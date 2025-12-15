$42.190.08
Украинские дроны "Sub Sea Baby" впервые в истории поразили российскую подводную лодку в НовороссийскеVideo
15:05 • 14200 просмотра
Умеров надеется, что к концу дня удастся окончательно согласовать позиции с американской стороной по соглашениюPhoto
14:54 • 12777 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Астраханского ГПЗ
Эксклюзив
14:20 • 13050 просмотра
Минздрав игнорирует необходимость полной проверки клиники скандальной клиники Odrex в Одессе
Эксклюзив
13:38 • 22049 просмотра
Войско рискует остаться без двух боевых вертолетов: арестованное СБУ вооружение Ми-8МТ может получить повреждения из-за неправильного храненияPhoto
12:05 • 18138 просмотра
Энергетическая сеть Украины на грани коллапса из-за массированных атак рф - СМИ
15 декабря, 11:20 • 19738 просмотра
ЕС вводит новые санкции против еще 9 лиц и организаций за поддержку российского «теневого флота»
15 декабря, 10:16 • 21021 просмотра
Конфликт интересов в НАПК? Жена главы Агентства Павлущика работает в компании экс-заместителя директора НАБУ Углавы, который имеет статус обличителяPhoto
15 декабря, 09:35 • 21697 просмотра
Не бумажные обещания: Каллас раскрыла необходимые гарантии безопасности для Украины, если НАТО не обсуждается
Эксклюзив
15 декабря, 07:53 • 22272 просмотра
Под угрозой закрытия до 25% молочных ферм в Украине - представительница Ассоциации производителей молока
Экономика Китая замедлилась: промышленность и розничные продажи достигли минимумов – Reuters

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Экономический рост Китая замедлился в ноябре. Промышленное производство упало до 15-месячного минимума, а розничные продажи показали худшие показатели с конца 2022 года.

Экономика Китая замедлилась: промышленность и розничные продажи достигли минимумов – Reuters

Экономический рост Китая значительно замедлился в ноябре, что усилило призывы к структурным реформам. Согласно данным, опубликованным Национальным бюро статистики (NBS) в понедельник, рост промышленного производства упал до 15-месячного минимума, а розничные продажи продемонстрировали худшие показатели с момента отмены ограничений "нулевого COVID" в конце 2022 года. Об этом пишет УНН.

Детали

Промышленное производство выросло всего на 4,8% в годовом исчислении, что является самым слабым показателем с августа 2024 года и не оправдало прогнозов аналитиков. Тем временем, розничные продажи, ключевой показатель потребления, выросли всего на 1,3%, что значительно ниже ожиданий и демонстрирует самый медленный темп с декабря 2022 года.

75% мирового богатства в руках 10% самых богатых: новый отчет показал расходы на обучение и как распределяется заработок13.12.25, 21:15 • 10031 просмотр

Экономисты отмечают, что политики Пекина в значительной степени полагались на экспорт для поддержания роста на фоне затяжного кризиса на рынке недвижимости и уменьшения субсидий. Однако эта стратегия становится все более неустойчивой из-за возмущения торговых партнеров Китая его профицитом в размере $1 триллион.

Китаю невыгодна слабая Россия, и проигравшая Россия - Зеленский08.12.25, 22:13 • 6441 просмотр

Старший экономист Сюй Тяньчэн заявил, что политики, вероятно, сосредоточили свое внимание на 2026 год, поскольку цель роста на уровне около 5% на текущий год выглядит достижимой.

Международный валютный фонд на прошлой неделе призвал Пекин ускорить структурные реформы и принять меры для урегулирования проблем в секторе недвижимости, где сконцентрировано около 70% богатства китайских домохозяйств.

Администрация Трампа создает коалицию для противодействия Китаю в сфере редкоземов и технологий - Politico12.12.25, 11:01 • 26010 просмотров

Степан Гафтко

