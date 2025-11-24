Печенье “Орешек” как в детстве: топ-5 лучших рецептов

Если вы давно мечтали ощутить тот самый вкус из детских праздников и семейных застолий, то рецепты хрустящих орешков со сгущенным молоком, которые собрал УНН, именно для вас. Нежное тесто, золотистая корочка и сладкие начинки создают идеальный десерт, который покорит и взрослых, и детей.

Классические орешки

Ингредиенты:

сахар - 100 г;

яйца - 2 шт;

соль - щепотка;

сливочное масло - 100 г (растопленное);

сода - 0,5 ч. л.;

уксус - 0,5 ч. л. (для гашения соды);

мука - примерно 300–350 г (добавлять постепенно);

вареное сгущенное молоко - для начинки;

грецкий орех - по вкусу.

Как приготовить хрустящие орешки:

1. В глубокой миске нужно взбить до однородности яйца и сахар.

2. К получившейся смеси нужно добавить растопленное сливочное масло, а затем еще раз тщательно все перемешать венчиком

3. К яичной массе добавьте соду, погашенную уксусом. А затем, постепенно добавляйте муку, замешивая мягкое, эластичное тесто. Помните - оно не должно липнуть к рукам.

4. После этого накройте тесто и оставьте его отдохнуть примерно на 30 минут. А затем скатайте из этого теста шарики небольшого размера

5. Далее нужно хорошо разогреть форму для орешков и выложить туда получившиеся шарики

6. Выпекайте орешки по 4-5 минут с каждой стороны, периодически открывая форму: следите, чтобы половинки были золотистыми, но не пережаренными.

7. Готовые скорлупки осторожно достаньте, охладите и сравните края, если нужно.

8. В каждую половинку орешка выложите вареное сгущенное молоко, а в середину, между сгущенным молоком, положите грецкий орешек для баланса вкуса и хрусткости. Склейте две стороны нашего десерта - и вуаля! Орешки готовы.

9. Для лучшего вкуса дайте десерту несколько часов, чтобы сгущенное молоко пропитало тесто и сделало его нежнее.

10. Наслаждайтесь с чаем, кофе или дарите близким, ведь эти орешки всегда создают особое настроение!

Орешки с двумя кремами

Ингредиенты:

для теста: яйцо - 1 шт, сахар - 150 г, сливочное масло - 120 г (растопленное), майонез - 120 г, мука - 450 ± 50 г, сода - 0,5 ч. л., уксус - 0,5 ст. л.;

крем 1 (шоколадный): черный шоколад - 200 г, сметана 20% - 200 г;

крем 2 (карамельный): сливочное масло - 100 г; конфеты «Коровка» - 150 г.

Приготовление:

1. В миске смешайте яйцо с сахаром до однородности.

2. Добавьте растопленное масло и майонез, еще раз хорошо перемешайте. Соду погасите уксусом и добавьте к массе.

3. Засыпайте просеянную муку порциями и замесите мягкое тесто. Поставьте его в холодильник на 20 минут, чтобы стало более пластичным.

4. Сформируйте небольшие шарики. Разогрейте форму для орешков и выпекайте примерно 5 минут, ориентируясь на свою форму. Орешки должны быть равномерно золотистыми.

5. Растопите черный шоколад.

6. Добавьте сметану и хорошо вымешайте до гладкой консистенции. Наполните половинки орешков и оставьте на ночь для пропитки.

7. В сотейник положите масло и конфеты "Коровка".

8. На маленьком огне растопите, перемешайте до однородности и оставьте охлаждаться.

9. Готовым кремом наполняйте половинки орешков.

Орешки "Праздничные"

Ингредиенты:

для теста: сливочное масло - 150 г (мягкое), сахар - 150 г, яйца - 2 шт, сметана - 150 г, мука - 600 г, разрыхлитель - 1 ч. л., пищевые красители - по желанию;

для начинки: сливочное масло - 200 г, вареное сгущенное молоко - 380 г, крошки от обрезков "скорлупок" из теста - по необходимости.

