Потужні вибухи пролунали в окупованому Севастополі - соцмережі
Київ • УНН
У Севастополі пролунали сильні вибухи, ймовірно, в районі села Штурмове, поруч з Балаклавською ТЕС. Також повідомляється про роботу ППО у Феодосії та стрілянину на аеродромі "Бельбек".
Сильні вибухи пролунали в окупованому Севастополі, передає УНН із посиланням на "Кримський вітер".
У Севастополі чути потужні вибухи... Орієнтовно у районі села Штурмове. А поряд – Балаклавська ТЕС
Додамо
Крім того, пабліки повідомляють про роботу ППО в Феодосії, крім того стрілянину чули на аеродромі "Бельбек".
