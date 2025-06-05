Тіньова економіка в Україні: держава втрачає до 900 мільярдів гривень щороку – Гетманцев

Тіньова економіка в Україні залишається однією з найбільш болючих проблем, що заважає стабільному розвитку країни. На сьогодні від 30% до 50% загального ринку України знаходиться в "тіні". У порівнянні з Європою, де за словами Гетманцева, цей показник не перевищує 7%. Про це на своєму YouTube-каналі розповів народний депутат України, голова фінансового Комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, пише УНН.

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Щорічно через "тіньовий ринок" український бюджет недоотримує 800-900 млрд грн. Серед найприбутковіших та водночас найбільш непрозорих сфер:

тютюнова продукція;

алкогольна продукція;

гаджети та побутова техніка;

аграрний сектор;

гральний бізнес.

А це ті кошти, які мали б піти на армію, на пенсії, на медицину та освіту тощо. А ще тінь б’є по споживачу, якій отримує неякісний товар. Б’є по бізнесу, який втрачає конкурентоспроможність через "тіньовиків". Врешті решт робить слабкою країну – пояснив Гетманцев.

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

Щодня в Україну ввозять контрабандою 5440 гаджетів Apple. Через несплату ПДВ держава втратила 1,8 млрд грн лише за перший квартал 2025 року.

Народний депутат також підкреслив, що коли в Україні відбудеться детінізація, країна зможе:

втричі збільшити зарплату вчителям;

втричі збільшити зарплату медикам;

збільшити пенсію на 50%.

Нагадаємо

Гравці "сірого ринку" є навіть серед відомих та великих мережевих магазинів електроніки та побутової техніки. Так, ДПС виявила схеми ухилення від сплати ПДВ на техніку Apple на понад 286 млн грн. За даними очільника податкової Руслана Кравченка, мережі використовували схему "дроблення бізнесу".

Конкретні мережі голова ДПС не назвав, однак за даними журналіста-розслідувача Євгена Плінського, йдеться про "Ябко" та Yabluka, раніше повідомляв УНН. "Перша мережа – це львівське ЯБКО, яке входить в пул бізнесів Петра Димінського. Друга – Yabluka, яка належить запорізькому бізнесмену та місцевому депутату Артуру Гатунку, який має тісні звʼязки з прокуратурою", - написав він у Facebook.

Водночас користувачам гаджетів варто памʼятати, що купівля "сірої" техніки може призвести до втрати особистих даних та навіть загрози національній безпеці країни. Так, одного разу зекономивши кілька сотень гривень при покупці техніки у "тіньових гравців ринку", юзери ризикують отримати шкідливе програмне забезпечення або вразливість, яка відкриває доступ до особистих даних користувачів для шахраїв.