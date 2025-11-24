Печиво “Горішок” як у дитинстві: топ-5 найкращих рецептів

Якщо ви давно мріяли відчути той самий смак із дитячих свят та сімейних застіль, то рецепти хрумких горішків зі згущеним молоком, які зібрав УНН, саме для вас. Ніжне тісто, золотиста скоринка і солодкі начинки створюють ідеальний десерт, який підкорить і дорослих, і дітей.

Класичні горішки

Інгредієнти:

цукор - 100 г;

яйця - 2 шт;

сіль - дрібка;

вершкове масло - 100 г (розтоплене);

сода - 0,5 ч. л.;

оцет - 0,5 ч. л. (для гасіння соди);

борошно - приблизно 300–350 г (додавати поступово);

варене згущене молоко - для начинки;

грецький горіх - за смаком.

Як приготувати хрумкі горішки:

1. У глибокій мисці потрібно збити до однорідності яйця та цукор.

2. До суміш, що у вас вийшла потрібно додати розтоплене вершкове масло, а потім ще раз ретельно все перемішати вінчиком

3. До яєчної маси додайте соду погашену оцтом. А за тим, поступово додавайте борошно, замішуючи м’яке, еластичне тісто. Пам’ятайте - воно не повинно липнути до рук.

4. Після цього накрийте тісто й залиште його відпочити приблизно на 30 хвилин. А потім скачайте з цього тіста кульки невеличкого розміру

5. Далі потрібно добре розігріти форму для горішків та викласти туди кульки, які у вас вийшли

6. Випікайте горішки по 4-5 хвилин з кожного боку, періодично відкриваючи форму: стежте, щоб половинки були золотистими, але не пересмаженими.

7. Готові шкарлупки обережно дістаньте, охолодіть та порівняйте краї, якщо потрібно.

8. У кожну половинку горішка, викладіть варене згущене молоко, а у середину, поміж згущеним молоком покладіть грецький горішок для балансу смаку та хрумкості. Склейте дві сторони нашого десерту - і вуаля! Горішки готові.

9. Для найкращого смаку дайте десерту кілька годин, щоб згущене молоко просочило тісто й зробило його ніжнішим.

10. Смакуйте з чаєм, кавою або даруйте близьким, адже ці горішки завжди створюють особливий настрій!

Горішки з двома кремами

Інгредієнти:

для тіста: яйце - 1 шт, цукор - 150 г, вершкове масло - 120 г (розтоплене), майонез - 120 г, борошно - 450 ± 50 г, сода - 0,5 ч. л., оцет - 0,5 ст. л.

крем 1 (шоколадний): чорний шоколад - 200 г, сметана 20% - 200 г.

крем 2 (карамельний): вершкове масло - 100 г; цукерки «Корівка» - 150 г.

Приготування:

1. У мисці змішайте яйце з цукром до однорідності.

2. Додайте розтоплене масло та майонез, ще раз добре перемішайте. Соду погасіть оцтом і додайте до маси.

3. Засипайте просіяне борошно порціями й замісіть м’яке тісто. Поставте його в холодильник на 20 хвилин, щоб стало пластичнішим.

4. Сформуйте невеликі кульки. Розігрійте форму для горішків і випікайте приблизно 5 хвилин, орієнтуючись на свою форму. Горішки мають бути рівномірно золотистими.

5. Розтопіть чорний шоколад.

6. Додайте сметану та добре вимішайте до гладкої консистенції. Наповніть половинки горішків і залиште на ніч для просочення.

7. У сотейник покладіть масло та цукерки "Корівка".

8. На маленькому вогні розтопіть, перемішайте до однорідності та залиште охолоджуватися.

9. Готовим кремом наповнюйте половинки горішків.

Горішки "Святкові"

Інгредієнти:

для тіста: вершкове масло - 150 г (м’яке), цукор - 150 г, яйця - 2 шт, сметана - 150 г, борошно - 600 г, розпушувач - 1 ч. л., харчові барвники - за бажанням;

для начинки: вершкове масло - 200 г, варене згущене молоко - 380 г, крихти від обрізків "шкарлупок" з тыста - за потреби.

