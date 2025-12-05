День Святого Николая: традиции, обычаи и запреты

День Святого Николая – один из самых любимых зимних праздников не только у детей, но и у взрослых. С переходом православной церкви в Украине на новоюлианский календарь этот день празднуется 6 декабря. О традициях празднования Дня Святого Николая, а также о том, что по обычаю нельзя делать в этот день – читайте в материале УНН.

История происхождения праздника День Святого Николая

Святой Николай или же, как его называют в западных странах Санта Клаус, – имеет исторический прообраз. Николай Мирский, родился между 270 и 286 годами нашей эры в городе Патары на полуострове Ликия (территория современной Турции). Родители его были глубоко верующими христианами. Такая вера передалась и мальчику. Со временем Николай поселился в городе Мира и стремился заниматься наукой. Именно в Мире Николай был рукоположен в сан священника. Поэтому часто его называют Николай Мирский. Когда родители будущего святого погибли и он получил большое наследство, то потратил его на помощь нуждающимся. По легенде время от времени он приносил в дома бедного люда еду, необходимые вещи и игрушки для детей. Делал он это тайно, но горожане узнали и избрали Николая епископом.

За свою жизнь Николай совершил много добрых дел: освобождал пленных, спасал невинных от смертной казни, помогал путешественникам. Верующие считают, что и после смерти Николай Чудотворец способен на деяния, такие как, например, исцеление больных. В христианстве Святой Николай стал символом заботы и милосердия.

Традиции на день Святого Николая

День Святого Николая один из древнейших церковных праздников, который веками отмечается в большинстве стран христианского мира с особым почтением. Украина не стала исключением. Главное в этот день – доброта и забота о других.

Едва ли не самая главная традиция праздника – подарки детям. В западных странах подарки традиционно кладут в праздничные носки, которые дети вывешивали с вечера. В Украине же принято класть подарки под подушку. Послушные детки получали вкусности, сладости, игрушки и другие приятные мелочи, а те, которые вели себя непослушно могли обнаружить вместо подарка "розгу" или же уголек.

Уютный десерт: 5 рецептов печенья, которое получится у каждого

В Украине, помимо общей традиции, дарить детям подарки празднование имело региональные особенности. На Киевщине было принято кропить святой водой дом и другое имущество, скот, считалось, что это убережет от беды. На Подолье после возвращения из церкви первым во двор должен был зайти хозяин. На Харьковщине существовала традиция проводить трехдневные "Николаевские святки" с приготовлением кутьи и узвара, символических блюд для поминовения.

Во многих регионах к Празднику Николая готовили традиционное медовое печенье "николайчики". Оно часто имело форму звезды или ангела. Сейчас такое печенье имеет много разных форм и украшено глазурью, цветной сахарной посыпкой и его часто используют как часть подарков детям.

Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептов

Как Праздновать День Святого Николая?

Главное искренность и доброта, не забывать о нуждающихся и дарить радость близким.

Что по традиции нельзя делать в День Святого Николая

Николай несет дух примирения – поэтому не стоит держать зло и вспоминать старые обиды. Считается, что в этот день нельзя отказывать в помощи.

Также традиционно в этот день верующие не отправлялись в дальнее путешествие.

Считается, что это последний день, когда следует отдать долги, чтобы в следующем году семья жила в достатке.