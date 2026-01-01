Минобороны Украины запускает новый этап реформы оборонного обеспечения с 2026 года - Шмыгаль

Фото: Министерство обороны Украины

С 1 января 2026 года Министерство обороны Украины запускает новый этап реформы оборонного обеспечения. Все закупки для Сил обороны - вооружение, одежда, амуниция, питание, горюче-смазочные материалы - будет осуществлять единое Агентство оборонных закупок, сообщает УНН со ссылкой на главу ведомства Дениса Шмыгаля.

Подробности

По словам министра обороны, это означает единую точку ответственности за сферу обеспечения и реализацию комплексной стратегии поставок. Министерство обороны, как и раньше, сохраняет за собой функции формирования политики и осуществления контроля.

Наблюдательный совет АОЗ продолжит свою работу. В течение января будут назначены члены на вакантные позиции на конкурсной основе. Реформа оборонных закупок продолжается с 2023 года и уже доказала свою эффективность. Был осуществлен отход от бумажной бюрократии и построена современная цифровая инфраструктура в системе оборонного обеспечения - говорится в заявлении министра.

Шмыгаль также добавил: ключевым достижением является система DOT-Chain. Она позволила оцифровать около 70% документооборота в поставках вооружения и тыловых товаров. Среди других важных результатов: заблаговременное планирование потребностей и контрактование, налаживание прямого взаимодействия с военными и организация системной работы с рынком.

В 2026 году закупочное агентство Минобороны будет сохранять стратегический курс на цифровизацию, масштабирование DOT-Chain и усиление роли военных в принятии решений через быстрые и адресные инструменты обратной связи - заявил министр обороны.

Напомним

