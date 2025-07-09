Комиссия БЭБ получила от Кабмина документ об отказе назначать победителя конкурса на должность директора

Комиссия по отбору директора Бюро экономической безопасности опубликовала официальный документ от Кабмина относительно решения не назначать победителя конкурса Александра Цивинского на должность директора БЭБ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу комиссии в Facebook.

Согласно выписке из протокола от 7 июля, Кабмин решил отклонить проект распоряжения Кабмина о назначении Цивинского А.И. Директором БЭБ. В документе отмечается, что решение было принято с учетом информации из письма Службы безопасности.

Задача проинформировать об этом решении международные и иностранные организации, оказывавшие Украине международную техническую помощь в сфере предотвращения и противодействия коррупции, возложена на вице-премьер-министра Ольгу Стефанишину.

"Конкурсная комиссия сейчас пересматривает его содержание (документа - ред.) и отдельно сообщит о своей позиции", – прокомментировали в комиссии полученный документ.

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Напомним

Конкурсная комиссия определилась с единственным кандидатом на должность директора Бюро экономической безопасности. Победителем стал руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Цивинский. Относительно кандидатуры Цивинского во время конкурса высказывала предостережения СБУ - там указывали, что у его отца есть российский паспорт.