В Украине начал действовать новый порядок подготовки офицеров запаса

С 1 января 2026 года в Украине вступил в силу обновленный порядок проведения военной подготовки граждан по программе подготовки офицеров запаса. Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров №1612 от 5 декабря 2025 года. Об этом пишет УНН.

Детали

Новые правила определяют условия прохождения обучения как на добровольных началах, так и в обязательном порядке для отдельных категорий студентов. Целью программы является обеспечение Вооруженных Сил Украины и других военных формирований квалифицированным резервом для выполнения обязанностей по защите территориальной целостности государства.

Условия и категории обучения

На добровольной основе подготовку могут проходить граждане, имеющие или получающие степень высшего образования не ниже бакалавра. Основными критериями отбора являются пригодность по состоянию здоровья, прохождение профессионального психологического отбора и успешная сдача вступительных испытаний.

Для студентов, получающих образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, прохождение подготовки офицеров запаса является обязательным. Конкретный перечень специальностей, подпадающих под это требование, устанавливает Министерство здравоохранения. Отказ таких студентов от обучения по программе подготовки офицеров запаса является основанием для отчисления из учреждения высшего образования.

Организация учебного процесса

Подготовка офицеров осуществляется при условии соответствия гражданской специальности студента той военно-учетной специальности, по которой проводится обучение. Учебный процесс организуют на базе высших военных учебных заведений, а также в военных учебных подразделениях гражданских вузов – институтах, факультетах, кафедрах военной подготовки и кафедрах медицины катастроф.

Программа позволяет гражданам не только получить офицерское звание в запасе, но и подготовиться к службе по контракту или по призыву лиц офицерского состава. Документ также предусматривает получение практических навыков, необходимых для выполнения конституционного долга по защите Украины.

