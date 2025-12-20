$42.340.00
Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в Крыму

Киев • УНН

 • 478 просмотра

Дальнобойные дроны СБУ поразили два российских самолета Су-27 на военном аэродроме Бельбек в Крыму, один из которых был готов к боевому вылету. Также подтверждено поражение диспетчерской вышки, что усложнит организацию полетов.

Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в Крыму

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины поразили два российских самолета Су-27, один из которых находился на рулежной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету, на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

Подробности

Как сообщили в СБУ, один из самолетов находился на рулежной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету. Он уничтожен. Ориентировочная стоимость обоих самолетов - около 70 млн долларов США.

Дополнительно подтверждено поражение диспетчерской вышки, что может усложнить организацию и контроль полетов на аэродроме. Это уже вторая успешная атака СБУ на аэродром Бельбек за последние дни. 18 декабря беспилотники Службы поразили на этом аэродроме российской техники на сотни миллионов долларов: две РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 от ЗРК С-400 "Триумф", ЗРК "Панцирь-С2" и самолет МиГ-31 с полным боекомплектом

- добавили в Службе безопасности.

Там также отметили, что удары СБУ по ключевым военным аэродромам, а также уничтожение самолетов и систем ПВО врага во временно оккупированном Крыму ощутимо уменьшают его военный потенциал в регионе.

Напомним

В ночь на 18 декабря дальнобойные беспилотники Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины атаковали объекты российской ПВО на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.

Павел Башинский

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Сухой Су-27
Служба безопасности Украины
Ракетная система С-400
Ракетный комплекс "Панцирь"
Крым
МиГ-31