Трагедія в ДР Конго: понад 200 людей загинули через обвал шахти в Рубаї
Київ • УНН
Понад 200 людей загинули в ДР Конго через обвал шахти з видобутку колтану в Рубаї. Причиною стали сильні зливи, які розмили ґрунт.
У Демократичній Республіці Конго сталася одна з наймасштабніших катастроф у гірничодобувному секторі: через сильні зливи обвалилася шахта з видобутку колтану. Влада повстанського руху M23, який контролює цей регіон, підтвердила загибель понад 200 осіб, серед яких значна частина – жінки та діти, що працювали в небезпечних умовах. Про це повідомляє BBC, пише УНН.
Деталі
Трагедія сталася в місті Рубая, що в провінції Північне Ківу, після тривалих дощів, які розмили і без того крихкий ґрунт. За словами очевидців та колишнього керівництва об'єкта, на шахті роками не дотримувалися норм безпеки, а видобуток вівся переважно вручну шахтарями-кустарями. Офіційний представник повстанців Лумумба Камбере Муйіса зазначив, що через складність рельєфу та погодні умови рятувальні роботи були вкрай ускладнені, а тіла багатьох загиблих вдалося відшукати лише за кілька діб.
Я до останнього сподівався, що мого двоюрідного брата знайдуть живим, але дива не сталося. Це величезна втрата для нашої громади
Наразі відомо про близько 20 вцілілих, які перебувають у лікарнях із травмами різного ступеня тяжкості.
Колтановий бізнес під контролем повстанців
Місто Рубая має стратегічне значення, оскільки тутешні родовища містять близько 15% світових запасів колтану – критично важливого мінералу для виробництва смартфонів та комп'ютерів.
З 2024 року ці території контролюються угрупованням M23, яке ООН звинувачує у незаконному оподаткуванні видобутку та використанні надприбутків для фінансування бойових дій.
Попри міжнародний тиск, умови праці на об'єктах залишаються катастрофічними: тисячі людей продовжують ризикувати життям у глибоких ямах заради виживання, поки світові технологічні гіганти продовжують залежати від поставок танталу з цього регіону.
