Ексклюзив
16:05 • 9998 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
15:30 • 17611 перегляди
15:30 • 17611 перегляди

Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
15:26 • 20518 перегляди
15:26 • 20518 перегляди

Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
14:55 • 14413 перегляди
14:55 • 14413 перегляди

Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
14:27 • 14580 перегляди
14:27 • 14580 перегляди

Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 12979 перегляди
12 березня, 13:11 • 12979 перегляди

Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 21785 перегляди
12 березня, 11:13 • 21785 перегляди

Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 39235 перегляди
12 березня, 09:02 • 39235 перегляди

СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 49111 перегляди
12 березня, 07:14 • 49111 перегляди

Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 58278 перегляди
11 березня, 19:47 • 58278 перегляди

Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
15:26 • 20518 перегляди

Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
15:26 • 20518 перегляди
Зсуви на півдні Ефіопії призвели до загибелі щонайменше 50 людей, ще 125 зникли безвісти

Київ • УНН

 • 2392 перегляди

Через сильні дощі на півдні Ефіопії загинуло 50 осіб. Рятувальники шукають 125 зниклих безвісти, а влада закликає населення евакуюватися на підвищення.

Зсуви на півдні Ефіопії призвели до загибелі щонайменше 50 людей, ще 125 зникли безвісти

Катастрофічні зсуви, що сталися на півдні Ефіопії після тижня сильних дощів, забрали життя щонайменше 50 людей, ще 125 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Зсуви сталися останніми днями в округах Гачо Баба, Камба та Бонке зони Гамо, повідомив директор служби реагування на надзвичайні ситуації зони Гамо Месфін Манука.

Під час рятувальної операції з-під шару бруду вдалося витягти живою одну людину, зазначив Манука.

Керівник комунікацій округу Гачо Баба Абебе Агена повідомив, що більшість загиблих знайшли похованими в багнюці. Наразі ще не зрозуміло, скільки домогосподарств постраждали.

Президент регіонального штату Південна Ефіопія Тілахун Кебеде висловив співчуття через трагедію та закликав мешканців переміщатися на підвищення, оскільки дощі тривають.

Оскільки зараз сезон дощів і подібні катастрофи можуть повторитися, я закликаю громади, які живуть у гірських районах і місцевостях, схильних до повеней, вжити необхідних запобіжних заходів

- сказав він.

Зсуви ґрунту та повені, спричинені сильними дощами, є поширеним явищем в Ефіопії, особливо під час сезону дощів.

У липні 2024 року смертоносний зсув, викликаний сильними дощами, забрав життя 229 людей на півдні Ефіопії.

Ольга Розгон

Світ