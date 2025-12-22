Аккумуляторный бум в Китае: ИИ и "зеленая" энергетика вызвали рекордный спрос

Китайские производители накопителей энергии переживают беспрецедентный взлет благодаря реформам на внутреннем рынке электроэнергии и глобальному строительству дата-центров для ИИ. В этом году экспорт аккумуляторов из КНР уже превысил $65 миллиардов, а объемы поставок литий-ионных элементов могут вырасти на 75%. Об этом говорится в материале Reuters, пишет УНН.

Китай закрепил за собой статус абсолютного лидера: шесть из шести ведущих мировых поставщиков аккумуляторных элементов (CATL, HiTHIUM, EVE Energy, BYD, CALB и REPT BATTERO) являются китайскими компаниями.

Экономика Китая замедлилась: промышленность и розничные продажи достигли минимумов – Reuters

Эти ведущие производители имеют полный объем заказов. Многие из них сейчас работают фактически в две смены, чтобы попытаться удовлетворить спрос