Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?

Уже не первую неделю продолжается эпопея с избранием нового руководителя Бюро экономической безопасности. И вот 7 июля Кабмин отклонил решение Комиссии по отбору директора БЭБ о назначении на должность директора ведомства Александра Цивинского и постановил провести конкурс повторно. А пока происходят эти "ритуальные танцы", украинский бизнес неустанно жалуется на зарегулированность, давление со стороны власти, особенно правоохранителей, в том числе и того самого БЭБ. УНН решил разобраться, чего на самом деле хочет бизнес, решит ли его проблемы избрание нового руководителя Бюро и есть ли другие пути снятия напряжения.

Чего хочет бизнес?

Прозрачные и четкие правила игры – это то, что как мантру повторяют как представители крупного, так и малого бизнеса. В каждой сфере или отрасли могут быть свои особые потребности: кого-то, как представителей розничной торговли, больше всего беспокоят искажения конкуренции из-за использования механизма освобождения от НДС для импорта товаров стоимостью менее 150 евро с международных торговых площадок, а кого-то теневики, которые пытаются полностью вывести из поля зрения контролирующих органов свои товары или услуги.

Бизнес, белый, сегодня интересует, чтобы не было давления на бизнес, и интересует, чтобы боролись с серым бизнесом. Это интерес белого бизнеса. Интерес серого бизнеса, чтобы просто никто никого не трогал, и можно было договориться - говорит в комментарии УНН финансовый эксперт Сергей Фурса.

Но в целом, законопослушный бизнес хочет и заинтересован в равных условиях для всех. И это касается не только регулирования, но и отношения со стороны правоохранительной системы.

На днях Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко озвучил цифру в более чем 20 тысяч уголовных производств в отношении субъектов хозяйствования. Эта цифра, конечно, формировалась не один день, и даже не один год. И как оказалось, многие из этих производств не расследуются годами.

Роль БЭБ и конкурс, ставший камнем преткновения

Созданное в 2021 году БЭБ стало центральным органом с правоохранительными функциями, задачей которого является противодействие экономическим преступлениям, наносящим ущерб государству. С созданием этого органа проблемы должны были начаться у теневиков, тех, кто уклоняется от уплаты налогов, гоняет контрафакт и в целом всячески приумножает свои доходы в обход установленных законодательных норм. Но в реальности выглядит так, что проблемы начались у всех, кроме выше очерченных категорий.

Еще в начале работы Бюро аналитики обращали внимание, что большинство производств, которые оказались в суде, – это 1 часть 204 ст. Уголовного кодекса: незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров (санкция предусматривает штраф). При этом в Украине продолжил и продолжает расти рынок нелегальных подакцизных товаров. 21,9 млрд грн в 2024 году, по данным исследовательской компании Kantar Ukraine, Украина потеряла только из-за нелегального рынка табака. Возьмем на себя смелость предположить, что другие нелегальные рынки наносят не меньший ущерб. По приблизительным оценкам, ежегодные потери госбюджета от "теневой экономики" достигают 900 млрд грн. А о нелегальных игроках известно, кажется, даже школьникам. Тем временем БЭБ устраивает "маски-шоу", например, бизнесу, включенному в так называемый Клуб белого бизнеса – то есть такому, который имеет высокий уровень доверия со стороны контролирующих органов.

И случаи эти не единичны. Юрист Александр Бабиков считает, что БЭБ делает деятельность честного и прозрачного бизнеса почти невозможной.

Потому что тот, кто работает по серым или черным схемам, он изначально закладывает схемы на стимулирование сотрудников БЭБ, для того чтобы избежать уголовной ответственности - считает Бабиков.

Причины такой ситуации, вероятно, кроются во многих аспектах, начиная от законодательных пробелов и собственно институционального строения органа. Но не менее значимым является и человеческий фактор. В целом БЭБ не должно было стать прямым правопреемником налоговой милиции, которая ранее уже была призвана бороться с преступлениями в сфере экономической безопасности, но фактически провалила эту задачу. Но, как считают эксперты, именно прямым потомком этого органа Бюро и стало.

Владимир Дубровский, старший экономист экспертного центра Case Ukraine, считает, что попадание в БЭБ старых кадров из налоговой милиции привнесло в новую структуру "неблагоприятную для бизнеса корпоративную структуру".

В то же время Дубровский предполагает, что проведение объективного конкурса по избранию руководителя Бюро создаст условия для превращения его в современную структуру без враждебного отношения к бизнесу, которая вместо этого реально будет бороться с тенью.

Аналитик Сергей Фурса считает, что орган нужно создавать с нуля, ведь иначе он не будет функционировать, как положено. И проведение прозрачного конкурса – первый шаг.

Но какой он, этот прозрачный конкурс? И кто должен быть ответственным за его проведение? Многие аналитики сходятся во мнении, что он не может лежать исключительно на плечах общественных активистов или зарубежных наблюдателей, которые не будут нести ответственности за свое решение.

Это вопрос, который должен быть отнесен исключительно к компетенции тех органов, учреждений, должностных лиц, которые избраны народом Украины, а не сторонних зарубежных наблюдателей, которые никоим образом не несут ответственности за последствия своего голосования и избрания указанной кандидатуры - считает Бабиков.

А пока вопрос с конкурсом и тем более с полной перезагрузкой БЭБ в буквальном смысле остается "подвешенным". И неизвестно, принесет ли ожидаемый результат. Бизнес же остается один на один со своими проблемами.

Что можно сделать прямо сейчас?

Как ни странно, но ответ на этот вопрос пришел из другого правоохранительного органа. Недавно новоназначенный Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко буквально заявил об изменении подходов к уголовным производствам в отношении бизнеса. Первое, что он пообещал, – проверить все более 20 тысяч уголовных производств, о которых мы упоминали выше.

По результатам этой проверки он обещал предпринять следующие шаги:

· закрыть производства, которые не расследуются годами и не имеют объективных данных, подтверждающих состав или событие преступления;

· в уголовных производствах, в которых еще не собрано достаточных доказательств для принятия законного решения, будут назначены необходимые экспертизы для установления истины, результаты которых и определят судьбу этих производств;

· уголовные производства, в которых уже есть выводы экспертиз или лицам сообщено о подозрении, будут переданы в суд.

При этом он подчеркнул прозрачность и право бизнеса на справедливую защиту.

И вот сегодня мы уже видим первые результаты. Прошла неделя, и 3756 уголовных производств закрыты.

Это производства, которые годами не расследовались; они не содержали объективных данных, подтверждающих состав или событие преступления; в конце концов — они не имели судебной перспективы. Что касается других дел: в более чем 4700 производствах назначены и уже проводятся необходимые экспертизы; 120 производств направлены в суд. Работа продолжается - сообщил Генеральный прокурор.

И пока ожидается перезапуск БЭБ, такой компромиссный вариант может принести облегчение бизнесу, оказавшемуся под давлением системы.

Но, к сожалению, это демонстрирует глубокий кризис, который свидетельствует, что избрание нового главы Бюро само по себе ничего не изменит.