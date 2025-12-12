Администрация Трампа создает коалицию для противодействия Китаю в сфере редкоземельных элементов и технологий

Администрация президента США Дональда Трампа формирует коалицию для противодействия доминирующему контролю Китая над критически важными минералами и развивающейся страной как центром искусственного интеллекта и других технологических секторов, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Администрация, как указано, "планирует запустить коалицию партнеров с подписанием в пятницу декларации Pax Silica, которая объединит Сингапур, Австралию, Японию, Южную Корею и Израиль в сотрудничестве, направленном на решение проблемы дефицита доступа к критически важным минералам, вытеснив огромные инвестиции Китая в его сектор критически важных минералов и технологий". Администрация активно ищет возможности привлечь другие страны к участию в группе, пишет издание.

Эта инициатива, как отмечается, подчеркивает степень, до которой администрация Трампа рассматривает почти монополию Китая на редкоземельные элементы — минералы, которые имеют решающее значение для гражданского и военного применения — и доминирование в других частях мировой цепочки поставок как значительную угрозу.

Пекин осуществляет свое доминирование в секторе с помощью экспортных ограничений, направленных на борьбу с агрессивной таможенной политикой администрации Трампа в отношении китайского импорта.

Декларация также отражает обеспокоенность США по поводу масштабных инвестиций Китая в искусственный интеллект и квантовые вычисления, которые могут дать ему конкурентное преимущество в экономике 21-го века, пишет издание.

"Это промышленная политика для коалиции экономической безопасности, и она меняет правила игры, потому что сегодня нет группы, где мы могли бы собраться вместе, чтобы обсудить экономику искусственного интеллекта и то, как мы конкурируем с Китаем в сфере искусственного интеллекта, - сказал Гелберг. - Согласовав наши подходы к экономической безопасности, мы можем начать достигать сплоченности, чтобы по сути блокировать китайскую инициативу "Пояс и путь", которая на самом деле разработана для усиления ее экспортно-ориентированной модели, лишив Китай возможности покупать порты, основные автомагистрали, транспортные и логистические коридоры".

Гелберг сказал, что администрация Трампа стремится расширить коалицию из первых пяти стран, которые подпишут декларацию, включив в нее больше союзников и партнеров с минеральными, технологическими и производственными ресурсами.

Подписание декларации открывает однодневный саммит администрации Pax Silica, в котором примут участие должностные лица Европейского Союза, Канады, Нидерландов и Объединенных Арабских Эмиратов. На саммите будут обсуждаться вопросы сотрудничества в таких сферах, как передовое производство, переработка полезных ископаемых и логистика.

"Это объединение стран будет для эры искусственного интеллекта тем, чем G7 была для промышленной эры, - сказал Гелберг. - Это обязывает нас к процессу, в рамках которого мы собираемся сотрудничать по согласованию нашего экспортного контроля, проверке иностранных инвестиций, решению антидемпинговых вопросов, но с очень проактивной повесткой дня по обеспечению узких точек в глобальной системе цепочек поставок".

