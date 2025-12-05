Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонники

Святий Миколай уже на українській землі й готовий творити дива. Як повідомили у Держприкордонслужбі, Святий Миколай перетнув кордон через пункт пропуску "Рава-Руська" та оформлений за всіма правилами, передає УНН.

Так-так, це не жарти... через пункт пропуску "Рава-Руська" прибув сам Святий Миколай – оформлений за всіма правилами прикордонниками 7 прикордонного Карпатського загону. Він уже на українській землі й готовий творити дива - йдеться у повідомленні.

Додамо

Крім того, вже завтра, 6 грудня о 10:00, у пункті пропуску "Рава-Руська" відкриється резиденція Миколая. Усі подорожні, які перетинатимуть кордон на в’їзд в Україну, потраплять у справжню казку – святкова фотозона, добрий Миколай і, звісно, подарунки для найменших мандрівників.

Кожна дитина, яка в’їжджатиме в Україну цього дня у пунктах пропуску на Львівщині, отримає солодкий сюрприз, а ще святкову листівку з особливим QR-кодом. Перейдіть за ним – і Миколай особисто привітає вас, навіть якщо ви не потрапите до його резиденції - додали прикордонники.

День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони