Зсуви на півдні Ефіопії призвели до загибелі щонайменше 50 людей, ще 125 зникли безвісти

Катастрофічні зсуви, що сталися на півдні Ефіопії після тижня сильних дощів, забрали життя щонайменше 50 людей, ще 125 вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Зсуви сталися останніми днями в округах Гачо Баба, Камба та Бонке зони Гамо, повідомив директор служби реагування на надзвичайні ситуації зони Гамо Месфін Манука.

Під час рятувальної операції з-під шару бруду вдалося витягти живою одну людину, зазначив Манука.

Керівник комунікацій округу Гачо Баба Абебе Агена повідомив, що більшість загиблих знайшли похованими в багнюці. Наразі ще не зрозуміло, скільки домогосподарств постраждали.

Президент регіонального штату Південна Ефіопія Тілахун Кебеде висловив співчуття через трагедію та закликав мешканців переміщатися на підвищення, оскільки дощі тривають.

Оскільки зараз сезон дощів і подібні катастрофи можуть повторитися, я закликаю громади, які живуть у гірських районах і місцевостях, схильних до повеней, вжити необхідних запобіжних заходів - сказав він.

Зсуви ґрунту та повені, спричинені сильними дощами, є поширеним явищем в Ефіопії, особливо під час сезону дощів.

У липні 2024 року смертоносний зсув, викликаний сильними дощами, забрав життя 229 людей на півдні Ефіопії.

