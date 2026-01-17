Сили безпеки Пакистану знищили 12 бойовиків у Белуджистані та запобігли захопленню заручників

Пакистанські військові успішно відбили масштабну атаку бойовиків в окрузі Харан провінції Белуджистан. Під час спецоперації було ліквідовано щонайменше 12 нападників, які намагалися захопити заручників у поліцейській дільниці. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Інцидент розпочався зі штурму поліцейської дільниці та одночасного нападу на два місцеві банки, де бойовики встигли викрасти мільйони рупій.

За даними армійської пресслужби, терористи планували захопити цивільних та правоохоронців у заручники, проте завдяки швидкому прибуттю підкріплення сил безпеки нападників вдалося заблокувати та знищити під час тривалої перестрілки.

Відповідальність та звинувачення

Офіційний Ісламабад ідентифікував нападників як членів угруповання "Фітна аль–Хіндустан" – термін, яким влада позначає заборонену "Армію визволення Белуджів" (BLA) та пов'язані з нею сепаратистські групи. У заяві військових також пролунали звинувачення на адресу Індії у підтримці бойовиків, хоча прямих доказів надано не було.

Делі традиційно заперечує будь–яку причетність до дестабілізації ситуації в регіоні.

Контекст безпеки в регіоні

Белуджистан залишається найбільш нестабільною провінцією Пакистану через активність сепаратистів та пакистанського Талібану. Угруповання BLA, визнане терористичним у США з 2019 року, регулярно здійснює напади на військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Міністр внутрішніх справ Пакистану Мохсін Накві високо оцінив професіоналізм силовиків, зазначивши, що їхні дії дозволили уникнути великих жертв серед мирного населення.

