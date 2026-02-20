$43.290.03
Эксклюзив
19 февраля, 15:01 • 14847 просмотра
Украина подтвердила участие в Паралимпиаде-2026 и опровергла бойкот Игр
Эксклюзив
19 февраля, 14:46 • 26377 просмотра
США против Ирана: будет ли большая война на Ближнем Востоке и что выгодно Украине
19 февраля, 14:37 • 21018 просмотра
В Украине меняют подход к пассажирским поездам - хотят сохранить цены билетов "доступными"
Эксклюзив
19 февраля, 13:31 • 34892 просмотра
Топ действенных советов, как улучшить отношения с партнером
Эксклюзив
19 февраля, 12:37 • 23643 просмотра
Резонансное интервью Залужного: эксперт объяснил, можно ли считать, что в Украине стартовала предвыборная кампания
Эксклюзив
19 февраля, 11:28 • 35212 просмотра
Снести или компенсировать стоимость: может ли община Одессы отобрать землю у скандальной клиники Odrex?
19 февраля, 09:20 • 27359 просмотра
"Отравления" нардепов не связаны с питанием в столовой, обнаружили норовирус - аппарат ВР
19 февраля, 09:12 • 26059 просмотра
Дроны СБУ поразили нефтебазу "Великолукская" в псковской области рф - источник
Эксклюзив
19 февраля, 07:36 • 25363 просмотра
Ямы на дорогах: почему со снегом исчезает и асфальт и куда обращаться в случае повреждения авто
19 февраля, 07:02 • 19004 просмотра
"Они всегда забывают, что мы не россия": Зеленский раскрыл условия проведения выборов в Украине
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Эксклюзив
Эксклюзив
Крым подвергся ночной атаке: аэродромы под ударом, есть жертвы

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В ночь на 20 февраля оккупированный Крым атаковали с воздуха, вероятно, аэродромы "Бельбек" и "Саки". Российская ПВО убила 30-летнего мужчину в Севастополе обломками дрона.

Крым подвергся ночной атаке: аэродромы под ударом, есть жертвы

Временно оккупированный Крым в ночь на пятницу, 20 февраля, подвергся атаке с воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.

Детали

Отмечается, что под ударом, вероятно, оказались аэродромы - в частности, "Бельбек" и "Саки".

В 01.18 был взрыв в районе аэродрома "Кача"

- говорится в одном из сообщений.

Также указывается, что громко было вблизи военного аэродрома Бельбек под Севастополем. В небе видели вспышки, а также работу прожекторов и трассирующие очереди. Кроме того, сообщалось о взрывах в районе аэродрома Саки в Новофедоровке.

Кроме того, сообщается, что российская ПВО убила человека в Севастополе.

"30-летний мужчина находился в районе Камышового шоссе. Осколки от дрона прилетели ему в голову и грудь. Бригаде скорой спасти его не удалось", - рассказали местные жители.

Напомним

В ночь на 12 января в Крыму прогремели взрывы, основной удар пришелся на военный аэродром "Бельбек" под Севастополем. После взрывов наблюдалось зарево, а в Севастополе объявили воздушную тревогу.

Мощные взрывы прогремели в оккупированном Севастополе - соцсети22.12.25, 20:35 • 10774 просмотра

