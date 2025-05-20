Чи важлива для українців оригінальність техніки та легальність постачання в Україні - відеоопитування

Українці дедалі більше звертають увагу на деталі процесу придбання техніки. Учасники відеоопитування, проведеного у столиці, засвідчили, що турбуються про ціну та оригінальність техніки, а також офіційність постачання й можливість гарантійного обслуговування, пише УНН.

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На тлі зростання товарної пропозиції та активного поширення "сірого" імпорту, споживачі дедалі частіше обирають між офіційно ввезеною технікою та дешевшими альтернативами від нелегальних постачальників. Останні не лише уникають сплати податків і не несуть відповідальності перед покупцями, а й часто продають вживану або неоригінальну техніку під виглядом нової. Це створює суттєві ризики як для споживачів, так і для держави.

Відповіді учасників опитування ілюструють широкий спектр підходів до споживчого вибору. Частина респондентів наголосила, що важливо підтримувати офіційний імпорт, адже це гарантує якість, наявність сервісного обслуговування та сплату податків до бюджету.

Напевно, це вселяє в мене більше впевненості, що техніка довше прослужить, і я зможу, у разі чого, звернутися до сервісного центру, якщо він представлений в Україні. Тому, так – для мене важливо, щоб вона була оригінальною та офіційно завезеною в Україну з усіма необхідними документами і щодо всього іншого правильно - зазначила одна з опитаних.

Інші наголошують, що першочергово звертають увагу на ціну, і лише потім – на оригінальність приладів та легальність постачання.

"Я б, звісно, дивилася на ціну, а вже потім узгоджувала б якість з кимось, хто в цьому розуміється", – додала інша респондентка.

"Сірий" імпорт підриває довіру: чому навіть офіційна купівля техніки викликає підозри в українських споживачів?

Окремі опитані зізнаються, що не надто замислюються, чи є техніка оригінальною та чи реалізує її добросовісний бізнес, допоки вона працює справно. Водночас більшість погоджується, що неоригінальні товари, зазвичай, мають нижчу якість матеріалів і можуть швидше виходити з ладу.

Взагалі неоригінальні речі так собі працюють. Додатково їх видно – за якістю пластику, матеріалів, програмного забезпечення й усього іншого - наголосив один з учасників опитування.

Загалом, як показує опитування, українці схильні підтримувати офіційний ринок техніки, особливо коли мова йде про надійність та сервіс, однак ціна залишається важливим фактором вибору.

Я купую техніку в магазинах, яким довіряю, – щоб вона була оригінальною. Мені, мабуть, було б важливо, щоб усе було офіційно, але якби для мене була критичною ціна, можливо, я б допустила варіант сірого ринку. Тобто мені важко однозначно відповісти - поділилась споживачка.

Нагадаємо

Купуючи техніку через сумнівні мережі, які працюють із неофіційними постачальниками, споживачі наражають себе на ризик проблемної роботи омріяних гаджетів. Такі пристрої часто не мають належної сертифікації, гарантійного обслуговування, а деякі налаштування чи функції можуть бути повністю заблокованими.

УНН також повідомляв про витік внутрішніх описів "сірих" схем постачання техніки Apple в одній з невеликих мереж. Техніку закуповують через посередників у країнах Південно-Східної Азії - здебільшого це новинки або відновлені пристрої. В Україну вона ввозиться мікроавтобусами за підробленими митними деклараціями, де замість дорогих гаджетів вказуються дешеві аксесуари. Експерти припускають наявність "зеленого коридору" на митниці. Надалі техніку реалізують через широку мережу магазинів, формально оформлену на сотні ФОПів, що дозволяє мінімізувати податки та уникати відповідальності.