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"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

Киев • УНН

 • 97963 просмотра

Небольшие сети продают iPhone дешевле благодаря схемам с ФОПами и контрабандой. Это позволяет уклоняться от налогов.

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

В Украине стоимость техники, в частности известного американского бренда Apple, может существенно отличаться от магазина к магазину. Такое ценообразование оставалось загадкой - можно было только делать предположения о сером экспорте или минимизации налогов. Однако одно письмо, оказавшееся в распоряжении редакции УНН, открыло завесу тайны и расставило все точки над "и".

Письмо, о котором идет речь, было направлено некоторыми небольшими игроками рынка в соответствующие органы. В документе эти игроки подробно описывают схемы, которые, по их словам, использует крупный техноритейл. Но вот загвоздка, авторы письма, пытаясь отвести от себя подозрения, подробно описали свои же схемы, которые использовали годами, и которыми не гнушаются и сейчас, наживаясь на потребителях и уклоняясь от уплаты налогов на миллиарды гривен. Схемы охватывают и "дыры" на таможне, и лазейки в законодательстве. УНН попытался разобраться, как это устроено.

Быстро и дешево

Покупая в Украине новенький iPhone, который только выпустила компания Apple, вы когда-нибудь задумывались над тем, как он так быстро оказался в украинских магазинах? В то время, как весь мир охотится на новинку и, например, американцы готовы сутки стоять в очереди, в Украине его уже можно приобрести в небольших сетях по довольно привлекательной цене. Особенно интересно это выглядит в условиях осложненной логистики во время войны, развязанной россией.

Разобраться в том, почему так происходит, было бы сложно, если бы не описанные в письме схемы. Оказалось, чтобы иметь возможность конкурировать с мощными техноритейлерами упомянутые небольшие игроки пользуются продуманной схемой, позволяющей им быстро поставлять новинки и продавать их по цене часто ниже той, которую предлагают крупные маркетплейсы.

Схема, по которой все работает, упрощенно выглядит следующим образом: закупка "серой" техники, ее нелегальный импорт и продажа через ряд ФЛП. А дальше по классике - вывод прибыли в криптовалюту и за границу.

Контрабанда под видом запчастей

По данным, имеющимся в распоряжении УНН, техника Apple, которую в дальнейшем продают в Украине сети, давайте условно назовем их "Гнилые Яблоки", закупается нелегально через посредников в Юго-Восточной Азии, в частности в Китае, Гонконге и Вьетнаме. Известно, что именно там расположено производство американской компании Apple.

Поэтому, через посредников в этих странах "Гнилые Яблоки" покупают несертифицированные iPhone и другую технику, если речь идет о новинках, которые только выпускаются на рынки. В случаях более старых моделей, часто это техника, которая прошла восстановление на заводе, то есть уже была в использовании.

В Украину эти "новинки" ввозятся микроавтобусами по поддельным таможенным декларациям. И здесь, очевидно, руководство "Гнилых Яблок" заручилось поддержкой руководства таможни, ведь новости об изъятых партиях серых iPhone появляются в СМИ крайне редко и выглядят, скорее, как показуха.

В таких декларациях указывается, что ввозятся дешевые электронные аксессуары, хотя фактически завозятся дорогие смартфоны, ноутбуки и другая техника. Должностные лица таможни фактически предоставляют "зеленый коридор" для таких партий.

ФЛП как схема уклонения от налогов

После таких махинаций нелегально ввезенная техника попадает на прилавки магазинов. Для уменьшения налоговой нагрузки сети магазинов дробятся на ФЛП, которые реализуют товар.

Покупатели товаров Apple неоднократно замечали, что в чеках, если их все же выдает магазин (а довольно часто этого не происходит), либо вообще не указан субъект хозяйствования, реализующий товар, либо указан ФЛП. Более того, потребители указывают на то, что в разных магазинах одной сети названия компаний в чеках отличаются. Может случиться и такое, что при одновременной покупке в одном магазине нескольких гаджетов вам предложат разбить их на разные чеки и соответственно в них будут указаны разные субъекты хозяйствования. Это свидетельствует о разветвленности сети ФЛП, выступающих в качестве реализаторов товара потребителю.

Из-за того, что продавцы не всегда выдают чеки и оплата часто проходит мимо кассовых аппаратов, покупатель получает товар без гарантии и регистрации в украинских сервисных базах. Но такой схематоз гаджетоменов-контрабандистов позволяет дарить "приятную скидку" и покупатель даже не догадывается, что на самом деле помогает дельцам уклоняться от уплаты налогов.

Схема с занижением налогообложения позволяет "серым" ритейлерам снижать стоимость товара на 20-30% по сравнению с белыми игроками рынка, которые платят все налоги и продают сертифицированный официальный товар. Поэтому это и является основным объяснением, почему iPhone в условных "Гнилых Яблоках" дешевле, чем где-либо еще. Кроме того, это также объясняет, почему эти магазины так упорно "напаривают" покупателю дополнительную, платную гарантию на технику, хотя по законодательству она должна быть включена в цену товара.

Государство же через эти схемы теряет миллиарды гривен налоговых поступлений.

А где же средства?

Разветвленная сеть ФЛП позволяет владельцам небольших сетей, не только избегать уплаты налогов на миллиарды гривен, но и выводить эти миллиарды с бесчисленных счетов. Самый распространенный и простой способ, которым не гнушаются пользоваться контрабандные гаджетомены - криптовалютные кошельки. Сейчас в Украине цифровые активы еще не легализованы, а следовательно отследить их не возможно. Это позволяет аккумулировать состояние вне глаз налоговой, обеспечивает анонимность владельцев и беспрепятственный вывод средств за границу. К тому же крипта значительно усложняет правоохранителям расследование по легализации незаконно заработанных денег.

Схема надежная и проверенная множеством коррупционеров. Поэтому серый рынок получает прибыли, почти не оставляя следов для финансового мониторинга.

ТЦК больше не угроза

Отдельного внимания в контексте работы некоторых серых сетей магазинов электроники заслуживает и мобилизация их сотрудников, а точнее ее практическое отсутствие. В одной из этих компаний УНН рассказали, что сейчас есть неофициальные договоренности с руководством ТЦК о том, что работников их магазинов не будут мобилизовывать.

Кроме того, для уклонения от мобилизации владельцы и руководство сетей, по словам собеседников, помогают работникам оформлять фиктивные медицинские справки. Поэтому не только прокуроры в нашем государстве больные и непригодные.

Не менее интересным является еще один вариант уклонения от военной службы. Особенно "ценных" работников устраивают официально на работу на критически важные предприятия, что позволяет им официально получить бронь от мобилизации, рассказали собеседники агентства.

Поэтому и здесь выстроены схемы и найдены лазейки, что позволяет серому бизнесу набивать собственные карманы пока лучшие гибнут защищая государство от вражеской навалы.

Выйдя в публичную плоскость торговцы нелегальной техникой фактически выстрелили себе в ногу, ведь в деталях раскрыли, как их же сети "нагревают" покупателей и государство на миллиарды. Поэтому теперь правоохранители имеют точное направление, в котором проводить расследование и прекратить в конце концов нелегальный импорт техники в Украину.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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