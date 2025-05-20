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Щодня в Україну контрабандою завозять понад 5 тисяч гаджетів Apple – держава втрачає мільярди

Київ • УНН

 • 54 перегляди

За даними журналіста Плінського, щодня в Україну ввозять контрабандою 5440 гаджетів Apple. Через несплату ПДВ держава втратила 1,8 млрд грн лише за перший квартал 2025 року.

Щодня в Україну контрабандою завозять понад 5 тисяч гаджетів Apple – держава втрачає мільярди

Україна щодня втрачає мільйони гривень податків через масове ввезення контрабандної техніки Apple. Про це повідомив журналіст-розслідувач Андрій Плінський у своєму телеграм каналі посилаючись на власні підрахунки та статистику, пише УНН.

"5 440 гаджетів Apple щодня перетинають кордон України контрабандою, а за втрачені на цьому податки можна було б щодня купувати 1 000 FPV-дронів", – зазначив Плінський у своєму публічному меседжі.

За його словами, митниця системно ігнорує проблему нелегального імпорту, натомість демонструючи формальні звіти про нібито ефективну боротьбу з контрабандою. Згідно з наданими журналістом даними, у першому кварталі 2025 року в Україну було офіційно імпортовано лише 47 869 iPhone. Водночас мобільні оператори зареєстрували 250 166 нових пристроїв. Це означає, що понад 202 тисячі смартфонів було завезено без сплати податків, що становить 80,9% контрабанди.

Плінський наводить і загальну цифру: ринок техніки Apple у січні-березні 2025 року становив 11,2 млрд грн, з яких близько 9 млрд – у "тіні". При цьому лише за рахунок несплати ПДВ держава втратила щонайменше 1,8 млрд грн.

Плінський стверджує, що митники не лише знають про ситуацію, але й фактично контролюють нелегальні потоки, тому як не помічати щоденне перевезення через кордон понад 5 тис. пристроїв Apple митниця ніяк не може.

"Цілих 107 одиниць техніки Apple виявили митники за три місяці 2025 року з 489 719 штук, ввезених контрабандою. Вважаю, це успіх, вартий уваги. Ефективність департаменту Райкова по Apple склала 0,022%", – наголошує журналіст.

Щодо реалізації товарів, журналіст зазначає, що всередині країни естафету контрабанди приймають недобросовісні продавці, які щодня реалізують тисячі гаджетів Apple без сплати податків і без видачі фіскальних чеків.  

Незабаром журналіст анонсував серію публікацій, присвячених системній контрабанді та бездіяльності Держмитслужби.

Нагадаємо

Українські споживачі дедалі уважніше ставляться до походження техніки, зокрема звертаючи увагу на її офіційність, якість та гарантійне обслуговування. Попри це, зростання "сірого" імпорту залишається актуальною проблемою: значна частина техніки потрапляє на ринок без належної сертифікації, супровідних документів і податкових відрахувань. Деякі покупці свідомо обирають дешевші альтернативи, не завжди замислюючись про можливі наслідки.

Купуючи техніку через сумнівні мережі, які працюють із неофіційними постачальниками, споживачі наражають себе на ризик проблемної роботи омріяних гаджетів. Такі пристрої часто не мають належної сертифікації, гарантійного обслуговування, а деякі налаштування чи функції можуть бути повністю заблокованими.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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