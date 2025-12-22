Мощные взрывы прогремели в оккупированном Севастополе - соцсети
Киев • УНН
В Севастополе прогремели сильные взрывы, вероятно, в районе села Штурмовое, рядом с Балаклавской ТЭС. Также сообщается о работе ПВО в Феодосии и стрельбе на аэродроме "Бельбек".
Сильные взрывы прогремели в оккупированном Севастополе, передает УНН со ссылкой на "Крымский ветер".
В Севастополе слышны мощные взрывы... Ориентировочно в районе села Штурмовое. А рядом – Балаклавская ТЭС
Добавим
Кроме того, паблики сообщают о работе ПВО в Феодосии, кроме того стрельбу слышали на аэродроме "Бельбек".
