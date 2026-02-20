Крим зазнав нічної атаки: аеродроми під ударом, є жертви

Тимчасово окупований Крим в ніч на п'ятницю, 20 лютого, зазнав атаки з повітря. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.

Деталі

Зазначається, що під ударом, імовірно, опинилися аеродроми - зокрема, "Бельбек" і "Саки".

В 01.18 був вибух у районі аеродрому "Кача" - йдеться в одному з дописів.

Також вказується, що гучно було поблизу військового аеродрому Бельбек під Севастополем. У небі бачили спалахи, а також роботу прожекторів і трасуючі черги. Крім того, повідомлялося про вибухи в районі аеродрому Саки в Новофедорівці.

Крім того, повідомляється, що російська ППО вбила людину в Севастополі.

"30-річний чоловік перебував у районі Камишового шосе. Уламки від дрона прилетіли йому в голову та груди. Бригаді швидкої врятувати його не вдалось", - розповіли місцеві мешканці.

Нагадаємо

У ніч на 12 січня в Криму пролунали вибухи, основний удар припав на військовий аеродром "Бельбек" під Севастополем. Після вибухів спостерігалася заграва, а в Севастополі оголосили повітряну тривогу.

