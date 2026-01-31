$42.850.00
Без особистої зустрічі з путіним неможливо вирішити територіальні питання - Зеленський
14:50 • 1974 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
14:25 • 2554 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
13:12 • 3326 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
12:33 • 2188 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
11:48 • 8940 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 16068 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 16722 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 16134 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 22299 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Трагедія в ДР Конго: понад 200 людей загинули через обвал шахти в Рубаї

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Понад 200 людей загинули в ДР Конго через обвал шахти з видобутку колтану в Рубаї. Причиною стали сильні зливи, які розмили ґрунт.

Трагедія в ДР Конго: понад 200 людей загинули через обвал шахти в Рубаї

У Демократичній Республіці Конго сталася одна з наймасштабніших катастроф у гірничодобувному секторі: через сильні зливи обвалилася шахта з видобутку колтану. Влада повстанського руху M23, який контролює цей регіон, підтвердила загибель понад 200 осіб, серед яких значна частина – жінки та діти, що працювали в небезпечних умовах. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Трагедія сталася в місті Рубая, що в провінції Північне Ківу, після тривалих дощів, які розмили і без того крихкий ґрунт. За словами очевидців та колишнього керівництва об'єкта, на шахті роками не дотримувалися норм безпеки, а видобуток вівся переважно вручну шахтарями-кустарями. Офіційний представник повстанців Лумумба Камбере Муйіса зазначив, що через складність рельєфу та погодні умови рятувальні роботи були вкрай ускладнені, а тіла багатьох загиблих вдалося відшукати лише за кілька діб.

Я до останнього сподівався, що мого двоюрідного брата знайдуть живим, але дива не сталося. Це величезна втрата для нашої громади

– поділився один із родичів загиблого у коментарі для медіа.

Наразі відомо про близько 20 вцілілих, які перебувають у лікарнях із травмами різного ступеня тяжкості.

Колтановий бізнес під контролем повстанців

Місто Рубая має стратегічне значення, оскільки тутешні родовища містять близько 15% світових запасів колтану – критично важливого мінералу для виробництва смартфонів та комп'ютерів.

З 2024 року ці території контролюються угрупованням M23, яке ООН звинувачує у незаконному оподаткуванні видобутку та використанні надприбутків для фінансування бойових дій.

Попри міжнародний тиск, умови праці на об'єктах залишаються катастрофічними: тисячі людей продовжують ризикувати життям у глибоких ямах заради виживання, поки світові технологічні гіганти продовжують залежати від поставок танталу з цього регіону.

Вибух у іранському порту Бандар-Аббас: одна жертва, 14 поранених31.01.26, 17:38 • 622 перегляди

Степан Гафтко

Новини Світу
Техніка
Сутички
Організація Об'єднаних Націй
Демократична Республіка Конго