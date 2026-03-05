Понад 200 людей загинули внаслідок масштабного зсуву на руднику в Конго

$43.450.22
50.460.14
ukenru
4 березня, 20:04 • 9476 перегляди
Через ситуацію навколо Ірану немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі - Зеленський
4 березня, 19:36 • 22093 перегляди
Антимонопольний комітет розпочав перевірки АЗС, на яких різко зросли ціни на пальне
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 33732 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 42974 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 12:44 • 29457 перегляди
СБУ та ЗСУ уразили морський тральщик "валентін пікуль" і ще два кораблі у новоросійську
4 березня, 09:19 • 31484 перегляди
54 звернення отримано від українців на тлі ескалації на Близькому Сході - МЗС
3 березня, 18:22 • 56594 перегляди
Ексголову Держприкордонслужби Сергія Дейнека мобілізували
Ексклюзив
3 березня, 16:32 • 80596 перегляди
Довкілля та війна: що відбувається з українськими лісами, степами та заповідникамиPhoto
3 березня, 15:45 • 67840 перегляди
Україна зіткнулася з опором щодо прискореного вступу до ЄС - Reuters
Ексклюзив
3 березня, 13:15 • 69254 перегляди
В оборонному комітеті Верховної Ради готові вислухати бізнес і доопрацювати законодавство щодо Defence City
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.4м/с
82%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Іранська ракета, що летіла в бік Туреччини, була збита американським есмінцем4 березня, 17:51 • 5604 перегляди
Україна відправить експертів на Близький Схід, щоб допомогти країнам захиститись від "шахедів" - Зеленський4 березня, 18:08 • 4920 перегляди
путін розглядає можливість "прямо зараз" припинити поставки газу на європейський ринок - росЗМІ4 березня, 18:34 • 5202 перегляди
США отримають повний контроль над повітряним простором Ірану найближчими годинами - Білий дім4 березня, 18:45 • 5970 перегляди
У Білому домі заявили, що введення американських військ в Іран не входить у плани "на даний момент"4 березня, 19:03 • 4658 перегляди
Публікації
Правильна обрізка дерев - на що звернути увагу, щоб збільшити урожай Photo4 березня, 15:53 • 24010 перегляди
Підготовка до весняних боїв - як зміниться ситуація на фронті з приходом тепла
Ексклюзив
4 березня, 15:27 • 33732 перегляди
Паніка чи реальна вартість - ситуація з пальним в УкраїніPhoto
Ексклюзив
4 березня, 13:52 • 42974 перегляди
Що таке генеративний ШІ та як він працює4 березня, 11:48 • 39086 перегляди
Репутація клініки має стати новим критерієм відбору партнерів НСЗУ4 березня, 11:44 • 38637 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Керолайн Левітт
Володимир Зеленський
Петер Сіярто
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Іран
Україна
Білий дім
Європа
Реклама
УНН Lite
Селена Гомес розповіла, скільки хоче мати дітей з Бенні БланкоVideo4 березня, 15:04 • 14486 перегляди
Елтон Джон показав родинний портрет із чоловіком і синами: знімок представили в Національній портретній галереї ЛондонаPhoto4 березня, 12:28 • 29090 перегляди
MamaRika з дитиною опинилася в пастці в ОАЕ: хвороба і проблеми з евакуацієюPhoto3 березня, 17:13 • 36011 перегляди
Ніколь Кідман навчилася управлятися зі скальпелем для ролі в серіалі "Скарпетта"Video3 березня, 14:39 • 43436 перегляди
Періс Гілтон влаштувала пікантну фотосесію у рожевій ванні та приголомшила мережуPhoto3 березня, 12:11 • 47291 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
MIM-104 Patriot
FIFA (серія відеоігор)

Понад 200 людей загинули внаслідок масштабного зсуву на руднику в Конго

Київ • УНН

 • 316 перегляди

Понад 200 людей загинули на шахті Рубая в Демократичній Республіці Конго через зсув ґрунту, спричинений тривалими зливами. Шахта, що видобуває колтан, раніше була заборонена урядом через критичний стан безпеки, але повстанці продовжували її експлуатацію.

Понад 200 людей загинули внаслідок масштабного зсуву на руднику в Конго

Міністерство гірничодобувної промисловості Демократичної Республіки Конго підтвердило загибель понад 200 осіб на шахті Рубая через зсув ґрунту, спричинений тривалими зливами. Трагедія сталася на одному з найважливіших об’єктів видобутку колтану у світі, який забезпечує близько 15% глобальних потреб у танталі для виробництва електроніки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Пошкоджена шахта раніше офіційно входила до переліку активів, робота на яких була заборонена урядом через критичний стан безпеки та відсутність належних захисних споруд. Попри це, повстанці продовжували експлуатацію копальні, ігноруючи ризики для життя тисяч нелегальних старателів.

Пошкоджений об’єкт – один із тих, де продовження роботи було заборонено до забезпечення безпеки території та вжиття захисних заходів для шахтарів. Інцидент стався через сильні дощі останніх кількох днів

– повідомив один із високопосадовців AFC/M23 у коментарі агентству Reuters.

Наслідки для світового ринку та міжнародної співпраці

Катастрофа в Рубаї ставить під загрозу не лише стабільність поставок критичної сировини для аерокосмічної та комп’ютерної галузей, а й плани уряду Конго щодо співпраці зі Сполученими Штатами.

Цей рудник нещодавно був включений до списку гірничодобувних активів, запропонованих Вашингтону для спільної розробки в межах нової стратегії витіснення впливу Китаю з африканського ринку корисних копалин. Наразі рятувальні роботи тривають у вкрай складних умовах, а правозахисні організації вимагають негайного розслідування діяльності збройних угруповань на підконтрольних їм видобувних майданчиках.

Трагедія в ДР Конго: понад 200 людей загинули через обвал шахти в Рубаї31.01.26, 17:56 • 5046 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Техніка
Сутички
Reuters
Китай
Сполучені Штати Америки
Демократична Республіка Конго