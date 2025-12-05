$42.180.02
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - Зеленский
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты

Киев

 2110 просмотра

День Святого Николая, который теперь отмечают 6 декабря по новоюлианскому календарю, является одним из самых любимых зимних праздников. Этот день посвящен доброте, заботе и подаркам, особенно для детей.

День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты

День Святого Николая – один из самых любимых зимних праздников не только у детей, но и у взрослых. С переходом православной церкви в Украине на новоюлианский календарь этот день празднуется 6 декабря. О традициях празднования Дня Святого Николая, а также о том, что по обычаю нельзя делать в этот день – читайте в материале УНН.

История происхождения праздника День Святого Николая

Святой Николай или же, как его называют в западных странах Санта Клаус, – имеет исторический прообраз. Николай Мирский, родился между 270 и 286 годами нашей эры в городе Патары на полуострове Ликия (территория современной Турции). Родители его были глубоко верующими христианами. Такая вера передалась и мальчику. Со временем Николай поселился в городе Мира и стремился заниматься наукой. Именно в Мире Николай был рукоположен в сан священника. Поэтому часто его называют Николай Мирский. Когда родители будущего святого погибли и он получил большое наследство, то потратил его на помощь нуждающимся. По легенде время от времени он приносил в дома бедного люда еду, необходимые вещи и игрушки для детей. Делал он это тайно, но горожане узнали и избрали Николая епископом.

За свою жизнь Николай совершил много добрых дел: освобождал пленных, спасал невинных от смертной казни, помогал путешественникам. Верующие считают, что и после смерти Николай Чудотворец способен на деяния, такие как, например, исцеление больных. В христианстве Святой Николай стал символом заботы и милосердия.

Традиции на день Святого Николая

День Святого Николая один из древнейших церковных праздников, который веками отмечается в большинстве стран христианского мира с особым почтением. Украина не стала исключением. Главное в этот день – доброта и забота о других.

Едва ли не самая главная традиция праздника – подарки детям. В западных странах подарки традиционно кладут в праздничные носки, которые дети вывешивали с вечера. В Украине же принято класть подарки под подушку. Послушные детки получали вкусности, сладости, игрушки и другие приятные мелочи, а те, которые вели себя непослушно могли обнаружить вместо подарка "розгу" или же уголек.

Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждого19.11.25, 14:04 • 44279 просмотров

В Украине, помимо общей традиции, дарить детям подарки празднование имело региональные особенности. На Киевщине было принято кропить святой водой дом и другое имущество, скот, считалось, что это убережет от беды. На Подолье после возвращения из церкви первым во двор должен был зайти хозяин. На Харьковщине существовала традиция проводить трехдневные "Николаевские святки" с приготовлением кутьи и узвара, символических блюд для поминовения.

Во многих регионах к Празднику Николая готовили традиционное медовое печенье "николайчики". Оно часто имело форму звезды или ангела. Сейчас такое печенье имеет много разных форм и украшено глазурью, цветной сахарной посыпкой и его часто используют как часть подарков детям.

Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептов24.11.25, 19:21 • 111556 просмотров

Как Праздновать День Святого Николая?

Главное искренность и доброта, не забывать о нуждающихся и дарить радость близким.

Что по традиции нельзя делать в День Святого Николая

Николай несет дух примирения – поэтому не стоит держать зло и вспоминать старые обиды. Считается, что в этот день нельзя отказывать в помощи.

Также традиционно в этот день верующие не отправлялись в дальнее путешествие.

Считается, что это последний день, когда следует отдать долги, чтобы в следующем году семья жила в достатке.

Александра Месенко

ОбществоКультурапубликации
благотворительность
Турция
Украина