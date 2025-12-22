$42.250.09
“Нічого святого там немає”: Зеленський заявив, що росія на Різдво може здійснити масований удар
Ексклюзив
14:35 • 17897 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
14:00 • 15443 перегляди
"Справа Odrex" оголила слабкі місця системи охорони здоров'я. У Верховній Раді готуються до змін системи ліцензування приватних закладів
13:08 • 17648 перегляди
Дрони ГУР уразили морський нафтовий термінал “таманьнєфтєгаз” у краснодарському краї рфPhotoVideo
Ексклюзив
13:06 • 20196 перегляди
Індекс “Олів’є”: вартість приготування салату хоч і знизилась, проте не суттєво
Ексклюзив
22 грудня, 11:25 • 19474 перегляди
Тиждень структури і перезавантаження: астрологічний прогноз 22–28 грудня
22 грудня, 10:46 • 19945 перегляди
У Раді створюють робочу групу для опрацювання питання президентських виборів під час воєнного стану
22 грудня, 10:39 • 17502 перегляди
"Укази - незабаром": Україна готує нові санкції проти рф, будуть "не тільки особи з росії, але і з Китаю" - Зеленський
Ексклюзив
22 грудня, 10:33 • 13405 перегляди
Як уникнути фінансових пасток під час свят: прості правила фінансової дисципліни
22 грудня, 10:23 • 12521 перегляди
Україна сьогодні отримує ще €2,3 млрд у межах Ukraine Facility від ЄС - Свириденко
Потужні вибухи пролунали в окупованому Севастополі - соцмережі

Київ • УНН

 • 230 перегляди

У Севастополі пролунали сильні вибухи, ймовірно, в районі села Штурмове, поруч з Балаклавською ТЕС. Також повідомляється про роботу ППО у Феодосії та стрілянину на аеродромі "Бельбек".

Потужні вибухи пролунали в окупованому Севастополі - соцмережі

Сильні вибухи пролунали в окупованому Севастополі, передає УНН із посиланням на "Кримський вітер".

У Севастополі чути потужні вибухи... Орієнтовно у районі села Штурмове. А поряд – Балаклавська ТЕС 

- йдеться у повідомленні.

Додамо

Крім того, пабліки повідомляють про роботу ППО в Феодосії, крім того стрілянину чули на аеродромі "Бельбек".

Антоніна Туманова

