конкурсна комісія наразі переглядає його зміст (документа -ред.) і окремо повідомить про свою позицію", – прокоментували в комісії отриманий документ.

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Нагадаємо

Конкурсна комісія визначилась із єдиним кандидатом на посаду директора Бюро економічної безпеки. Переможцем став керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Цивінський. Щодо кандидатури Цивінського під час конкурсу висловлювала застереження СБУ - там вказували, що в його батька є російський паспорт.