Пакистанські сили безпеки запобігли нападам екстремістів у провінції Белуджистан: ліквідовано майже 70 бойовиків

Київ • УНН

 • 28 перегляди

Пакистанські сили безпеки ліквідували щонайменше 67 бойовиків у провінції Белуджистан. Внаслідок атак загинули 10 поліцейських, 11 цивільних та 24 поліцейських отримали поранення.

Пакистанські сили безпеки запобігли нападам екстремістів у провінції Белуджистан: ліквідовано майже 70 бойовиків

Щонайменше 67 бойовиків було вбито в боях з пакистанськими силами безпеки в кількох містах південно-західної провінції Белуджистан. Про це пише Reuters з посиланням на джерела, передає УНН.

Деталі

Щонайменше 67 бойовиків було вбито в суботу під час боїв з пакистанськими силами безпеки в декількох містах південно-західної провінції Белуджистан

- пише видання.

Зазначається, що під час скоординованих атак бойовиків також загинули близько 10 поліцейських і співробітників сил безпеки та 11 цивільних осіб, повідомили представники сил безпеки, які побажали залишитися анонімними. 24 поліцейських отримали поранення.

Міністр внутрішніх справ Пакистану Мохсін Накві в своїй заяві засудив атаки і похвалив сили безпеки за їх відбиття, зазначивши, що вони вбили десятки бойовиків.

Напади сталися на наступний день після того, як пакистанська армія заявила, що вбила 41 бойовика під час окремих рейдів у Белуджистані, який межує з Іраном і Афганістаном і вже десятиліттями стикається з сепаратистським повстанням.

Заборонена сепаратистська група "Армія визволення Белуджистану" взяла на себе відповідальність за суботні напади, заявивши, що вона здійснила їх одночасно по всій провінції. BLA заявила, що вбила 84 пакистанських співробітників сил безпеки.

Нагадаємо

Пакистанські військові відбили атаку бойовиків у Белуджистані, ліквідувавши 12 нападників, які намагалися захопити заручників у поліцейській дільниці. Терористи викрали мільйони рупій з банків, але були знищені під час перестрілки.

Павло Башинський

Новини Світу
Сутички
Reuters
Афганістан
Пакистан
Іран