Міноборони України запускає новий етап реформи оборонного забезпечення з 2026 року - Шмигаль

Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 62768 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 77577 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 33083 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 33396 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 30415 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 25527 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 27422 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 21480 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 18825 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16989 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Луцьк атаковано ворожими БпЛА в новорічну ніч1 січня, 00:38 • 16704 перегляди
Зеленський: не було в історії війни, яку б росіяни завершили за власним бажанням1 січня, 02:41 • 5194 перегляди
Мінус 1060 бійців та 769 БпЛА: з якими втратами входять росіяни у 2026 рік05:48 • 9344 перегляди
Трамп озвучив новорічне побажання миру під час вечірки в Мар-а-ЛагоVideo07:47 • 6530 перегляди
Китайські вчені експериментально підтвердили правоту Нільса Бора у дискусії з Ейнштейном08:01 • 23278 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 62810 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 41349 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 80889 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 79485 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 72615 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Олег Синєгубов
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Волинська область
Луцьк
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto1 січня, 00:07 • 15778 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати1 січня, 00:00 • 17416 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 41349 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 18974 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 25918 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Truth Social
Іскандер (ОТРК)

Міноборони України запускає новий етап реформи оборонного забезпечення з 2026 року - Шмигаль

Київ • УНН

 • 70 перегляди

З 1 січня 2026 року Міністерство оборони України розпочинає новий етап реформи оборонного забезпечення, де всі закупівлі для Сил оборони здійснюватиме єдина Агенція оборонних закупівель. Ця реформа, що триває з 2023 року, вже показала ефективність завдяки цифровізації та системі DOT-Chain.

Міноборони України запускає новий етап реформи оборонного забезпечення з 2026 року - Шмигаль
Фото: Міністерство оборони України

З 1 січня 2026 року Міністерство оборони України запускає новий етап реформи оборонного забезпечення. Усі закупівлі для Сил оборони - озброєння, одяг, амуніція, харчування, пально-мастильні матеріали - здійснюватиме єдина Агенція оборонних закупівель, повідомляє УНН з посиланням на голову відомства Дениса Шмигаля.

Деталі

За словами міністра оборони, це означає єдину точку відповідальності за сферу забезпечення та реалізацію комплексної стратегії постачання. Міністерство оборони, як і раніше, зберігає за собою функції формування політики та здійснення контролю.

Наглядова рада АОЗ продовжить свою роботу. Впродовж січня буде призначено членів на вакантні позиції на конкурсній основі. Реформа оборонних закупівель триває з 2023 року та вже довела свою ефективність. Було здійснено відхід від паперової бюрократії та побудовано сучасну цифрову інфраструктуру в системі оборонного забезпечення

 - йдеться в заяві міністра.

Шмигаль також додав: ключовим досягненням є система DOT-Chain. Вона дозволила оцифрувати близько 70% документообігу у постачанні озброєння та тилових товарів. Серед інших важливих результатів: завчасне планування потреб і контрактування, налагодження прямої взаємодії з військовими та організація системної роботи з ринком.

У 2026 році закупівельна агенція Міноборони зберігатиме стратегічний курс на цифровізацію, масштабування DOT-Chain та посилення ролі військових у прийнятті рішень через швидкі й адресні інструменти зворотного зв’язку

- заявив міністр оборони.

Нагадаємо

Завдяки домовленостям з Німеччиною Україна посилила свою протиповітряну оборону, отримавши ще два комплекси Patriot.

Євген Устименко

Війна в УкраїніЕкономікаПолітика
Кабінет Міністрів України
Воєнний стан
Війна в Україні
Міністерство оборони України
MIM-104 Patriot
Німеччина
Україна
Денис Шмигаль