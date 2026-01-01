$42.350.03
В Україні почав діяти новий порядок підготовки офіцерів запасу

Київ • УНН

 • 28 перегляди

З 1 січня в Україні діє оновлений порядок військової підготовки офіцерів запасу, передбачений постановою Кабміну №1612. Програма дозволяє громадянам отримати офіцерське звання та підготуватися до служби за контрактом або призовом.

В Україні почав діяти новий порядок підготовки офіцерів запасу

З 1 січня 2026 року в Україні набрав чинності оновлений порядок проведення військової підготовки громадян за програмою підготовки офіцерів запасу. Відповідні зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів №1612 від 5 грудня 2025 року. Про це пише УНН.

Деталі

Нові правила визначають умови проходження навчання як на добровільних засадах, так і в обов’язковому порядку для окремих категорій студентів. Метою програми є забезпечення Збройних Сил України та інших військових формувань кваліфікованим резервом для виконання обов’язків із захисту територіальної цілісності держави.

Умови та категорії навчання

На добровільній основі підготовку можуть проходити громадяни, які мають або здобувають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра. Основними критеріями відбору є придатність за станом здоров’я, проходження професійного психологічного відбору та успішне складання вступних випробувань.

Міноборони України запускає новий етап реформи оборонного забезпечення з 2026 року - Шмигаль01.01.26, 12:25 • 2436 переглядiв

Для студентів, які здобувають освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, проходження підготовки офіцерів запасу є обов’язковим. Конкретний перелік спеціальностей, що підпадають під цю вимогу, встановлює Міністерство охорони здоров’я. Відмова таких студентів від навчання за програмою підготовки офіцерів запасу є підставою для відрахування із закладу вищої освіти.

Організація навчального процесу

Підготовка офіцерів здійснюється за умови відповідності цивільної спеціальності студента тій військово-обліковій спеціальності, за якою проводиться навчання. Навчальний процес організовують на базі вищих військових навчальних закладів, а також у військових навчальних підрозділах цивільних вишів – інститутах, факультетах, кафедрах військової підготовки та кафедрах медицини катастроф.

Програма дозволяє громадянам не лише отримати офіцерське звання у запасі, а й підготуватися до служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу. Документ також передбачає здобуття практичних навичок, необхідних для виконання конституційного обов’язку щодо захисту України.

Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки01.01.26, 13:39 • 13529 переглядiв

Степан Гафтко

