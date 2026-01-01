Міноборони України запускає новий етап реформи оборонного забезпечення з 2026 року - Шмигаль

Фото: Міністерство оборони України

З 1 січня 2026 року Міністерство оборони України запускає новий етап реформи оборонного забезпечення. Усі закупівлі для Сил оборони - озброєння, одяг, амуніція, харчування, пально-мастильні матеріали - здійснюватиме єдина Агенція оборонних закупівель, повідомляє УНН з посиланням на голову відомства Дениса Шмигаля.

Деталі

За словами міністра оборони, це означає єдину точку відповідальності за сферу забезпечення та реалізацію комплексної стратегії постачання. Міністерство оборони, як і раніше, зберігає за собою функції формування політики та здійснення контролю.

Наглядова рада АОЗ продовжить свою роботу. Впродовж січня буде призначено членів на вакантні позиції на конкурсній основі. Реформа оборонних закупівель триває з 2023 року та вже довела свою ефективність. Було здійснено відхід від паперової бюрократії та побудовано сучасну цифрову інфраструктуру в системі оборонного забезпечення - йдеться в заяві міністра.

Шмигаль також додав: ключовим досягненням є система DOT-Chain. Вона дозволила оцифрувати близько 70% документообігу у постачанні озброєння та тилових товарів. Серед інших важливих результатів: завчасне планування потреб і контрактування, налагодження прямої взаємодії з військовими та організація системної роботи з ринком.

У 2026 році закупівельна агенція Міноборони зберігатиме стратегічний курс на цифровізацію, масштабування DOT-Chain та посилення ролі військових у прийнятті рішень через швидкі й адресні інструменти зворотного зв’язку - заявив міністр оборони.

Нагадаємо

Завдяки домовленостям з Німеччиною Україна посилила свою протиповітряну оборону, отримавши ще два комплекси Patriot.