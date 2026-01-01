В Украине начал действовать новый порядок подготовки офицеров запаса

$42.350.03
13:04 • 13767 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
11:27 • 15632 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
10:32 • 16034 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
10:10 • 15689 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоватьсяPhotoVideo
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 94555 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 106796 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 40356 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 38722 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 34104 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 27627 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
Популярные новости
Минус 1060 бойцов и 769 БпЛА: с какими потерями входят россияне в 2026 год
1 января, 05:48 • 19089 просмотра
Трамп озвучил новогоднее пожелание мира во время вечеринки в Мар-а-Лаго
1 января, 07:47 • 18703 просмотра
Китайские ученые экспериментально подтвердили правоту Нильса Бора в дискуссии с Эйнштейном
1 января, 08:01 • 69067 просмотра
Из-за атак рф обесточивание на Волыни, в Одесской и Черниговской областях, графики продолжаются - Минэнерго
1 января, 08:05 • 16634 просмотра
На Волыни после атаки рф ликвидировали пожары на объектах критической инфраструктуры: показали последствия
1 января, 08:12 • 13870 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки11:39 • 13793 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23 • 94555 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 56541 просмотра
Искали лучшего, а нашли Зелинского. У Кулебы объяснили, как выбирали кандидата на должность главы Госавиаслужбы30 декабря, 11:23 • 91290 просмотра
Ошибочный диагноз во время беременности и рекомендация врача делать аборт: как семья едва не потеряла ребенка из-за Odrex30 декабря, 10:14 • 88949 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo12:15 • 8736 просмотра
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 годаPhoto1 января, 00:07 • 22453 просмотра
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать1 января, 00:00 • 24080 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 56545 просмотра
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни31 декабря, 15:46 • 24260 просмотра
В Украине начал действовать новый порядок подготовки офицеров запаса

Киев • УНН

 • 108 просмотра

С 1 января в Украине действует обновленный порядок военной подготовки офицеров запаса, предусмотренный постановлением Кабмина №1612. Программа позволяет гражданам получить офицерское звание и подготовиться к службе по контракту или призыву.

В Украине начал действовать новый порядок подготовки офицеров запаса

С 1 января 2026 года в Украине вступил в силу обновленный порядок проведения военной подготовки граждан по программе подготовки офицеров запаса. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров №1612 от 5 декабря 2025 года. Об этом пишет УНН.

Детали

Новые правила определяют условия прохождения обучения как на добровольных началах, так и в обязательном порядке для отдельных категорий студентов. Целью программы является обеспечение Вооруженных Сил Украины и других военных формирований квалифицированным резервом для выполнения обязанностей по защите территориальной целостности государства.

Условия и категории обучения

На добровольной основе подготовку могут проходить граждане, имеющие или получающие степень высшего образования не ниже бакалавра. Основными критериями отбора являются пригодность по состоянию здоровья, прохождение профессионального психологического отбора и успешная сдача вступительных испытаний.

Минобороны Украины запускает новый этап реформы оборонного обеспечения с 2026 года - Шмыгаль01.01.26, 12:25 • 2446 просмотров

Для студентов, получающих образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, прохождение подготовки офицеров запаса является обязательным. Конкретный перечень специальностей, подпадающих под это требование, устанавливает Министерство здравоохранения. Отказ таких студентов от обучения по программе подготовки офицеров запаса является основанием для отчисления из учреждения высшего образования.

Организация учебного процесса

Подготовка офицеров осуществляется при условии соответствия гражданской специальности студента той военно-учетной специальности, по которой проводится обучение. Учебный процесс организуют на базе высших военных учебных заведений, а также в военных учебных подразделениях гражданских вузов – институтах, факультетах, кафедрах военной подготовки и кафедрах медицины катастроф.

Программа позволяет гражданам не только получить офицерское звание в запасе, но и подготовиться к службе по контракту или по призыву лиц офицерского состава. Документ также предусматривает получение практических навыков, необходимых для выполнения конституционного долга по защите Украины.

Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки01.01.26, 13:39 • 13804 просмотра

Степан Гафтко

