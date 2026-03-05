Понад 200 людей загинули внаслідок масштабного зсуву на руднику в Конго

Іранська ракета, що летіла в бік Туреччини, була збита американським есмінцем

Іранська ракета, що летіла в бік Туреччини, була збита американським есмінцем

Іранська ракета, що летіла в бік Туреччини, була збита американським есмінцем

Іранська ракета, що летіла в бік Туреччини, була збита американським есмінцем 4 березня, 17:51 • 5604 перегляди

Україна відправить експертів на Близький Схід, щоб допомогти країнам захиститись від "шахедів" - Зеленський

Україна відправить експертів на Близький Схід, щоб допомогти країнам захиститись від "шахедів" - Зеленський

Україна відправить експертів на Близький Схід, щоб допомогти країнам захиститись від "шахедів" - Зеленський

Україна відправить експертів на Близький Схід, щоб допомогти країнам захиститись від "шахедів" - Зеленський 4 березня, 18:08 • 4920 перегляди

путін розглядає можливість "прямо зараз" припинити поставки газу на європейський ринок - росЗМІ

путін розглядає можливість "прямо зараз" припинити поставки газу на європейський ринок - росЗМІ

путін розглядає можливість "прямо зараз" припинити поставки газу на європейський ринок - росЗМІ

путін розглядає можливість "прямо зараз" припинити поставки газу на європейський ринок - росЗМІ 4 березня, 18:34 • 5202 перегляди