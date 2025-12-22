Аккумуляторный бум в Китае: ИИ и "зеленая" энергетика вызвали рекордный спрос

$42.340.00
49.590.00
ukenru
01:25 • 306 просмотра
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
20:13 • 7056 просмотра
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47 • 18838 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49 • 27832 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21 • 28977 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 42562 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 68076 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 75625 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 44650 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 37887 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.3м/с
87%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Румынии нашли неизвестный дрон с парашютом в лесу21 декабря, 15:44 • 4488 просмотра
Швейцария рассматривает ограничения соцсетей для подростков21 декабря, 16:00 • 3570 просмотра
"Рассчитываем на практический результат": Умеров анонсировал еще один раунд переговоров Украина-США21 декабря, 16:09 • 4148 просмотра
Китай купил у россии золото на рекордную сумму - СМИ21 декабря, 17:50 • 4712 просмотра
Звезда хорроров Джеймс Рэнсон умер в 46 лет: судмедэксперты назвали причину21:19 • 3856 просмотра
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елкуPhoto21 декабря, 14:01 • 19483 просмотра
Переезд с домашними животными: что следует знать20 декабря, 18:00 • 42347 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить20 декабря, 17:00 • 75625 просмотра
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21 • 113321 просмотра
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39 • 82928 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Марк Рютте
Николас Мадуро
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Китай
Флорида
Реклама
УНН Lite
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon20 декабря, 19:10 • 17042 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде20 декабря, 18:35 • 18917 просмотра
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ20 декабря, 15:32 • 31170 просмотра
Ахтем Сеитаблаев показал редкие фото с дочерью и внучкой из БельгииPhoto20 декабря, 13:40 • 53389 просмотра
Пять культовых фильмов о Рождестве: что посмотреть в преддверии новогодних праздниковVideo19 декабря, 17:00 • 36872 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Золото
Сериал

Аккумуляторный бум в Китае: ИИ и "зеленая" энергетика вызвали рекордный спрос

Киев • УНН

 • 4 просмотра

Китайские производители накопителей энергии переживают беспрецедентный взлет благодаря реформам на внутреннем рынке электроэнергии и глобальному строительству дата-центров для ИИ. В этом году экспорт аккумуляторов из КНР уже превысил $65 миллиардов, а объемы поставок литий-ионных элементов могут вырасти на 75%.

Аккумуляторный бум в Китае: ИИ и "зеленая" энергетика вызвали рекордный спрос

Китайские производители накопителей энергии переживают беспрецедентный взлет благодаря реформам на внутреннем рынке электроэнергии и глобальному строительству дата-центров для ИИ. В этом году экспорт аккумуляторов из КНР уже превысил $65 миллиардов, а объемы поставок литий-ионных элементов могут вырасти на 75%. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Детали

Китай закрепил за собой статус абсолютного лидера: шесть из шести ведущих мировых поставщиков аккумуляторных элементов (CATL, HiTHIUM, EVE Energy, BYD, CALB и REPT BATTERO) являются китайскими компаниями.

Экономика Китая замедлилась: промышленность и розничные продажи достигли минимумов – Reuters15.12.25, 19:37 • 4879 просмотров

Эти ведущие производители имеют полный объем заказов. Многие из них сейчас работают фактически в две смены, чтобы попытаться удовлетворить спрос 

– отметил аналитик Trivium China Козимо Рис.

Драйверы роста

  • Инфраструктура ИИ: центры обработки данных нуждаются в колоссальных объемах энергии и стабилизации сетей.
    • Возобновляемая энергия: необходимость поддерживать стареющие энергосистемы Европы и новые проекты на Ближнем Востоке.
      • Внутренние реформы: субсидии КНР сделали накопление энергии экономически выгодным бизнесом.

        Международное энергетическое агентство прогнозирует, что мировые инвестиции в этот сектор вырастут до $66 миллиардов уже в этом году, и львиная доля этих средств достанется именно китайским гигантам.

        Китай купил у россии золото на рекордную сумму - СМИ21.12.25, 19:50 • 4748 просмотров

        Степан Гафтко

        Новости МираТехнологии
        Техника
        Энергетика
        Золото
        Электроэнергия
        Reuters
        Европа