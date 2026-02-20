Крым подвергся ночной атаке: аэродромы под ударом, есть жертвы
Киев • УНН
В ночь на 20 февраля оккупированный Крым атаковали с воздуха, вероятно, аэродромы "Бельбек" и "Саки". Российская ПВО убила 30-летнего мужчину в Севастополе обломками дрона.
Временно оккупированный Крым в ночь на пятницу, 20 февраля, подвергся атаке с воздуха. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Детали
Отмечается, что под ударом, вероятно, оказались аэродромы - в частности, "Бельбек" и "Саки".
В 01.18 был взрыв в районе аэродрома "Кача"
Также указывается, что громко было вблизи военного аэродрома Бельбек под Севастополем. В небе видели вспышки, а также работу прожекторов и трассирующие очереди. Кроме того, сообщалось о взрывах в районе аэродрома Саки в Новофедоровке.
Кроме того, сообщается, что российская ПВО убила человека в Севастополе.
"30-летний мужчина находился в районе Камышового шоссе. Осколки от дрона прилетели ему в голову и грудь. Бригаде скорой спасти его не удалось", - рассказали местные жители.
Напомним
В ночь на 12 января в Крыму прогремели взрывы, основной удар пришелся на военный аэродром "Бельбек" под Севастополем. После взрывов наблюдалось зарево, а в Севастополе объявили воздушную тревогу.
