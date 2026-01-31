$42.850.00
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30 • 11131 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 12450 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 12078 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 15689 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 10210 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 24240 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 43357 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 48135 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 29208 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
публикации
Эксклюзивы
Пакистанские силы безопасности предотвратили нападения экстремистов в провинции Белуджистан: ликвидировано почти 70 боевиков

Киев • УНН

 • 106 просмотра

Пакистанские силы безопасности ликвидировали по меньшей мере 67 боевиков в провинции Белуджистан. В результате атак погибли 10 полицейских, 11 гражданских и 24 полицейских получили ранения.

Пакистанские силы безопасности предотвратили нападения экстремистов в провинции Белуджистан: ликвидировано почти 70 боевиков

По меньшей мере 67 боевиков были убиты в боях с пакистанскими силами безопасности в нескольких городах юго-западной провинции Белуджистан. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

По меньшей мере 67 боевиков были убиты в субботу во время боев с пакистанскими силами безопасности в нескольких городах юго-западной провинции Белуджистан

- пишет издание.

Отмечается, что во время скоординированных атак боевиков также погибли около 10 полицейских и сотрудников сил безопасности и 11 гражданских лиц, сообщили представители сил безопасности, пожелавшие остаться анонимными. 24 полицейских получили ранения.

Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви в своем заявлении осудил атаки и похвалил силы безопасности за их отражение, отметив, что они убили десятки боевиков.

Нападения произошли на следующий день после того, как пакистанская армия заявила, что убила 41 боевика во время отдельных рейдов в Белуджистане, который граничит с Ираном и Афганистаном и уже десятилетиями сталкивается с сепаратистским восстанием.

Запрещенная сепаратистская группа "Армия освобождения Белуджистана" взяла на себя ответственность за субботние нападения, заявив, что она совершила их одновременно по всей провинции. BLA заявила, что убила 84 пакистанских сотрудника сил безопасности.

Напомним

Пакистанские военные отбили атаку боевиков в Белуджистане, ликвидировав 12 нападавших, которые пытались захватить заложников в полицейском участке. Террористы похитили миллионы рупий из банков, но были уничтожены во время перестрелки.

Павел Башинский

Новости Мира
Столкновения
Reuters
Афганистан
Пакистан
Иран