Приготовление:

1. Взбейте яйца с сахаром до легкой пышности.

2. Добавьте сметану и мягкое сливочное масло - хорошо перемешайте. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое эластичное тесто.

3. Разделите тесто на несколько частей и в каждую добавьте пищевой краситель. Спрячьте в холодильник на 2 часа, чтобы оно стало плотнее и удобнее в формировании.

4. Скачайте шарики по 20 г - примерно размер небольшого ореха. Выпекайте в мультипекаре или орешнице 3–5 минут, ориентируясь на свою технику.

5. Готовые "скорлупки" выровняйте на терке, собранные крошки сохраните - они пригодятся для крема.

6. Взбейте сливочное масло до пышной консистенции. Добавьте вареное сгущенное молоко и крошки - перемешайте до однородного крема.

7. Заполняйте половинки кремом и склеивайте их попарно. Готовым орешкам дайте постоять хотя бы 1-2 часа - они станут мягче и ароматнее.

Орешки с коньяком

Ингредиенты:

для теста: сливочное масло - 150 г, сахар - 3 ст. л., яйца - 2 шт, мед - 1 ст. л., коньяк - 1 ст. л., сода - 1/2 ч. л. (гасить уксусом), дополнительно сода - 1 ч. л. (для структуры), мука - 3–3,5 стакана;

для начинки: вареное сгущенное молоко, сливочное масло - (по вкусу, 30–50 г для нежности).

Приготовление:

1. Растопите масло и разотрите его с сахаром до однородной массы. Добавьте мед, яйца, коньяк и соду, погашенную уксусом - перемешайте.

2. Постепенно добавляйте муку и замешивайте эластичное тесто. Оно должно быть мягким и не липнуть к рукам.

3. Сформируйте небольшие шарики.

4. Разогрейте форму для орешков и выпекайте до золотистости. Время зависит от вашей орешницы, обычно это 3-5 минут.

5. Смешайте вареное сгущенное молоко с мягким сливочным маслом - так крем будет нежным и более стойким.

6. Начините половинки и склейте орешки.

Орешки на вареных желтках

Ингредиенты:

тесто: вареные желтки - 5 шт, сахар - 1 ст. л., сливочное масло - 200 г (идеально - топленое), мука - 3 стакана (примерно 750 г), сметана - 3-4 ст. л., смалец - 2 ст. л., ванилин - по желанию, разрыхлитель - 1 ч. л. (можно заменить содой), растительное масло - для смазывания формы;

начинка: вареное сгущенное молоко - 300 г, сливочное масло - 50 г, сливки 30% - 100 г, коньяк или ром - 2 ст. л., грецкие орехи - 60 г, кокосовая стружка - по желанию (для обваливания), сахарная пудра - для присыпки.

Приготовление:

1. Вареные желтки натрите на мелкой терке или хорошо разомните. Добавьте сахар и ванилин - перемешайте.

2. Масло вместе со смальцем перетрите с мукой до состояния крошки.

3. Соедините желтковую массу с мучной, добавьте сметану и разрыхлитель. Замесите мягкое, пластичное тесто.

4. Поставьте тесто в холодильник минимум на 1 час - так его будет легче формировать.5. Скатывайте небольшие шарики, слегка смазывайте форму растительным маслом. Выпекайте до легкого подрумянивания (обычно 3–5 мин, зависит от орешницы).

6. Соедините вареное сгущенное молоко, сливочное масло, сливки и коньяк (или ром).

7. Взбейте до однородной, гладкой массы – она может быть жидковатой, это нормально.

8. Если хотите более густую консистенцию – охладите крем в холодильнике 1 час.

9. Добавьте измельченные грецкие орехи, перемешайте.

10. Наполните половинки кремом, соедините попарно.

11. По желанию обваляйте готовые орешки в кокосовой стружке.

12. Перед подачей присыпьте сахарной пудрой.