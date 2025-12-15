Экономика Китая замедлилась: промышленность и розничные продажи достигли минимумов – Reuters
Экономический рост Китая замедлился в ноябре. Промышленное производство упало до 15-месячного минимума, а розничные продажи показали худшие показатели с конца 2022 года.
Экономический рост Китая значительно замедлился в ноябре, что усилило призывы к структурным реформам. Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики (NBS) в понедельник, рост промышленного производства упал до 15-месячного минимума, а розничные продажи продемонстрировали худшие показатели с момента отмены ограничений "нулевого COVID" в конце 2022 года. Об этом пишет УНН.
Промышленное производство выросло всего на 4,8% в годовом исчислении, что является самым слабым показателем с августа 2024 года и не оправдало прогнозов аналитиков. Тем временем, розничные продажи, ключевой показатель потребления, выросли всего на 1,3%, что значительно ниже ожиданий и демонстрирует самый медленный темп с декабря 2022 года.
Экономисты отмечают, что политики Пекина в значительной степени полагались на экспорт для поддержания роста на фоне затяжного кризиса на рынке недвижимости и уменьшения субсидий. Однако эта стратегия становится все более неустойчивой из-за возмущения торговых партнеров Китая его профицитом в размере $1 триллион.
Старший экономист Сюй Тяньчэн заявил, что политики, вероятно, сосредоточили свое внимание на 2026 год, поскольку цель роста на уровне около 5% на текущий год выглядит достижимой.
Международный валютный фонд на прошлой неделе призвал Пекин ускорить структурные реформы и принять меры для урегулирования проблем в секторе недвижимости, где сконцентрировано около 70% богатства китайских домохозяйств.
