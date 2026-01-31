$42.850.00
14:50 • 980 перегляди
Рух транспорту та товарів на кордоні України та Молдови повністю відновлено
14:25 • 1474 перегляди
Україна посилює цифрову координацію евакуації: нова система відстежить шлях людини
13:12 • 2382 перегляди
Військовий бюджет путіна тріщить по швах на тлі відновлення мирних переговорів - Bloomberg
12:33 • 1478 перегляди
"Укрзалізниця" змінює маршрути у трьох областях та пересаджає пасажирів у автобуси через загрозу обстрілів
11:48 • 8186 перегляди
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 15510 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 16275 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 15729 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 21424 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
31 січня, 09:29 • 11473 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
Меню
Вибух у іранському порту Бандар-Аббас: одна жертва, 14 поранених

Київ • УНН

 • 24 перегляди

У південному іранському порту Бандар-Аббас стався вибух, внаслідок якого загинула одна людина та 14 отримали поранення. Причина вибуху невідома, Ізраїль заперечує свою причетність.

Вибух у іранському порту Бандар-Аббас: одна жертва, 14 поранених

Внаслідок вибуху у іранському порту Бандар-Аббас одна людина загинула, 14 поранені. Про це пише Reuters, передає УНН

Щонайменше одна людина загинула та 14 отримали поранення внаслідок вибуху в південному іранському порту Бандар-Аббас 

- пише видання. 

Повідомляється, що причина вибуху наразі невідома. Зазначається, що повідомлення в соціальних мережах про те, що вибух став мішенню командира ВМС Корпусу вартових ісламської революції, є "абсолютно неправдивими".

Іранські ЗМІ повідомили, що вибух розслідується, але не надали додаткової інформації. 

Двоє ізраїльських чиновників повідомили Reuters, що Ізраїль не причетний до вибухів у суботу, які сталися на тлі загострення напруженості між Тегераном і Вашингтоном через придушення Іраном загальнонаціональних протестів та ядерну програму країни.

Нагадаємо

Щонайменше 67 бойовиків було вбито в боях з пакистанськими силами безпеки в кількох містах південно-західної провінції Белуджистан.

Павло Башинський

