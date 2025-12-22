Аккумуляторный бум в Китае: ИИ и "зеленая" энергетика вызвали рекордный спрос
Китайские производители накопителей энергии переживают беспрецедентный взлет благодаря реформам на внутреннем рынке электроэнергии и глобальному строительству дата-центров для ИИ. В этом году экспорт аккумуляторов из КНР уже превысил $65 миллиардов, а объемы поставок литий-ионных элементов могут вырасти на 75%.
Детали
Китай закрепил за собой статус абсолютного лидера: шесть из шести ведущих мировых поставщиков аккумуляторных элементов (CATL, HiTHIUM, EVE Energy, BYD, CALB и REPT BATTERO) являются китайскими компаниями.
Эти ведущие производители имеют полный объем заказов. Многие из них сейчас работают фактически в две смены, чтобы попытаться удовлетворить спрос
Драйверы роста
- Инфраструктура ИИ: центры обработки данных нуждаются в колоссальных объемах энергии и стабилизации сетей.
- Возобновляемая энергия: необходимость поддерживать стареющие энергосистемы Европы и новые проекты на Ближнем Востоке.
- Внутренние реформы: субсидии КНР сделали накопление энергии экономически выгодным бизнесом.
Международное энергетическое агентство прогнозирует, что мировые инвестиции в этот сектор вырастут до $66 миллиардов уже в этом году, и львиная доля этих средств достанется именно китайским гигантам.
