День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони

День Святого Миколая – одне з найулюбленіших зимових свят не лише у дітей, а й у дорослих. З переходом православної церкви в Україні на новоюліанський календар цей день святкується 6 грудня. Про традиції святкування Дня Святого Миколая, а також про те, що за звичаєм не можна робити в цей день - читайте в матеріалі УНН.

Історія походження свята День Святого Миколая

Святий Миколай або ж, як його називають у західних країнах Санта Клаус, – має історичний прообраз. Миколай Мирський, народився між 270 та 286 роками нашої ери у місті Патарі на півострові Лікія (територія сучасної Туреччини). Батьки його були глибоко віруючими християнами. Така віра передалася і хлопчикові. З часом Миколай оселився у місті Мира та прагнув займатися наукою. Саме у Мирі Миколай був висвячений у сан священика. Тому часто його називають Миколай Мирський. Коли батьки майбутнього святого загинули і він отримав великий спадок, то витратив його на допомогу нужденним. За легендою час від часу він приносив до будинків бідного люду їжу, необхідні речі та іграшки для дітей. Робив він це таємно, але містяни дізналися і обрали Миколая єпископом.

За своє життя Миколай здійснив багато добрих справ: визволяв полонених, рятував невинних від смертної кари, допомагав мандрівникам. Віряни вважають, що і після смерті Миколай Чудотворець здатен на діяння, такі як, наприклад, зцілення хворих. У християнстві Святий Миколай став символом турботи та милосердя.

Традиції на день Святого Миколая

День Святого Миколая одне з найдавніших церковних свят, яке століттями відзначається у більшості країн християнського світу з особливою шаною. Україна не стала виключенням. Головне у цей день – доброта та турбота про інших.

Чи не найголовніша традиція свята – подарунки дітлахам. У західних країнах подарунки традиційно кладуть у святкові шкарпетки, які діти вивішували звечора. В Україні ж прийнято класти подарунки під подушку. Чемні дітки отримували смаколики, солодощі, іграшки та інші примні дрібнички, а ті, які поводилися нечемно могли виявити замість подарунка "різочку" або ж вуглика.

В Україні, крім загальної традиції, дарувати дітям подарунки святкування мало регіональні особливості. На Київщині було прийнято кропити святою водою дім та інше майно, худобу, вважалося, що це вбереже від біди. На Поділлі після повернення з церкви першим на подвір’я мав зайти господар. На Харківщині існувала традиція проводити триденні "Миколаївські святки" з приготуванням куті та узвару, символічних страв для поминання.

У багатьох регіонів до Свята Миколая готували традиційне медове печиво "миколайчики". Воно часто мало форму зірки або янгола. Зараз таке печиво має багато різних форм та оздоблене глазур’ю, кольоровою цукровою посипкою і його часто використовують як частину подарунків дітям.

Як Святкувати День Святого Миколая?

Головне щирість та доброта, не забувати про нужденних та дарувати радість близьким.

Що за традицією не можна робити у День Святого Миколая

Миколай несе дух примирення – тому не варто тримати зло та згадувати старі образи. Вважається, що в ей день неможна відмовляти у допомозі.

Також традиційно в цей день віряни не вирушали у далеку подорож.

Вважається, що це останній день коли слід віддати борги, аби у наступному році родинажиа у достатку.