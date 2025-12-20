Дальнобойные дроны СБУ уничтожили два российских Су-27 на аэродроме Бельбек в Крыму
Киев • УНН
Дальнобойные дроны СБУ поразили два российских самолета Су-27 на военном аэродроме Бельбек в Крыму, один из которых был готов к боевому вылету. Также подтверждено поражение диспетчерской вышки, что усложнит организацию полетов.
Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины поразили два российских самолета Су-27, один из которых находился на рулежной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету, на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
Подробности
Как сообщили в СБУ, один из самолетов находился на рулежной дорожке с полным боекомплектом и был готов к боевому вылету. Он уничтожен. Ориентировочная стоимость обоих самолетов - около 70 млн долларов США.
Дополнительно подтверждено поражение диспетчерской вышки, что может усложнить организацию и контроль полетов на аэродроме. Это уже вторая успешная атака СБУ на аэродром Бельбек за последние дни. 18 декабря беспилотники Службы поразили на этом аэродроме российской техники на сотни миллионов долларов: две РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 от ЗРК С-400 "Триумф", ЗРК "Панцирь-С2" и самолет МиГ-31 с полным боекомплектом
Там также отметили, что удары СБУ по ключевым военным аэродромам, а также уничтожение самолетов и систем ПВО врага во временно оккупированном Крыму ощутимо уменьшают его военный потенциал в регионе.
Напомним
В ночь на 18 декабря дальнобойные беспилотники Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины атаковали объекты российской ПВО на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму.