Крим зазнав нічної атаки: аеродроми під ударом, є жертви

$43.290.03
51.260.09
ukenru
Ексклюзив
19 лютого, 15:01 • 15415 перегляди
Україна підтвердила участь на Паралімпіаді-2026 і спростувала бойкот Ігор
Ексклюзив
19 лютого, 14:46 • 27868 перегляди
США проти Ірану: чи буде велика війна на Близькому Сході і що вигідно Україні
19 лютого, 14:37 • 21618 перегляди
В Україні змінюють підхід до пасажирських поїздів - хочуть зберегти ціни квитків "доступними"
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 35769 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 12:37 • 24097 перегляди
Резонансне інтерв’ю Залужного: експерт пояснив, чи можна вважати, що в Україні стартувала передвиборча кампанія
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 35669 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
19 лютого, 09:20 • 27504 перегляди
"Отруєння" нардепів не пов'язані з харчуванням у їдальні, виявили норовірус - апарат ВР
19 лютого, 09:12 • 26134 перегляди
Дрони СБУ вразили нафтобазу "Великолукська" у псковській області рф - джерело
Ексклюзив
19 лютого, 07:36 • 25434 перегляди
Ями на дорогах: чому зі снігом зникає і асфальт та куди звертатись у разі пошкодження авто
19 лютого, 07:02 • 19039 перегляди
"Вони завжди забувають, що ми не росія": Зеленський розкрив умови проведення виборів в Україні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−6°
0.7м/с
79%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
21-річний українець на BMW врізався у кортеж прем’єра Чорногорії, є постраждалі19 лютого, 16:13 • 6042 перегляди
Ворог завдав ракетного удару по облавтодору: знищено базу дорожньої галузі19 лютого, 17:03 • 8250 перегляди
Катування та зґвалтування у Кагарлицькому відділенні поліції: Верховний Суд залишив у силі вирок колишнім правоохоронцям19 лютого, 17:11 • 5730 перегляди
Чоловік змінив стать на жіночу, аби уникнути мобілізації - суд зобов'язав ТЦК зняти його з військового обліку20:57 • 11547 перегляди
Польща скасовує допомогу українським біженцям: закон22:31 • 7578 перегляди
Публікації
Найчуттєвіші і найвразливіші: що потрібно знати про знак зодіаку Риби19 лютого, 14:22 • 24164 перегляди
Топ дієвих порад, як покращити стосунки з партнером
Ексклюзив
19 лютого, 13:31 • 35770 перегляди
Знести чи компенсувати вартість: чи може громада Одеси відібрати землю у скандальної клініки Odrex?
Ексклюзив
19 лютого, 11:28 • 35669 перегляди
Крига скресла: боротьба з тиском на бізнес зрушила з мертвої точки, але замовні справи ще нікуди не зникли19 лютого, 11:15 • 35578 перегляди
Рамадан 2026: священний місяць посту, молитви та духовного оновлення18 лютого, 17:10 • 47696 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Джеффрі Епштайн
Володимир Зеленський
Музикант
Віктор Орбан
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Польща
Державний кордон України
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
MELOVIN прокоментував чутки про зраду свого колишнього коханого21:12 • 5074 перегляди
Китайська стрімерка втратила 140 тис. фоловерів через збій б'юті-фільтру19 лютого, 12:42 • 22792 перегляди
Культовий Mustang "Eleanor" з фільму "Викрасти за 60 секунд" виставили на аукціонPhoto19 лютого, 12:06 • 27312 перегляди
Алексіс із "Династії" зворушливо привітала на 32 роки молодшого коханого з річницею шлюбуVideo18 лютого, 19:06 • 27011 перегляди
Шайа ЛаБаф влаштував бійку на Марді Гра з медиками, арештом і танцями у Французькому кварталіPhoto18 лютого, 12:23 • 34761 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Економіст (журнал)
Starlink

Крим зазнав нічної атаки: аеродроми під ударом, є жертви

Київ • УНН

 • 1338 перегляди

В ніч на 20 лютого окупований Крим атакували з повітря, ймовірно, аеродроми "Бельбек" і "Саки". російська ППО вбила 30-річного чоловіка в Севастополі уламками дрона.

Крим зазнав нічної атаки: аеродроми під ударом, є жертви

Тимчасово окупований Крим в ніч на п'ятницю, 20 лютого, зазнав атаки з повітря. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що під ударом, імовірно, опинилися аеродроми - зокрема, "Бельбек" і "Саки".

В 01.18 був вибух у районі аеродрому "Кача"

- йдеться в одному з дописів.

Також вказується, що гучно було поблизу військового аеродрому Бельбек під Севастополем. У небі бачили спалахи, а також роботу прожекторів і трасуючі черги. Крім того, повідомлялося про вибухи в районі аеродрому Саки в Новофедорівці.

Крім того, повідомляється, що російська ППО вбила людину в Севастополі.

"30-річний чоловік перебував у районі Камишового шосе. Уламки від дрона прилетіли йому в голову та груди. Бригаді швидкої врятувати його не вдалось", - розповіли місцеві мешканці.

Нагадаємо

У ніч на 12 січня в Криму пролунали вибухи, основний удар припав на військовий аеродром "Бельбек" під Севастополем. Після вибухів спостерігалася заграва, а в Севастополі оголосили повітряну тривогу.

Потужні вибухи пролунали в окупованому Севастополі - соцмережі22.12.25, 20:35 • 10777 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоПодії
Севастополь