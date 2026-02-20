Крым подвергся ночной атаке: аэродромы под ударом, есть жертвы

Временно оккупированный Крым в ночь на пятницу, 20 февраля, подвергся атаке с воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что под ударом, вероятно, оказались аэродромы - в частности, "Бельбек" и "Саки".

В 01.18 был взрыв в районе аэродрома "Кача" - говорится в одном из сообщений.

Также указывается, что громко было вблизи военного аэродрома Бельбек под Севастополем. В небе видели вспышки, а также работу прожекторов и трассирующие очереди. Кроме того, сообщалось о взрывах в районе аэродрома Саки в Новофедоровке.

Кроме того, сообщается, что российская ПВО убила человека в Севастополе.

"30-летний мужчина находился в районе Камышового шоссе. Осколки от дрона прилетели ему в голову и грудь. Бригаде скорой спасти его не удалось", - рассказали местные жители.

Напомним

В ночь на 12 января в Крыму прогремели взрывы, основной удар пришелся на военный аэродром "Бельбек" под Севастополем. После взрывов наблюдалось зарево, а в Севастополе объявили воздушную тревогу.

