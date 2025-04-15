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Financial Times

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The Guardian

ChatGPT

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

Київ • УНН

 • 98380 перегляди

Невеликі мережі продають iPhone дешевше завдяки схемам з ФОПами та контрабанді. Це дозволяє ухилятися від податків.

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

В Україні вартість техніки, зокрема відомого американського бренду Apple, може суттєво різнитися від магазину до магазину. Таке ціноутворення залишалося загадкою - можна було лише робити припущення про сірий експорт чи мінімізацію податків. Однак один лист, що опинився у розпорядженні редакції УНН, відкрив завісу таємниці та розставив усі крапки над "і".

Лист, про який йде мова, був спрямований деякими невеликими гравцями ринку на відповідні органи. В документі ці гравці детально описують схеми, які за їхніми словами використовує великий техноритейл. Та ось заковика, автори листа намагаючись відвести від себе підозри, докладно описали свої ж схеми, які використовували роками, і якими не гребують і зараз, наживаючись на споживачах та ухиляючись від сплати податків на мільярди гривень. Схеми охоплюють і "дірки" на митниці, і лазівки в законодавстві. УНН спробував розібратися, як це влаштовано.

Швидко та дешево

Купуючи в Україні новенький iPhone, який тільки випустила компанія Apple, ви коли-небудь замислювалися над тим, як він так швидко опинився в українських магазинах? У той час, як увесь світ полює на новинку і, наприклад, американці готові добу стояти в черзі, в Україні його вже можна придбати в невеликих мережах за досить привабливою ціною. Особливо цікаво це виглядає в умовах ускладненої логістики під час війни, розвʼязаної росією.

Розібратися у тому, чому так відбувається, було б складно, якби не описані у листі схеми. Виявилося, аби мати змогу конкурувати з потужними техноритейлерами згадані невеликі гравці користуються продуманою схемою, що дозволяє їм швидко постачати новинки та продавати їх за ціною часто нижчою за ту, яку пропонують великі маркетплейси.

Схема, за якою все працює, спрощено виглядає наступним чином: закупівля "сірої" техніки, її нелегальний імпорт і продаж через низку ФОПів. А далі по класиці - виведення прибутку в криптовалюту і за кордон.

Контрабанда під виглядом запчастин

За даними, що є у розпорядженні УНН, техніка Apple, яку надалі продають в Україні мережі, давайте умовно назвемо їх "Гнилі Яблука", закуповується нелегально через посередників у Південно-Східній Азії, зокрема в Китаї, Гонконгу та В’єтнамі. Відомо, що саме там розташоване виробництво американської компанії Apple.

Тож, через посередників у цих країнах "Гнилі Яблука" купують несертифіковані iPhone та іншу техніку, якщо йдеться про новинки, які тільки випускаються на ринки. У випадках старіших моделей, часто це техніка, яка пройшла відновлення на заводі, тобто вже була у використанні.

В Україну ці "новинки" ввозяться мікроавтобусами по підробних митних деклараціях. І тут, очевидно, керівництво "Гнилих Яблук" заручилося підтримкою керівництва митниці, адже новини про вилучені партії сірих iPhone зʼявляються у ЗМІ вкрай рідко і виглядають, радше, як окозамилювання.

У таких деклараціях вказується, що ввозяться дешеві електронні аксесуари, хоча фактично завозяться дорогі смартфони, ноутбуки та інша техніка. Посадовці митниці фактично надають "зелений коридор" для таких партій.

ФОПи як схема уникнення податків

Після таких махінацій нелегально ввезена техніка потрапляє на прилавки магазинів. Для зменшення податкового навантаження мережі магазинів дробляться на ФОПи, які реалізовують товар.

Покупці товарів Apple неодноразово помічали, що у чеках, якщо їх все ж видає магазин (а досить часто цього не відбувається), або взагалі не вказаний суб'єкт господарювання, що реалізує товар, або вказаний ФОП. Ба більше, споживачі вказують на те, що у різних магазинах однієї мережі назви компаній у чеках відрізняються. Може трапитися й таке, що при одночасній купівлі в одному магазині кількох гаджетів вам запропонують розбити їх на різні чеки й відповідно в них будуть вказані різні суб’єкти господарювання. Це свідчить про розгалуженість мережі ФОПів, які виступають у якості реалізаторів товару споживачеві.

Через те, що продавці не завжди видають чеки й оплата часто проходить повз касові апарати, покупець отримує товар без гарантії та реєстрації в українських сервісних базах. Але такий схематоз ґаджетоменів-контрабандистів дозволяє дарувати "приємну знижку" і покупець навіть не здогадується, що насправді допомагає ділкам ухилятися від сплати податків.

Схема із заниження оподаткування дозволяє "сірим" ритейлерам знижувати вартість товару на 20–30% порівняно з білими гравцями ринку, які сплачують усі податки і продають сертифікований офіційний товар. Тож це і є основним поясненням, чому iPhone у в умовних "Гнилих Яблуках" дешевший ніж де інде. Окрім того, це також пояснює, чому ці магазини так завзято "напарюють" покупцеві додаткову, платну гарантію на техніку, хоча за законодавством вона повинна бути включена у ціну товару.

Держава ж через ці схеми втрачає мільярди гривень податкових надходжень.

А де ж кошти?

Розгалужена мережа ФОПів дозволяє власникам невеликих мереж, не лише уникати сплати податків на мільярди гривень, але й виводити ці мільярди з незліченних рахунків. Найрозповсюдженіший і найпростіший спосіб, яким не гребують користуватися контрабандні ґаджетомени – криптовалютні гаманці. Наразі в Україні цифрові активи ще не легалізовані, а отже відслідкувати їх не можливо. Це дозволяє акумулювати статки поза очима податкової, забезпечує анонімність власників і безперешкодне виведення коштів за кордон. До того ж крипта значно ускладнює правоохоронцям розслідування щодо легалізації незаконно зароблених грошей.

Схема надійна та перевірена безліччю корупціонерів. Тож сірий ринок отримує прибутки, майже не залишаючи слідів для фінансового моніторингу.

ТЦК більше не загроза

Окремої уваги в контексті роботи деяких сірих мереж магазинів електроніки заслуговує й мобілізація їхніх співробітників, а точніше її практична відсутність. В одній з цих компаній УНН розповіли, що наразі є неофіційні домовленості з керівництвом ТЦК про те, що працівників їхніх магазинів не мобілізовуватимуть.

Окрім того, для уникнення від мобілізації власники та керівництво мереж, за словами співрозмовників, допомагають працівникам оформлювати фіктивні медичні довідки. Тому не лише прокурори в нашій державі хворі та непридатні.

Не менш цікавим є ще один варіант ухилення від військової служби. Особливо "цінних" працівників влаштовують офіційно на роботу на критично важливі підприємства, що дозволяє їм офіційно отримати бронь від мобілізації, розповіли співрозмовники агентства.

Тож і тут вибудовані схеми та знайдені лазівки, що дозволяє сірому бізнесу набивати власні кишені поки найкращі гинуть захищаючи державу від ворожої навали.

Вийшовши у публічну площину торговці нелегальною технікою фактично вистрілили собі в ногу, адже в деталях розкрили, як їхні ж мережі "нагрівають" покупців і державу на мільярди. Тож тепер правоохоронці мають точний напрямок, у якому проводити розслідування та припинити врешті нелегальний імпорт техніки в Україну.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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