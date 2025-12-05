Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонники

$42.180.02
Святий Миколай уже прибув в Україну - прикордонникиPhoto
11:17 • 15350 перегляди
Лавина трагедій: чому власники клініки Odrex не співпрацюють зі слідством?
5 грудня, 08:37 • 17093 перегляди
МВФ назвав додаткові умови для нової програми з Україною на додачу до Бюджету-2026
Ексклюзив
5 грудня, 07:29 • 22954 перегляди
Інфаркт, згущення крові та діабет: чому енергетики небезпечні для підлітків
4 грудня, 20:25 • 36247 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 45344 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 38852 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 66439 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 34770 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 57692 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Київ • УНН

 • 142 перегляди

Святий Миколай прибув в Україну через пункт пропуску "Рава-Руська", де його оформили прикордонники. Завтра, 6 грудня, там відкриється резиденція Миколая з подарунками для дітей.

Святий Миколай уже на українській землі й готовий творити дива. Як повідомили у Держприкордонслужбі, Святий Миколай перетнув кордон через пункт пропуску "Рава-Руська" та оформлений за всіма правилами, передає УНН

Так-так, це не жарти... через пункт пропуску "Рава-Руська" прибув сам Святий Миколай – оформлений за всіма правилами прикордонниками 7 прикордонного Карпатського загону. Він уже на українській землі й готовий творити дива 

- йдеться у повідомленні. 

Додамо

Крім того, вже завтра, 6 грудня о 10:00, у пункті пропуску "Рава-Руська" відкриється резиденція Миколая. Усі подорожні, які перетинатимуть кордон на в’їзд в Україну, потраплять у справжню казку – святкова фотозона, добрий Миколай і, звісно, подарунки для найменших мандрівників.

Кожна дитина, яка в’їжджатиме в Україну цього дня у пунктах пропуску на Львівщині, отримає солодкий сюрприз, а ще святкову листівку з особливим QR-кодом. Перейдіть за ним – і Миколай особисто привітає вас, навіть якщо ви не потрапите до його резиденції 

- додали прикордонники.

День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони05.12.25, 13:30 • 13957 переглядiв

Антоніна Туманова

Суспільство
Державний кордон України
Львівська область
Державна прикордонна служба України
Україна