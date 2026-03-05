Понад 200 людей загинули внаслідок масштабного зсуву на руднику в Конго
Київ • УНН
Понад 200 людей загинули на шахті Рубая в Демократичній Республіці Конго через зсув ґрунту, спричинений тривалими зливами. Шахта, що видобуває колтан, раніше була заборонена урядом через критичний стан безпеки, але повстанці продовжували її експлуатацію.
Міністерство гірничодобувної промисловості Демократичної Республіки Конго підтвердило загибель понад 200 осіб на шахті Рубая через зсув ґрунту, спричинений тривалими зливами. Трагедія сталася на одному з найважливіших об’єктів видобутку колтану у світі, який забезпечує близько 15% глобальних потреб у танталі для виробництва електроніки. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Пошкоджена шахта раніше офіційно входила до переліку активів, робота на яких була заборонена урядом через критичний стан безпеки та відсутність належних захисних споруд. Попри це, повстанці продовжували експлуатацію копальні, ігноруючи ризики для життя тисяч нелегальних старателів.
Пошкоджений об’єкт – один із тих, де продовження роботи було заборонено до забезпечення безпеки території та вжиття захисних заходів для шахтарів. Інцидент стався через сильні дощі останніх кількох днів
Наслідки для світового ринку та міжнародної співпраці
Катастрофа в Рубаї ставить під загрозу не лише стабільність поставок критичної сировини для аерокосмічної та комп’ютерної галузей, а й плани уряду Конго щодо співпраці зі Сполученими Штатами.
Цей рудник нещодавно був включений до списку гірничодобувних активів, запропонованих Вашингтону для спільної розробки в межах нової стратегії витіснення впливу Китаю з африканського ринку корисних копалин. Наразі рятувальні роботи тривають у вкрай складних умовах, а правозахисні організації вимагають негайного розслідування діяльності збройних угруповань на підконтрольних їм видобувних майданчиках.
Трагедія в ДР Конго: понад 200 людей загинули через обвал шахти в Рубаї31.01.26, 17:56 • 5046 переглядiв