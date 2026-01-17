$43.180.08
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

УНН Lite
Сили безпеки Пакистану знищили 12 бойовиків у Белуджистані та запобігли захопленню заручників

Київ • УНН

 • 544 перегляди

Пакистанські військові відбили атаку бойовиків у Белуджистані, ліквідувавши 12 нападників, які намагалися захопити заручників у поліцейській дільниці. Терористи викрали мільйони рупій з банків, але були знищені під час перестрілки.

Сили безпеки Пакистану знищили 12 бойовиків у Белуджистані та запобігли захопленню заручників

Пакистанські військові успішно відбили масштабну атаку бойовиків в окрузі Харан провінції Белуджистан. Під час спецоперації було ліквідовано щонайменше 12 нападників, які намагалися захопити заручників у поліцейській дільниці. Про це повідомляє AP, пише УНН.

Деталі

Інцидент розпочався зі штурму поліцейської дільниці та одночасного нападу на два місцеві банки, де бойовики встигли викрасти мільйони рупій.

Турецька розвідка захопила ватажка ІДІЛ на афгано-пакистанському прикордонні22.12.25, 18:40 • 4206 переглядiв

За даними армійської пресслужби, терористи планували захопити цивільних та правоохоронців у заручники, проте завдяки швидкому прибуттю підкріплення сил безпеки нападників вдалося заблокувати та знищити під час тривалої перестрілки.

Відповідальність та звинувачення

Офіційний Ісламабад ідентифікував нападників як членів угруповання "Фітна аль–Хіндустан" – термін, яким влада позначає заборонену "Армію визволення Белуджів" (BLA) та пов'язані з нею сепаратистські групи. У заяві військових також пролунали звинувачення на адресу Індії у підтримці бойовиків, хоча прямих доказів надано не було.

У Сирії затримали лідера ІДІЛ Тахи аль-Зубі: він переховувався в передмісті Дамаска - Al Jazeera25.12.25, 09:11 • 3990 переглядiв

Делі традиційно заперечує будь–яку причетність до дестабілізації ситуації в регіоні.

Контекст безпеки в регіоні

Белуджистан залишається найбільш нестабільною провінцією Пакистану через активність сепаратистів та пакистанського Талібану. Угруповання BLA, визнане терористичним у США з 2019 року, регулярно здійснює напади на військові об'єкти та цивільну інфраструктуру. Міністр внутрішніх справ Пакистану Мохсін Накві високо оцінив професіоналізм силовиків, зазначивши, що їхні дії дозволили уникнути великих жертв серед мирного населення. 

Шестеро загиблих після атаки смертників на штаб-квартиру поліції у Пакистані 24.11.25, 09:43 • 2825 переглядiв

Степан Гафтко

Новини Світу
Сутички
Індія
Сполучені Штати Америки
Пакистан