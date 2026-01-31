Пакистанские силы безопасности предотвратили нападения экстремистов в провинции Белуджистан: ликвидировано почти 70 боевиков
Пакистанские силы безопасности ликвидировали по меньшей мере 67 боевиков в провинции Белуджистан. В результате атак погибли 10 полицейских, 11 гражданских и 24 полицейских получили ранения.
По меньшей мере 67 боевиков были убиты в боях с пакистанскими силами безопасности в нескольких городах юго-западной провинции Белуджистан. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, передает УНН.
Детали
По меньшей мере 67 боевиков были убиты в субботу во время боев с пакистанскими силами безопасности в нескольких городах юго-западной провинции Белуджистан
Отмечается, что во время скоординированных атак боевиков также погибли около 10 полицейских и сотрудников сил безопасности и 11 гражданских лиц, сообщили представители сил безопасности, пожелавшие остаться анонимными. 24 полицейских получили ранения.
Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви в своем заявлении осудил атаки и похвалил силы безопасности за их отражение, отметив, что они убили десятки боевиков.
Нападения произошли на следующий день после того, как пакистанская армия заявила, что убила 41 боевика во время отдельных рейдов в Белуджистане, который граничит с Ираном и Афганистаном и уже десятилетиями сталкивается с сепаратистским восстанием.
Запрещенная сепаратистская группа "Армия освобождения Белуджистана" взяла на себя ответственность за субботние нападения, заявив, что она совершила их одновременно по всей провинции. BLA заявила, что убила 84 пакистанских сотрудника сил безопасности.
Напомним
Пакистанские военные отбили атаку боевиков в Белуджистане, ликвидировав 12 нападавших, которые пытались захватить заложников в полицейском участке. Террористы похитили миллионы рупий из банков, но были уничтожены во время перестрелки.