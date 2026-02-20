Крим зазнав нічної атаки: аеродроми під ударом, є жертви
Київ • УНН
В ніч на 20 лютого окупований Крим атакували з повітря, ймовірно, аеродроми "Бельбек" і "Саки". російська ППО вбила 30-річного чоловіка в Севастополі уламками дрона.
Тимчасово окупований Крим в ніч на п'ятницю, 20 лютого, зазнав атаки з повітря. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Зазначається, що під ударом, імовірно, опинилися аеродроми - зокрема, "Бельбек" і "Саки".
В 01.18 був вибух у районі аеродрому "Кача"
Також вказується, що гучно було поблизу військового аеродрому Бельбек під Севастополем. У небі бачили спалахи, а також роботу прожекторів і трасуючі черги. Крім того, повідомлялося про вибухи в районі аеродрому Саки в Новофедорівці.
Крім того, повідомляється, що російська ППО вбила людину в Севастополі.
"30-річний чоловік перебував у районі Камишового шосе. Уламки від дрона прилетіли йому в голову та груди. Бригаді швидкої врятувати його не вдалось", - розповіли місцеві мешканці.
Нагадаємо
У ніч на 12 січня в Криму пролунали вибухи, основний удар припав на військовий аеродром "Бельбек" під Севастополем. Після вибухів спостерігалася заграва, а в Севастополі оголосили повітряну тривогу.
Потужні вибухи пролунали в окупованому Севастополі - соцмережі22.12.25, 20:35 • 10777 переглядiв