Приготування:

1. Збийте яйця з цукром до легкої пишності.

2. Додайте сметану та м’яке вершкове масло - добре перемішайте. Всипте просіяне борошно з розпушувачем і замісіть м’яке еластичне тісто.

3. Розділіть тісто на кілька частин і в кожну додайте харчовий барвник. Сховайте у холодильник на 2 години, щоб воно стало щільнішим і зручнішим у формуванні.

4. Скачайте кульки по 20 г - приблизно розмір невеликого горіха. Випікайте у мультипекарі чи горішниці 3–5 хвилин, орієнтуючись на свою техніку.

5. Готові "шкарлупки" вирівняйте на терці, зібрані крихти збережіть - вони стануть у пригоді для крему.

6. Збийте вершкове масло до пухкої консистенції. Додайте варене згущене молоко та крихти - перемішайте до однорідного крему.

7. Заповнюйте половинки кремом і склеюйте їх попарно. Готовим горішкам дайте постояти хоча б 1-2 години - вони стануть м’якшими й ароматнішими.

Горішки з коньяком

Інгредієнти:

для тіста: вершкове масло - 150 г, цукор - 3 ст. л., яйця - 2 шт, мед - 1 ст. л., коньяк - 1 ст. л., сода - 1/2 ч. л. (гасити оцтом), додатково сода - 1 ч. л. (для структури), борошно - 3–3,5 склянки;

для начинки: варене згущене молоко, вершкове масло - (за смаком, 30–50 г для ніжності).

Приготування:

1. Розтопіть масло й розітріть його з цукром до однорідної маси. Додайте мед, яйця, коньяк і соду, погашену оцтом - перемішайте.

2. Поступово додавайте борошно й замішуйте еластичне тісто. Воно має бути м’яким і не липнути до рук.

3. Сформуйте невеликі кульки.

4. Розігрійте форму для горішків і випікайте до золотистості. Час залежить від вашої горішниці, зазвичай це 3-5 хвилин.

5. Змішайте варене згущене молоко з м’яким вершковим маслом - так крем буде ніжним і більш стійким.

6. Начиніть половинки й склейте горішки.

Горішки на варених жовтках

Інгредієнти:

тісто: варені жовтки - 5 шт, цукор - 1 ст. л., вершкове масло - 200 г (ідеально - пряжене), борошно - 3 склянки (приблизно 750 г), сметана - 3-4 ст. л., смалець - 2 ст. л., ванілін - за бажанням, розпушувач - 1 ч. л. (можна замінити содою), олія - для змащування форми;

начинка: варене згущене молоко - 300 г, вершкове масло - 50 г, вершки 30% - 100 г, коньяк або ром - 2 ст. л., волоські горіхи - 60 г, кокосова стружка - за бажанням (для обкачування), цукрова пудра - для присипання.

Приготування:

1. Варені жовтки натріть на дрібній тертці або добре розімніть. Додайте цукор і ванілін - перемішайте.

2. Масло разом із смальцем перетріть із борошном до стану крихт.

3. З'єднайте жовткову масу з борошняною, додайте сметану та розпушувач. Замісіть м’яке, пластичне тісто.

4. Поставте тісто в холодильник мінімум на 1 годину - так його буде легше формувати.5. Скачуйте невеликі кульки, злегка змащуйте форму олією. Випікайте до легкого підрум’янення (зазвичай 3–5 хв, залежить від горішниці).

6. З’єднайте варене згущене молоко, вершкове масло, вершки та коньяк (або ром).

7. Збийте до однорідної, гладкої маси – вона може бути рідкуватою, це нормально.

8. Якщо хочете густішу консистенцію – охолодіть крем у холодильнику 1 годину.

9. Додайте подрібнені волоські горіхи, перемішайте.

10. Наповніть половинки кремом, з’єднайте попарно.

11. За бажанням обкачайте готові горішки в кокосовій стружці.

12. Перед подачею присипте цукровою пудрою.