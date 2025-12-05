Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничники
Киев • УНН
Святой Николай прибыл в Украину через пункт пропуска "Рава-Русская", где его оформили пограничники. Завтра, 6 декабря, там откроется резиденция Николая с подарками для детей.
Святой Николай уже на украинской земле и готов творить чудеса. Как сообщили в Госпогранслужбе, Святой Николай пересек границу через пункт пропуска "Рава-Русская" и оформлен по всем правилам, передает УНН.
Да-да, это не шутки... через пункт пропуска "Рава-Русская" прибыл сам Святой Николай – оформленный по всем правилам пограничниками 7 пограничного Карпатского отряда. Он уже на украинской земле и готов творить чудеса
Добавим
Кроме того, уже завтра, 6 декабря в 10:00, в пункте пропуска "Рава-Русская" откроется резиденция Николая. Все путешественники, которые будут пересекать границу на въезд в Украину, попадут в настоящую сказку – праздничная фотозона, добрый Николай и, конечно, подарки для самых маленьких путешественников.
Каждый ребенок, который будет въезжать в Украину в этот день в пунктах пропуска на Львовщине, получит сладкий сюрприз, а еще праздничную открытку с особым QR-кодом. Перейдите по нему – и Николай лично поздравит вас, даже если вы не попадете в его резиденцию
