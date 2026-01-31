Вибух у іранському порту Бандар-Аббас: одна жертва, 14 поранених
Внаслідок вибуху у іранському порту Бандар-Аббас одна людина загинула, 14 поранені. Про це пише Reuters, передає УНН.
Щонайменше одна людина загинула та 14 отримали поранення внаслідок вибуху в південному іранському порту Бандар-Аббас
Повідомляється, що причина вибуху наразі невідома. Зазначається, що повідомлення в соціальних мережах про те, що вибух став мішенню командира ВМС Корпусу вартових ісламської революції, є "абсолютно неправдивими".
Іранські ЗМІ повідомили, що вибух розслідується, але не надали додаткової інформації.
Двоє ізраїльських чиновників повідомили Reuters, що Ізраїль не причетний до вибухів у суботу, які сталися на тлі загострення напруженості між Тегераном і Вашингтоном через придушення Іраном загальнонаціональних протестів та ядерну програму країни.
