Минобороны Украины запускает новый этап реформы оборонного обеспечения с 2026 года - Шмыгаль

Киев • УНН

 • 102 просмотра

С 1 января 2026 года Министерство обороны Украины начинает новый этап реформы оборонного обеспечения, где все закупки для Сил обороны будет осуществлять единое Агентство оборонных закупок. Эта реформа, продолжающаяся с 2023 года, уже показала эффективность благодаря цифровизации и системе DOT-Chain.

Минобороны Украины запускает новый этап реформы оборонного обеспечения с 2026 года - Шмыгаль
Фото: Министерство обороны Украины

С 1 января 2026 года Министерство обороны Украины запускает новый этап реформы оборонного обеспечения. Все закупки для Сил обороны - вооружение, одежда, амуниция, питание, горюче-смазочные материалы - будет осуществлять единое Агентство оборонных закупок, сообщает УНН со ссылкой на главу ведомства Дениса Шмыгаля.

Подробности

По словам министра обороны, это означает единую точку ответственности за сферу обеспечения и реализацию комплексной стратегии поставок. Министерство обороны, как и раньше, сохраняет за собой функции формирования политики и осуществления контроля.

Наблюдательный совет АОЗ продолжит свою работу. В течение января будут назначены члены на вакантные позиции на конкурсной основе. Реформа оборонных закупок продолжается с 2023 года и уже доказала свою эффективность. Был осуществлен отход от бумажной бюрократии и построена современная цифровая инфраструктура в системе оборонного обеспечения

 - говорится в заявлении министра.

Шмыгаль также добавил: ключевым достижением является система DOT-Chain. Она позволила оцифровать около 70% документооборота в поставках вооружения и тыловых товаров. Среди других важных результатов: заблаговременное планирование потребностей и контрактование, налаживание прямого взаимодействия с военными и организация системной работы с рынком.

В 2026 году закупочное агентство Минобороны будет сохранять стратегический курс на цифровизацию, масштабирование DOT-Chain и усиление роли военных в принятии решений через быстрые и адресные инструменты обратной связи

- заявил министр обороны.

Напомним

Благодаря договоренностям с Германией Украина усилила свою противовоздушную оборону, получив еще два комплекса Patriot.

Евгений Устименко

